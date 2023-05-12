Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC

Изучаемые сегодня умные часы ZORDAI ZD3+ при своей невысокой стоимости оснащены целым набором актуальных датчиков контроля активности и состояния здоровья. Помимо этого они оснащены модулем NFC, позволяющим использовать его для взаимодействия с умными замками и передачи контактных данных. Часы с полной локализацией под русскоязычных пользователей и приложением доступным на iOS и Android.

ZORDAI ZD3+

Лучшая цена ZORDAI ZD3+

Комплектация

Комплект включает два вида ремешков, зарядный кредл, руководство пользователя. Упакованы в коробку с изображением часов и данными по ключевым особенностям.

ZORDAI ZD3+

ZORDAI ZD3+ обзор

Внешний вид

Корпус часов выполнен из металла, окрашенного в серебристый цвет. Прочный и практичный вариант исполнения носимой электроники.

ZORDAI ZD3+

Внешний вид у них в отличие от браслетов приближен к традиционным механическим частям. Круглый дисплей и стилизованный безель, который здесь можно поворачивать для навигации и нажимать на него.

ZORDAI ZD3+

Также набор кнопок включает еще одну, расположенную ниже. Основное же взаимодействие будет идти через сенсорный слой.

ZORDAI ZD3+

Владелец ZORDAI ZD3+ получает два вида ремешков в комплекте, это черный из гипоаллергенной резины и кожзам коричневого цвета. Оба варианта дают возможность подбирать обхват запястья.

ZORDAI ZD3+

Помимо комплектных браслетов можно ставить браслеты от обычных часов, здесь распространённый вариант исполнения замка.

ZORDAI ZD3+

На внутренней стороне корпуса в центральной части выступающая часть, содержащая набор датчиков здоровья.

ZORDAI ZD3+

Герметичные, они защищены от воды, грязи и пыли, соответствуя требованиям IP68. Также можно обратить внимание, что здесь нет контактов для проведения зарядки, используется беспроводная передача энергии. Но это не Qi, производитель использует собственный стандарт.

Оснащение

Для вывода изображения в ZORDAI ZD3+ используется круглый дисплей с диагональю 1.5 дюйма. Это IPS-матрица, сохраняющая читаемость при разных углах наклона. Разрешение 485х485 пикселей. Изображение выглядит хорошо, детализация достаточно высокая. Есть слой защитного стекла OGS.

Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.0. На борту флеш память объемом 128 Мбайт. Как и отмечали вначале, есть NFC модуль, но его возможности зависят от региона. Для России может быть актуально только в качестве электронного ключа при условии использовании умных замков с бесконтактной разблокировкой.

Софт

Потребуется установка приложения на смартфон, используемого для сбора и анализа данных с датчиков, а также настройки самих часов. После авторизации можно будет задать параметры роста, веса и возраста. Следующим шагом подключаются сами ZORDAI ZD3+.

ZORDAI ZD3+

Главное окно с классическим наполнением в виде плиток с данными по активности, времени сна и датчиков. Не используемые плитки можно отключить.

ZORDAI ZD3+

Все данные кликом просматриваются в виде детального отчета за день или интервал времени.

ZORDAI ZD3+

При анализе сна идет расчет фаз сна, движений и времени пробуждения.

ZORDAI ZD3+

Инструмент для ручного запуска учета спортивной активности. Всего доступно 159 разных вариантов.

ZORDAI ZD3+

В разделе настроек можно выбрать циферблат из большой библиотеки предлагаемых вариантов. После этого выбранные переносятся в память часов.

ZORDAI ZD3+

Здесь же включается удаленное управление затвором камеры, вывод уведомлений от приложений, мониторинг пульса и ЭКГ.

ZORDAI ZD3+

Список приложений которые получают возможность выводить уведомления, выбирается самим пользователей.

ZORDAI ZD3+

ZORDAI ZD3+

Интерфейс

ZORDAI ZD3+

Хороший набор циферблатов, как со стилизацией под электронные, так и механические часы. Большинство из них с различным сочетанием отображения данных по активности.

ZORDAI ZD3+

Есть и несколько вариантов отображения меню с приложениями, включая облако иконок в стиле Apple.

ZORDAI ZD3+

Проведение и запуск мониторинга ЭКГ, определения уровня насыщения крови кислородом, пульса.

ZORDAI ZD3+

Интерфейс и уведомления на русском языке. Как и у большинства умных часов, здесь нельзя отвечать на сообщения. Из особенностей отметим встроенные динамик и микрофон, для использования в режиме громкой связи и воспроизведения мультимедиа.

ZORDAI ZD3+

Автономность

В зависимости от активности использования датчиков и мониторинга спортивной активности заряда хватает на 3-5 дней. Здесь аккумулятор с емкостью 320 мАч.

Итоги

ZORDAI ZD3+ - недорогие часы с высоким качеством исполнения, актуальным набором датчиков, круглым дисплеем, беспроводной зарядкой, полной локализацией под русскоязычных пользователей, защитой от воды, простой заменой ремешков и двумя комплектными.
Официальный сайт ZORDAI ZD3+
Xiaomi Smart Band 7 NFC выходит в глобальную продажу …
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 уже продается в Европе, но только сейчас китайский производитель решил…
Представлены часы Moto Watch 200…
Компания Motorola пополнила ассортимент умных часов моделью Moto Watch 200, цена и дата начала продаж ко…
Браслет Xiaomi Mi Band 8 показали на рендере …
Компания Xiaomi опубликовала тизер, посвященный грядущему релизу фитнес-браслета Mi Band 8. Гаджет предст…
Часы Noise Fit Force Plus оценены в 50 долларов …
Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Noise Fit Force Plus, которая получила сине-зеле…
Себестоимость Google Pixel Watch составляет всего 123 доллар…
Довольно интересно иногда наблюдать за информацией о себестоимости того или иного устройства — например, …
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 8…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Mi Band 8, которая оценена в Китае в 35 до…
Представлены часы Amazfit GTR Mini…
Компания Huami пополнила ассортимент умных часов моделью Amazfit GTR Mini, которая оценена в 120 долларов…
Apple готовит новые умные часы на microLED-дисплее…
Буквально начиная с зимы текущего года на просторах интернета появляется информация об умных часах следую…
Обзор HUAWEI Watch GT 3 SE. Умные часы с 100 режимами тренировокОбзор HUAWEI Watch GT 3 SE. Умные часы с 100 режимами тренировок
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFCОбзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC
Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7
Обзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеемОбзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеем
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor