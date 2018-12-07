Обзор Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4/64GB. Смартфон с AI-камерой

Линейка Redmi Note уже в течение нескольких лет является бестселлером в среднем ценовом сегменте. Удержали ли они заданную высокую планку запустив продажи Xiaomi Redmi Note 6 Pro, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования. Эта модель стала первой в 6 линейке, предложив увеличенную диагональ экрана и двойной модуль фронтальной камеры.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список актуальны предложений, представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в ярко-оранжевой коробке из плотного картона с традиционным оформлением. С обратной стороны приведены краткие технические характеристики. Комплект включает защитный силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, USB-кабель и зарядное устройство.

Внешний вид

Основная часть задней крышки Xiaomi Redmi Note 6 Pro выполнена из металла, боковины из матового пластика. Общие габариты составляют 149.3 x 71.7 x 8.75 мм при весе в 178 граммов.

В верхней части экрана «монобровь», на которой выведены два объектива фронтальной камеры, разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения.

Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D эффектом. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят. Нажимаются с небольшим усилием.

На верхнем торце ИК-сенсор, позволяющий использовать телефон в качестве универсального пульта ДУ. Здесь же микрофон шумоподавления и аудиоразъем под проводное подключение наушников.

Для зарядки и подключения к ПК используется, морально устаревший, microUSB. По краям аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не перекрываются при любом хвате.

Собран Xiaomi Redmi Note 6 Pro добротно, визуально производит приятное впечатление. В руке лежит удобно, не выскальзывает.

На тыльной стороне расположена активная зона сканера отпечатка пальца. Она хорошо определяется слепым методом.

Телефон поддерживает технологию разблокировки Face Unlock. Работает такой способ разблокировки быстро и четко.

Пара SIM или SIM и карта памяти ставятся в гибридный лоток на левом торце. Доступ к нему с помощью скрепки.

Экран

На борту 6.26-дюймовый дисплей с разрешением 2280 на 1080 пикселей. Углы обзора широкие. Экран с достаточно высоким уровнем яркости. Поддерживается адаптивная регулировка. Подсветка равномерна по всей площади. Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Xiaomi Redmi Note 6 Pro построен на базе платформы Qualcomm Snapdragon 636. Он обеспечивает достаточный запас по быстродействию, предлагая необходимый запас для стабильной работы системы и запуска приложений.

Вышло две версии с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти, с 32 и 64 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти. PUBG работает на низких и средних настройках графики.

Связь

Аккумулятор

LTE модуль со скоростью загрузки до 150/50 Мбит/с. Проблем с качеством приема за время тестирования замечено не было. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth c A2DP. Бесконтактные платежи смартфон не поддерживает. Навигационный модуль требует на холодный старт около 15-20 секунд.Со временем автономной работы все в порядке. Батарейка с емкостью 4000 мАч дает около 11 часов в смешанном сценарии. По опыту эксплуатации, это примерно 1.5 дня работы. На восстановление заряда комплектным адаптером потребует около 3 часов. Ускорить его можно самостоятельно покупкой зарядника с Quick Charge 3.0, сократив сеанс на час.

Камера

Основная камера с двумя 12 Мп сенсорами. Реализованы AI-режимы, EIS и ряд творческих режимов. Автофокус работает быстро. Есть возможность автоматической активации HDR.

Камера в Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Для съемки используется уже знакомое приложение из пакета MIUI. Несколько режимов и детализированные настройки.

Фронтальная камера с двумя модулями. Аккуратное размытие фона с выбором точки фокусировки.

Дневная съемка Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Видеоролики в разрешении Full HD со стабилизацией. В примере ниже представлен пример, записанный во время движения.

Ночная съемка Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Софт

MIUI в Xiaomi Redmi Note 6 Pro

На момент выхода теста установлена операционная система Android 8.1 с оболочкой MIUI Global 9.6. В память добавлены партнерские приложения, они могут быть удалены без получения root-доступа. За время тестирования было получено обновление.

Итоги по Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi Redmi Note 6 Pro – хорошо сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Он продемонстрировал достаточный уровень быстродействия, хорошую автономность, высокое качество съемки, яркий экран Full HD+, ИК-приемник, аккуратный внешний вид. Не устроить может выбор в пользу microUSB и отсутствие NFС.