Обзор Yeedi vac hybrid. Версия робот-пылесоса yeedi Vac Station без станции очистки

Модельная линейка робот-пылесосов от Yeedi не так давно пополнилась моделью с поддержкой определения типа поверхности и корректировки мощности под нее, увеличенную емкость контейнера для сбора загрязнений, а также увеличенный аккумулятор. Модель Yeedi vac hybrid заняла промежуточную позицию между yeedi 2 hybrid и Yeedi Vac Max.

Комплектация

В официальном интернет-магазине на площадке AliExpress доступен за 22000 рублей.Комплект включает зарядную станцию, адаптер питания с евровилкой, салфетку из микрофибры, накладку для влажной уборки, дополнительную боковую щетку, щетук для очистки и документацию.

Внешний вид

Традиционная форма исполнения с преобладанием белого цвета в оформлении. На полу не привлекает к себе внимания и гармонично смотрится в общем интерьере.

Из положительных решений отметим отсутствие выступающих элементов на крышке. За счет этого улучшается проходимость и эффективность очистки вдоль мебели. Высота от пола не превышает 80 мм.

На крышке механическая кнопка управления и светодиодный индикатор. В центре объектив камеры, используемой для навигации при уборке, а также упрощенной синхронизации с приложением.

Большая часть площади верхней панели представляет собой откидную крышку. Под ней расположен съемный контейнер для сбора сухих загрязнений, ниша с кисточкой для очистки, а также механический тумблер питания.

Извлечение контейнера проходит с помощью откидной ручки. В установленном положении эта же ручка выполняет функцию механического замка.

Емкость контейнера составляет 450 мл. Сопровождается HEPA-фильтром. Его в дальнейшем можно будет по необходимости заменить, все расходники доступны для покупки.

Важно отметить, что x конструктивно поддерживает станции самоочистки. Приобретается она отдельно и так можно выгрузка собранных загрязнений может проходит в нее автоматически по возвращению.

На основание контейнера фиксируется площадка с салфеткой из микрофибры. Пылесос располагает емкостью в 240 мл.

Заливка проходит через клапан под крышкой. Вода подается с помощью помпы, поэтому есть возможность регулировки интенсивности смачивания.

Также на основании расположены датчики определения высоты. Есть отдельный элемент, отвечающий за определение типа полового покрытия и на основе данных с него идет повышение мощности.

Щетка для направления пыли в сопло только с одной из сторон. В центре поворотный ролик. За перемещение отвечают два колеса с выраженными грунтозацепами.

В центре рамка с резиновой шторкой. В центре валик ярко-желтого цвета с V-образными рядами из резины и искусственного ворса.

Еще одна группа датчиков распределена в центральной части подпружиненного бампера. Он же смягчает контакты с мебелью или стенами.

В комплекте с пылесосом идет напольная зарядная станция. На ее обратной стороне есть ниша с крючками для сворачивания лишней длины кабеля. Комплектный кабель с Г-образным коннектором, не увеличивает расстояние от стены.

Софт

Yeedi vac hybrid оснащена модулем Wi-Fi, используемым для подключения к домашней сети. Настройка проходит через собственное приложение, объединяющее всю линейку производителя и полностью локализованное под российских пользователей. Добавление проходит сканированием кода с экрана смартфона через камеру на верхней крышке.

После сопряжения проводится актуализация версии прошивки и даются базовые рекомендации по эксплуатации.

В приложении можно просматривать ресурс боковой щетки, основной щетки и фильтра. Ресурс составляет 150, 300 и 120 часов соответственно.

При первом прохождении строит карту помещения, которую в последующем можно зонировать. Отделение участков проводится виртуально, без магнитных лент.

Кнопки возврата на базу и выбора режима уборки. Просмотр данных по текущему состоянию и уровню заряда батареи.

Три уровня мощности всасывания. Оценка площади помещения. Регулировка громкости вывода уведомлений. Запуск по расписанию и выбор часов, когда пылесос не будет выводить звук.

Активация автоматического повышения всасывания. Есть опция самоочистки, но для нее потребуется дополнительная покупка колоны очистки. К слову, версия Yeedi vac station представлена в России за 37000 рублей.В приложении можно просмотреть логи по ранее выполненным действиям.

Тесты

Устройства этого производителя поддерживают интеграцию с голосовым помощником Яндекс Алиса.

Мощность всасывания 2500 Па. Yeedi vac hybrid предлагает до трех уровней мощности всасывания. Оптимальным будет выбор автоматического режима с определением типа поверхности. Так на плитке и ламинате, для экономии заряда без ущерба эффективности, будет работать с меньшей мощностью, а на коврах повышаться автоматически до максимального.

У этой модели хорошая проходимость. Корректно съезжает и заезжает на ковры. Не пробуксовывает. Перемещается вдоль шкафов и мебели. Проблем с работой навигации не наблюдали. Проходит площадь комнат полностью.

Встроенного заряда с емкостью 5200 мАч хватает для уборки в течение 2 часов. Подходит для многокомнатных квартир и частных домов. Автоматически возвращается на нее после завершения уборки.

Влажная уборка с регулируемым объемом подаваемой жидкости. Она, поступая на салфетку из микрофибры протирает загрязнения с поверхности пола. После завершения контейнер с емкостью снимается, салфетку нужно будет промыть.

Итоги

Yeedi vac hybrid – робот-пылесос с передовым техническим оснащением. Построение карты помещения, автоматическая корректировка мощности, сухая и влажная уборки, интеграция с голосовым помощником, приложение на русском языке, высокая емкость батареи, хороший стартовый набор комплектующих.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".