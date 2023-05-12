Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC

Изучаемые сегодня умные часы ZORDAI ZD3+ при своей невысокой стоимости оснащены целым набором актуальных датчиков контроля активности и состояния здоровья. Помимо этого они оснащены модулем NFC, позволяющим использовать его для взаимодействия с умными замками и передачи контактных данных. Часы с полной локализацией под русскоязычных пользователей и приложением доступным на iOS и Android.

Комплектация

Комплект включает два вида ремешков, зарядный кредл, руководство пользователя. Упакованы в коробку с изображением часов и данными по ключевым особенностям.

ZORDAI ZD3+ обзор

Внешний вид

Корпус часов выполнен из металла, окрашенного в серебристый цвет. Прочный и практичный вариант исполнения носимой электроники.

Внешний вид у них в отличие от браслетов приближен к традиционным механическим частям. Круглый дисплей и стилизованный безель, который здесь можно поворачивать для навигации и нажимать на него.

Также набор кнопок включает еще одну, расположенную ниже. Основное же взаимодействие будет идти через сенсорный слой.

Владелец ZORDAI ZD3+ получает два вида ремешков в комплекте, это черный из гипоаллергенной резины и кожзам коричневого цвета. Оба варианта дают возможность подбирать обхват запястья.

Помимо комплектных браслетов можно ставить браслеты от обычных часов, здесь распространённый вариант исполнения замка.

На внутренней стороне корпуса в центральной части выступающая часть, содержащая набор датчиков здоровья.

Оснащение

Герметичные, они защищены от воды, грязи и пыли, соответствуя требованиям IP68. Также можно обратить внимание, что здесь нет контактов для проведения зарядки, используется беспроводная передача энергии. Но это не Qi, производитель использует собственный стандарт.

Для вывода изображения в ZORDAI ZD3+ используется круглый дисплей с диагональю 1.5 дюйма. Это IPS-матрица, сохраняющая читаемость при разных углах наклона. Разрешение 485х485 пикселей. Изображение выглядит хорошо, детализация достаточно высокая. Есть слой защитного стекла OGS.

Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.0. На борту флеш память объемом 128 Мбайт. Как и отмечали вначале, есть NFC модуль, но его возможности зависят от региона. Для России может быть актуально только в качестве электронного ключа при условии использовании умных замков с бесконтактной разблокировкой.

Софт

Потребуется установка приложения на смартфон, используемого для сбора и анализа данных с датчиков, а также настройки самих часов. После авторизации можно будет задать параметры роста, веса и возраста. Следующим шагом подключаются сами ZORDAI ZD3+.

Главное окно с классическим наполнением в виде плиток с данными по активности, времени сна и датчиков. Не используемые плитки можно отключить.

Все данные кликом просматриваются в виде детального отчета за день или интервал времени.

При анализе сна идет расчет фаз сна, движений и времени пробуждения.

Инструмент для ручного запуска учета спортивной активности. Всего доступно 159 разных вариантов.

В разделе настроек можно выбрать циферблат из большой библиотеки предлагаемых вариантов. После этого выбранные переносятся в память часов.

Здесь же включается удаленное управление затвором камеры, вывод уведомлений от приложений, мониторинг пульса и ЭКГ.

Список приложений которые получают возможность выводить уведомления, выбирается самим пользователей.

Интерфейс

Хороший набор циферблатов, как со стилизацией под электронные, так и механические часы. Большинство из них с различным сочетанием отображения данных по активности.

Есть и несколько вариантов отображения меню с приложениями, включая облако иконок в стиле Apple.

Проведение и запуск мониторинга ЭКГ, определения уровня насыщения крови кислородом, пульса.

Интерфейс и уведомления на русском языке. Как и у большинства умных часов, здесь нельзя отвечать на сообщения. Из особенностей отметим встроенные динамик и микрофон, для использования в режиме громкой связи и воспроизведения мультимедиа.

Автономность

Итоги

В зависимости от активности использования датчиков и мониторинга спортивной активности заряда хватает на 3-5 дней. Здесь аккумулятор с емкостью 320 мАч.ZORDAI ZD3+ - недорогие часы с высоким качеством исполнения, актуальным набором датчиков, круглым дисплеем, беспроводной зарядкой, полной локализацией под русскоязычных пользователей, защитой от воды, простой заменой ремешков и двумя комплектными.