Обзор GZ electronics YOUNGWIND KAI. Яркая и недорогая портативная колонка

В центре внимания у нас сегодня будет беспроводная колонка YOUNGWIND KAI. Эта недорогая модель предлагает хороший набор технологических возможностей и при этом относится к недорогому сегменту. Этой её первый подробный обзор, продажи к этому моменту уже стартовали.

YOUNGWIND KAI обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с ярким оформлением. Помимо фотографии колонки приведены её подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает карабин, USB-кабель, аудиокабель и набор документации.

Внешний вид

Вышла YOUNGWIND KAI в трех разных расцветках: красная, синяя и черная. Выглядит стильно и молодёжно.

Габариты у нее компактные. Её можно будет как закинуть с собой в дамскую сумочку, так и зафиксировать при помощи карабина на ремне или рюкзака.

Основу корпуса составляет пластик. Сборка проведена качественно. Верхняя часть по текстуре и материалу напоминает ткань.

Выведен ряд из четырех механических кнопок, выполненных в виде текстурных иконок. Они хорошо определяются слепым методом.

С помощью кнопок можно менять громкость, переключать треки, ставить воспроизведение на паузу, а также запускать процесс подключения. Часть действий сопровождаются звуковыми уведомлениями. По центру скрывается светодиодный индикатор активности.На боковой грани, под резиновой заглушкой, расположены microUSB, для восстановления заряда, аудиоразъем. Разъемы защищены от попадания пыли и влаги.

Тесты

Сама колонка YOUNGWIND KAI по классу защиты соответствует стандарту IPX5. Летом её можно будет взять с собой на пляж или захватить в душ, без полного погружения в воду.По периметру нижней стороны расположена резиновая накладка, предотвращающая скольжение при размещении на ровной поверхности.Для подключения к источнику звука можно выбрать Bluetooth 4.2 или аудиокабель. Связь стабильна на расстоянии до 10 метров. Одновременно можно будет подключить сразу два устройства. За воспроизведение тут отвечает динамик с мощностью 5 Вт. Диапазон воспроизведения от 100 до 20000 Гц.

Звучит хорошо, основной акцент сделан на средние частоты. Верхние частоты срезаны, басы чистые. На удивление, эта «малышка» выдает высокий запас громкости. Отлично подойдет под танцевальные композиции

Емкость встроенного аккумулятор составляет 800 мАч. На среднем уровнем громкости работает около 5.5-6 часов. Есть встроенный микрофон, позволяющей ей работать в режиме громкой связи. Голос предается чистым, без искажений.

Итоги по YOUNGWIND KAI

YOUNGWIND KAI станет хорошим выбором в качестве подарка или варианта при поиске недорогой портативной колонки. Предлагается защита по стандарту IPX5, карабин для фиксации на ремне или рюкзаке, удобное управление, яркий и стильный дизайн, хорошее качество исполнения, возможность проводного и беспроводного подключения.