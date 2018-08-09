Обзор смартфона Xiaomi Mi8 6/64GB. Народный флагман с AI-камерой и Snapdragon 845

2018-08-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi8; [234]
Одним из самых ожидаемых событий уходящего лета стал официальный старт продаж в России смартфона Xiaomi Mi8. Это подтвердил объем продаж в первый день после старта, как в фирменных магазинах Xiaomi, так и с TMALL Aliexpress. Один из секретов кроется в том, что компании удается предложить высокий уровень технического оснащения дешевле, чем предлагают конкуренты.

Xiaomi Mi8

В наше распоряжение попала версия Xiaomi Mi8 6/64GB, её продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Приобрести можно в официальном магазине на площадке Aliexpress - http://ali.ski/lgkeo

Xiaomi Mi8 обзор

Комплектация

Покупатель получает Xiaomi Mi8 в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, переходник с USB Type-C на аудиоразъем, зарядное устройство, скрепку для лотка SIM, кабель USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi Mi8

Внешний вид

Xiaomi Mi8 визуально напоминает iPhone X, проявляется это как в формах самого корпуса, так и внешнем виде фронтальной панели с «монобровью».

Xiaomi Mi8

Тыльная сторона, как и ранее, стеклянная. Тут используется стекло Gorilla Glass 5, устойчивое к появлению царапин и сколов. Как и на фронтальную сторону, нанесено олеофобное покрытие.

Xiaomi Mi8

За счет наличия зеркальной подложки при попадании лучей света создается интересный переливающийся эффект. В верхней зоне крышки сдвоенный объектив основной камеры, расположенный вертикально.

Xiaomi Mi8

Сканер отпечатка пальца на крышке, он хорошо определяется слепым методом. Срабатывает быстро и точно. Сканер может также использоваться в качестве спуска затвора камеры.

Xiaomi Mi8

В основе корпуса используется металлический каркас, обеспечивающий достаточный уровень жесткости. Боковая рамка закруглена.

Xiaomi Mi8

Слева у Xiaomi Mi8 сдвоенный лоток под SIM, карты памяти не поддерживаются. Справа кнопка включения и регулятор громкости.

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

На нижнем торце по центру USB Type-C, по краям круглые отверстия, скрывающие динамик и основной микрофон. Сверху микрофон шумоподавления, ИК-датчику места не нашлось. Вместо аудиоразъема предлагается использовать комплектный переходник с USB Type-C.

Xiaomi Mi8

Рамки вокруг экрана узкие. На верхней «моноброви» расположены объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения, решетка разговорного динамика и светодиодный индикатор.

Xiaomi Mi8

Всего доступно три расцветки: синяя, серебристая, золотистая и черная. В TMALL Aliexpress Xiaomi Mi8 6/64GB предлагается в синем и черном цвете.

Экран

Изображение выводится на 6.21-дюймовый экран с разрешением 2248 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 18.7:9. По занимаемой матрицей площади лицевой стороны это далеко не рекордсмен – 88.5%. Используется AMOLED с высокой яркостью и контрастностью. Диапазон регулировки широкий. Яркость равномерна по всей площади. Сенсорный слой распознает до 10 нажатий. Углы обзора широкие.

Xiaomi Mi8

Начинка

Построен Xiaomi Mi8 на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 845. Выполнен этот чип по 10нм техпроцессу. Доступны 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Также доступна версия с накопителем объемом 128 Гбайт. Смартфон занимает верхние строчки рейтингов и легко справляется с играми со сложной графикой.

Xiaomi Mi8Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8Xiaomi Mi8

Связь

Поддерживаются актуальные частоты, используемые российскими операторами. Скорость загрузки файлов высокая. Обе SIM работают одновременно, есть VoLTE. Связь держится уверенно, голос передается чистым. Wi-Fi в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Эту модель отличает высокий уровень точности навигационного модуля, холодный старт занимает считанные секунды. Есть работающий NFC.

Аккумулятор

Под крышкой расположен необслуживаемый аккумулятор с емкостью 3400 мАч. На рекорды автономности рассчитывать не стоит, но небольшая емкость компенсирована технологией быстрой зарядки QuickCharge 4.0. При максимальной нагрузке зарядка потребуется через 4 часа, воспроизведение фильмов разрядит через 12 часов. Несмотря на стеклянную крышку, Xiaomi Mi8 не поддерживает беспроводную зарядку.

Xiaomi Mi8Xiaomi Mi8

Камера

Основная камера собрана из 12 Мп датчика Sony IMX363 с диафрагмой F/1.8 и датчика Samsung S5K3M3 с диафрагмой F/2.4. Есть фазовый фокус и яркая вспышка. Поддерживается четырехосевая оптическая стабилизация.

4K без стабилизатора Xiaomi Mi8

4K стабилизатор Xiaomi Mi8

Съемка видео в разрешениях 4К и Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Кодеки H.265 и H.264.

FullHD стабилизатор Xiaomi Mi8

Второй модуль в этой камере может использоваться для двухкратного зума, активируется он в один клик. Еще одна из функций размытие заднего фона.

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

Отдельно производитель говорит про «искусственный интеллект» в Xiaomi Mi8, под него выведена отдельная иконка. Суть его заключается в автоматической подстройке камеры под тип снимаемого контента и окружения.

Xiaomi Mi8

Установлен модуль фронтальной камеры Samsung S5K3T1 c разрешением 20 Мп и диафрагмой F/2.0. В приложении доступны режимы украшения лица и изменения внешнего вида с детальными инструментами.

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8

Снимает отлично. По качеству снимков на уровне более дорогих моделей конкурентов. Загрузить исходные файлы можно будет по ссылке с Яндекс.Диск - https://yadi.sk/d/7ygXrG063a5STs.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 с оболочкой MIUI. Покупка у официального дилера гарантия получения международной прошивки и получения OTA-обновлений. В память добавлены приложения Яндекс, Microsoft, Юла и ряд сервисных утилит.

Xiaomi Mi8

Итоги по Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8 – народный флагман, предлагающий высокий запас по уровню быстродействия, качественный дисплей, аккуратный и стильный внешний вид, поддержку бесконтактных платежей и камеру с отличным качеством снимков. За счет своей стоимости он будет успешно конкурировать с ранее представленными флагманами конкурентов. Не устроить могут отсутствие беспроводной зарядки, отказ от аудиоразъема и ИК-порта, «монобровь».

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