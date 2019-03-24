Сравнение Xiaomi Mi8 6/128GB и Xiaomi Mi9 6/128GB, что лучше? Тест камеры, экрана и быстродействия

На прошлой неделе мы опубликовали детальное тестирование смартфона Xiaomi Mi9 , сегодня мы проведем его сравнение с Xiaomi Mi8 . В рамках этого материала рассмотрим детально разницу в качестве съемки, уровне быстродействия, отличия и особенностей эксплуатации.

Сравнение Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi9. обзор и тест

К моменту публикации сравнения Xiaomi Mi8 остается актуальным, предлагая актуальное для 2019 года оснащения. Ожидаемо он стал дешевле как в рознице, так и на вторичном рынке. Xiaomi Mi9, как и Mi8 изучаем на примере версий с 6 Гбайт оперативной памяти и актуальной версией программного обеспечения.

Xiaomi Mi8 Xiaomi Mi9 Дисплей AMOLED. 6,21 дюймов, 2248 x 1080px. 18.7:9 AMOLED. 6,39 дюймов, 2340 x 1080px. 19.5:9 Процессор Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 855 Графика Adreno 630 Adreno 640 Оперативная память 6 ГБ LPDDR4x 6 ГБ LPDDR4x Накопитель UFS: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ UFS 2.1: 128 UFS 2.1 / 256 ГБ Батарея 3400 мАч, QuickCharge 4+ 3300 мАч, QuickCharge 4+. Зарядка Qi Камера 12 Мп (Sony IMX363, f /1.8, 4-осевая OIS) + 12 Мп (Samsung S5K3M, f /2.4) 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) + 12 Мп (Samsung S5K3M5, 43.6°) + 16 Мп (Sony IMX481, 1 мкм, 117°, f/2.2) Фронтальная камера 20 Мп (Samsung S5K3T, f/2.0) 20 Мп (Sony, f/2.0) Габариты 154,9 х 74,8 х 7,6 мм 157,5 x 74,7 x 7,6 мм

Внешний вид

Задняя крышка Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi9 выполнена из закаленного стекла Gorilla Glass с олеофобным покрытием. Общие габариты схожи, но при тех же габаритах в Mi9 больше диагональ дисплея.

Оба смартфоны доступны в разных цветовых исполнениях. В новом поколении появились интересные градиентные расцветки.

Как и ранее поддерживается тренд с отказом от проводных наушников. Из положительных изменений вернулся ИК-порт, позволяющий использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ.

Появилась дополнительная смарт-кнопка, поддерживающая выбор действия самим пользователем. Находится она на левом торце.

Изменения коснулись типа сканера отпечатка пальца. С задней крышки он перенесен в дисплей. По скорости срабатывания визуальной разницы замечено не было. Срабатывает точно и быстро.

Увеличилась полезная площадь экрана, на смену «челке» пришел каплевидный вырез. Такое исполнение при сохранении ширины и высоты, дало увеличение диагонали с 6.21 до 6.39 дюймов.

Отразилось положительно и на информативности иконок в строке уведомлений. Теперь большая часть из них остается видимой. В будущем ожидается программные изменения в самой оболочке для оптимизации вывода в строке состояния.

Экран

В Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi9 установлены AMOLED-матрицы. Из видимых отличий повысились яркость и контрастность. Появилась поддержка стандарта HDR10 и цветовой гаммы NTSC 103,8%.

Начинка

На смену платформе Qualcomm Snapdragon 845 пришел Snapdragon 855. Однокристальный процессор, выполненный по 7 нм техпроцессу. Заметные повышения по уровню быстродействия CPU и GPU. Хотя и Xiaomi Mi8 с запасом справляется со всеми современными приложениями и играми.

Автономная работа

Камера

Емкость аккумулятора уменьшилась с 3400 до 3300 мАч. Поддерживается стандарт быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+. За счет обновленного техпроцесса удалось прибавить несколько часов по времени автономной работы.Заметные изменения коснулись работы камеры. В Xiaomi Mi8 используется два 12 Мп модуля, ему на смену пришел тройной. Это Sony IMX586 (48 Мп), Samsung S5K3M5 (12 Мп) и широкоугольного Sony IMX481 (16Мп).

Камера Xiaomi Mi9 и Xiaomi Mi8: дневная съемка

Появились новые режимы съемки и программные надстройки. Добавлена поддержка съемки видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Камера Xiaomi Mi9 и Xiaomi Mi8: ночная съемка

Софт

Смартфон Xiaomi Mi9 изначально поставляется с Android 9 и оболочкой MIUI 10. Xiaomi Mi8 уже получил обновление до Android 9 с MIUI 10.

Что выбрать - Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi9?

В реалиях 2019 года смартфон Xiaomi Mi8 будет интересен только в вопросе стоимости, высокий уровень быстродействия, актуальный набор модулей связи и хорошее качество съемки. Xiaomi Mi9 – один из самых доступных флагманов со Snapdragon 855, тройная основная камера, ИК-порт, встроенный в экран дактилоскопический сенсор, каплевидный вырез.