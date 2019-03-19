Обзор Xiaomi Mi9 6/128GB. Народный Android флагман с Snapdragon 855

Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации флагманского смартфона Xiaomi Mi9, построенного на базе платформы Snapdragon 855. Изучали мы его на примере версии с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Представлен он был не так давно на выставке Mobile World Congress 2019 и уже в скором времени появится в официальной российской рознице.
Первая партия смартфонов была распродана менее, чем за минуту. На момент выхода обзора наблюдалась, по уверению самого производителя, наблюдалась проблема с удовлетворением спроса.
Xiaomi Mi9 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, USB-кабель, переходник на аудиоразъем, зарядное устройство, скрепку для лотка SIM, набор документации.
Внешний видСохранена преемственность и узнаваемость серии. Основным материалом корпуса выступает стекло. Используется тут Corning Gorilla Glass 6.
Общие габариты составляют 74.67x157.5x7.61 мм при весе в 173 грамма. Края корпуса закруглены. По ощущениям он легкий и приятный тактильно.
Xiaomi Mi 9 и Mi 8. В ближайшие дни опубликуем сравнениеЖёсткость корпуса обеспечивает металлический каркас. Как и ранее, задняя крышка быстро загрязняется следами пальцев, хоть и убираются они легко.
Вероятнее всего обойтись в повседневной эксплуатации без защитного чехла будет сложно еще и за счет заметно выступающего блока камеры.
Три объектива, один из которых с окантовкой. Ниже яркая светодиодная вспышка.
На нижнем торце у Xiaomi Mi9 по центру USB Type-C по краям от которого отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не перекрываются ладонью. Громкость высокая, звуковая сцена приятная.
Справа кнопка включения и качелька регулировка громкости. Кнопки узкие, хорошо определяются тактильно.
С противоположной стороны дополнительная кнопка, действие которой можно будет настроить в последующем самостоятельно. Выше лоток под две SIM.
Вернулся ИК-порт на верхний торец, позволяющий использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ. Рядом с ним микрофон шумоподавления.
Разговорный динамик смещен ближе к верхней грани. Под ним каплевидный вырез с фронтальной камерой и набором датчиков. Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей.
OnePlus 6T, Xiaomo Mi9, Xiaomi Mi8
Экран
Установлен 6.39-дюймовый дисплей. В Xiaomi Mi9 используется Super AMOLED матрица с поддержкой технологии HDR. Экран производит приятное впечатление. Углы обзора широкие, есть хороший запас по максимальной яркости.
При прогулке на улице мы не испытывали проблем с чтением текста. В настройках есть несколько цветовых пресетов. На нажатия реагирует точно.
Каплевидный вырез в OnePlus 6T и Xiaomi Mi9
НачинкаРаботает смартфон на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 855. Построен он на 7нм техпроцессе. Восемь ядер с Kryo (Gold и Silver) с графикой Adreno 640. Поддерживается API Vulkan 1.1. Доступно 6 Гбайт памяти LPDDR4x.
Под хранение данных выделен накопитель UFS 2.1 с объемом 128 Гбайт. Не удивительно, что смартфон справляется с современными играми на высоких настройках графики. Такой производительности хватит как минимум на ближайшие 5 лет.
СвязьПоддерживается 4G с LTE BAND 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28. Wi-Fi модуль с MIMO, MU-MIOMO, WPA3. Bluetooth 5.0 c aptX-HD. Улучшен и навигационный модуль, принимается сигнал L5 с повышенной точностью в городских условиях эксплуатации. Не забыли про поддержку бесконтактных платежей.
АккумуляторЗа автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 3300 мАч. С постоянно работающим экраном его хватает примерно на 20 часов беспрерывного воспроизведения видео. Поддерживается бесконтактная зарядка Qi 20W. Также можно будет воспользоваться Qualcomm Quick Charge 4+ с ней 70% заряда восстановится за 30 минут.
КамераОсновной модуль состоит из трех камер: 48 Мп модуля Sony IMX586 (F/1.75), 12 Мп Samsung S5K3M5 (F/2.2. с увеличением х2), 16 Мп Sony IMX481 (F/2.2 с углом 117 градусов). Xiaomi Mi9 лишен оптического стабилизатора. Есть лазерная фокусировка. В популярном рейтинге DxOMark он занимает первые строчки рейтингов. В дневное время демонстрируется высокая детализация и резкость. Фокусировка мгновенная.
Для ночной съемки можно использовать несколько вариантов съемки, среди которых автоматическая и ручная.
Также есть режим НОЧЬ. Оценить его работу можно на нескольких снимках ниже.
В один клик проводится двукратное оптическое увеличение. Фронтальная камера всегда была сильной стороной Mi серии, здесь смартфон не стал исключением.
Дневная съемка камерой Xiaomi Mi9Видео записывается в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Ниже можно оценить качество дневной и ночной съемки.
Ночная съемка камерой Xiaomi Mi9
СофтПредустановленная операционная система Android 9 с оболочкой MIUI 10.2. Отдельно останавливаться на ней не будем, уже не раз рассматривали в ходе тестов смартфонов Xiaomi.