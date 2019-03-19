Обзор Xiaomi Mi9 6/128GB. Народный Android флагман с Snapdragon 855

2019-03-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi9; [476]
Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации флагманского смартфона Xiaomi Mi9, построенного на базе платформы Snapdragon 855. Изучали мы его на примере версии с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Представлен он был не так давно на выставке Mobile World Congress 2019 и уже в скором времени появится в официальной российской рознице.

Xiaomi Mi9

Первая партия смартфонов была распродана менее, чем за минуту. На момент выхода обзора наблюдалась, по уверению самого производителя, наблюдалась проблема с удовлетворением спроса.

Xiaomi Mi9 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, USB-кабель, переходник на аудиоразъем, зарядное устройство, скрепку для лотка SIM, набор документации.

Xiaomi Mi9

Внешний вид

Сохранена преемственность и узнаваемость серии. Основным материалом корпуса выступает стекло. Используется тут Corning Gorilla Glass 6.

Xiaomi Mi9

Общие габариты составляют 74.67x157.5x7.61 мм при весе в 173 грамма. Края корпуса закруглены. По ощущениям он легкий и приятный тактильно.

Xiaomi Mi9Xiaomi Mi 9 и Mi 8. В ближайшие дни опубликуем сравнение

Жёсткость корпуса обеспечивает металлический каркас. Как и ранее, задняя крышка быстро загрязняется следами пальцев, хоть и убираются они легко.

Xiaomi Mi9

Вероятнее всего обойтись в повседневной эксплуатации без защитного чехла будет сложно еще и за счет заметно выступающего блока камеры.

Xiaomi Mi9

Три объектива, один из которых с окантовкой. Ниже яркая светодиодная вспышка.

Xiaomi Mi9

На нижнем торце у Xiaomi Mi9 по центру USB Type-C по краям от которого отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не перекрываются ладонью. Громкость высокая, звуковая сцена приятная.

Xiaomi Mi9

Справа кнопка включения и качелька регулировка громкости. Кнопки узкие, хорошо определяются тактильно.

Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9

С противоположной стороны дополнительная кнопка, действие которой можно будет настроить в последующем самостоятельно. Выше лоток под две SIM.

Xiaomi Mi9

Вернулся ИК-порт на верхний торец, позволяющий использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ. Рядом с ним микрофон шумоподавления.

Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9

Разговорный динамик смещен ближе к верхней грани. Под ним каплевидный вырез с фронтальной камерой и набором датчиков. Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей.

Xiaomi Mi9OnePlus 6T, Xiaomo Mi9, Xiaomi Mi8

Экран

Xiaomi Mi9

Установлен 6.39-дюймовый дисплей. В Xiaomi Mi9 используется Super AMOLED матрица с поддержкой технологии HDR. Экран производит приятное впечатление. Углы обзора широкие, есть хороший запас по максимальной яркости.

Xiaomi Mi9

При прогулке на улице мы не испытывали проблем с чтением текста. В настройках есть несколько цветовых пресетов. На нажатия реагирует точно.

Xiaomi Mi9Каплевидный вырез в OnePlus 6T и Xiaomi Mi9

Начинка

Работает смартфон на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 855. Построен он на 7нм техпроцессе. Восемь ядер с Kryo (Gold и Silver) с графикой Adreno 640. Поддерживается API Vulkan 1.1. Доступно 6 Гбайт памяти LPDDR4x.

Xiaomi Mi9

Под хранение данных выделен накопитель UFS 2.1 с объемом 128 Гбайт. Не удивительно, что смартфон справляется с современными играми на высоких настройках графики. Такой производительности хватит как минимум на ближайшие 5 лет.

Xiaomi Mi9Xiaomi Mi9

Связь

Поддерживается 4G с LTE BAND 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28. Wi-Fi модуль с MIMO, MU-MIOMO, WPA3. Bluetooth 5.0 c aptX-HD. Улучшен и навигационный модуль, принимается сигнал L5 с повышенной точностью в городских условиях эксплуатации. Не забыли про поддержку бесконтактных платежей.

Аккумулятор

За автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 3300 мАч. С постоянно работающим экраном его хватает примерно на 20 часов беспрерывного воспроизведения видео. Поддерживается бесконтактная зарядка Qi 20W. Также можно будет воспользоваться Qualcomm Quick Charge 4+ с ней 70% заряда восстановится за 30 минут.

Камера

Основной модуль состоит из трех камер: 48 Мп модуля Sony IMX586 (F/1.75), 12 Мп Samsung S5K3M5 (F/2.2. с увеличением х2), 16 Мп Sony IMX481 (F/2.2 с углом 117 градусов). Xiaomi Mi9 лишен оптического стабилизатора. Есть лазерная фокусировка. В популярном рейтинге DxOMark он занимает первые строчки рейтингов. В дневное время демонстрируется высокая детализация и резкость. Фокусировка мгновенная.

Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9

Для ночной съемки можно использовать несколько вариантов съемки, среди которых автоматическая и ручная.

Xiaomi Mi9

Также есть режим НОЧЬ. Оценить его работу можно на нескольких снимках ниже.

Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9

В один клик проводится двукратное оптическое увеличение. Фронтальная камера всегда была сильной стороной Mi серии, здесь смартфон не стал исключением.

Дневная съемка камерой Xiaomi Mi9

Видео записывается в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Ниже можно оценить качество дневной и ночной съемки.

Ночная съемка камерой Xiaomi Mi9

Софт

Предустановленная операционная система Android 9 с оболочкой MIUI 10.2. Отдельно останавливаться на ней не будем, уже не раз рассматривали в ходе тестов смартфонов Xiaomi.

Xiaomi Mi9

Итоги по Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9 будет одним из самых доступных смартфонов на базе платформы Qualcomm Snapdragom 855. Запас по уровню быстродействия, отличное качество снимков, актуальный набор модулей связи, добротный AMOLED-дисплей, поддержка быстрой беспроводной зарядки, встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Не устроить могут отсутствие аудиоразъема, влагозащиты, поддержки карты памяти и оптической стабилизации при съемке видео.

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