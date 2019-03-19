Обзор Xiaomi Mi9 6/128GB. Народный Android флагман с Snapdragon 855

Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации флагманского смартфона Xiaomi Mi9, построенного на базе платформы Snapdragon 855. Изучали мы его на примере версии с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Представлен он был не так давно на выставке Mobile World Congress 2019 и уже в скором времени появится в официальной российской рознице.

Xiaomi Mi9 обзор

Первая партия смартфонов была распродана менее, чем за минуту. На момент выхода обзора наблюдалась, по уверению самого производителя, наблюдалась проблема с удовлетворением спроса.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, USB-кабель, переходник на аудиоразъем, зарядное устройство, скрепку для лотка SIM, набор документации.

Внешний вид

Сохранена преемственность и узнаваемость серии. Основным материалом корпуса выступает стекло. Используется тут Corning Gorilla Glass 6.

Общие габариты составляют 74.67x157.5x7.61 мм при весе в 173 грамма. Края корпуса закруглены. По ощущениям он легкий и приятный тактильно.

Xiaomi Mi 9 и Mi 8. В ближайшие дни опубликуем сравнение

Жёсткость корпуса обеспечивает металлический каркас. Как и ранее, задняя крышка быстро загрязняется следами пальцев, хоть и убираются они легко.

Вероятнее всего обойтись в повседневной эксплуатации без защитного чехла будет сложно еще и за счет заметно выступающего блока камеры.

Три объектива, один из которых с окантовкой. Ниже яркая светодиодная вспышка.

На нижнем торце у Xiaomi Mi9 по центру USB Type-C по краям от которого отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не перекрываются ладонью. Громкость высокая, звуковая сцена приятная.

Справа кнопка включения и качелька регулировка громкости. Кнопки узкие, хорошо определяются тактильно.

С противоположной стороны дополнительная кнопка, действие которой можно будет настроить в последующем самостоятельно. Выше лоток под две SIM.

Вернулся ИК-порт на верхний торец, позволяющий использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ. Рядом с ним микрофон шумоподавления.

Разговорный динамик смещен ближе к верхней грани. Под ним каплевидный вырез с фронтальной камерой и набором датчиков. Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей.

OnePlus 6T, Xiaomo Mi9, Xiaomi Mi8

Экран

Установлен 6.39-дюймовый дисплей. В Xiaomi Mi9 используется Super AMOLED матрица с поддержкой технологии HDR. Экран производит приятное впечатление. Углы обзора широкие, есть хороший запас по максимальной яркости.

При прогулке на улице мы не испытывали проблем с чтением текста. В настройках есть несколько цветовых пресетов. На нажатия реагирует точно.

Каплевидный вырез в OnePlus 6T и Xiaomi Mi9

Начинка

Работает смартфон на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 855. Построен он на 7нм техпроцессе. Восемь ядер с Kryo (Gold и Silver) с графикой Adreno 640. Поддерживается API Vulkan 1.1. Доступно 6 Гбайт памяти LPDDR4x.

Под хранение данных выделен накопитель UFS 2.1 с объемом 128 Гбайт. Не удивительно, что смартфон справляется с современными играми на высоких настройках графики. Такой производительности хватит как минимум на ближайшие 5 лет.

Связь

Аккумулятор

Камера

Поддерживается 4G с LTE BAND 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28. Wi-Fi модуль с MIMO, MU-MIOMO, WPA3. Bluetooth 5.0 c aptX-HD. Улучшен и навигационный модуль, принимается сигнал L5 с повышенной точностью в городских условиях эксплуатации. Не забыли про поддержку бесконтактных платежей.За автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 3300 мАч. С постоянно работающим экраном его хватает примерно на 20 часов беспрерывного воспроизведения видео. Поддерживается бесконтактная зарядка Qi 20W. Также можно будет воспользоваться Qualcomm Quick Charge 4+ с ней 70% заряда восстановится за 30 минут.Основной модуль состоит из трех камер: 48 Мп модуля Sony IMX586 (F/1.75), 12 Мп Samsung S5K3M5 (F/2.2. с увеличением х2), 16 Мп Sony IMX481 (F/2.2 с углом 117 градусов). Xiaomi Mi9 лишен оптического стабилизатора. Есть лазерная фокусировка. В популярном рейтинге DxOMark он занимает первые строчки рейтингов. В дневное время демонстрируется высокая детализация и резкость. Фокусировка мгновенная.

Для ночной съемки можно использовать несколько вариантов съемки, среди которых автоматическая и ручная.

Также есть режим НОЧЬ. Оценить его работу можно на нескольких снимках ниже.

Дневная съемка камерой Xiaomi Mi9

В один клик проводится двукратное оптическое увеличение. Фронтальная камера всегда была сильной стороной Mi серии, здесь смартфон не стал исключением.

Ночная съемка камерой Xiaomi Mi9

Видео записывается в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Ниже можно оценить качество дневной и ночной съемки.

Софт

Предустановленная операционная система Android 9 с оболочкой MIUI 10.2. Отдельно останавливаться на ней не будем, уже не раз рассматривали в ходе тестов смартфонов Xiaomi.

Итоги по Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9 будет одним из самых доступных смартфонов на базе платформы Qualcomm Snapdragom 855. Запас по уровню быстродействия, отличное качество снимков, актуальный набор модулей связи, добротный AMOLED-дисплей, поддержка быстрой беспроводной зарядки, встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Не устроить могут отсутствие аудиоразъема, влагозащиты, поддержки карты памяти и оптической стабилизации при съемке видео.