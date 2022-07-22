Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?

Не так давно мы провели тестирование видеокарты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced , приобретенной на Aliexpress. Эта площадка сейчас начала пользоваться большой популярностью при подборе компонентов, позволяя зачастую заметно сэкономить. Как пример, самая доступная на российском рынке видеокарта серии RTX 3060 Ti доступна за 50 тысяч рублей, с Китая изучаемая сегодня ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X обойдется в 42 тысячи рублей.

Комплектация

Но тут еще нужно оговориться: с RTX 3060 Ti владельцы сталкивались с проблемами отвала чипов памяти HYNIX. Несмотря на то, что основная масса жалоб и проблем была при использовании видеокарт для добычи криптовалюты, она же была и у геймеров. Поэтому чтобы не получить «кирпич» спустя время после покупки, оптимально не только обращать внимание на используемые чипы памяти, но и систему охлаждения, а также проведенную оптимизацию дизайна печатной платы. Нужна массивная и продуманная система отвода тепла, сводящая риск сжигания чипов памяти к минимуму.

Семейство видеокарт Apocalypse GOC-X доступно только на азиатском рынке, вся информация на коробке и документация на китайском языке. Комплект ее включает переходники для питающих кабелей, наклейку с логотипом.

Внешний вид

Установлена система охлаждения с массивным радиатором и тремя вентиляторами. Длина его составляет 315 мм, против 247 мм у Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual.

Печатная плата с переработанным дизайном. Усилена подсистема питания. Установлены чипы памяти Samsung.

Радиатор у нее состоит из двух блоков с ребрами. Соединены они между собой пятью тепловыми трубками. Контакт осуществляется не только с графическим ядром, но и памятью, а также силовой обвязкой.

Два боковых вентилятора диаметром 90 мм, центральный 80 мм. Центральный с подсвечиваемой рамкой.

Она многоцветная с предустановленным набором эффектов. Смотрится гармонично. Также есть дополнительная зона на боковой части радиатора с логотипом бренда.

На боковой грани ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X два 8-пиновых разъема для подачи дополнительного питания. Для работы рекомендован блок питания мощностью от 550 Вт.

Занимает 2.5 слота расширения на печатной плате. Обратная ее сторона защищена алюминиевой пластиной с несколькими вырезами и схематичным рисунком в стилистике трансформеров.

На панели вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть заглушки с вентиляционной решеткой.

Графическое ядро GA103-200-A1, выполненное на 8нм техпроцессе, работает на частоте 1695 МГц.

Софт

Для видеокарты доступно отдельное приложение. В его главном окне предлагаются профили настроек: автоматический, ручной и продвинутый. Одним нажатием можно запустить поиск пресета для разгона. Это же проделывается и вручную.

Вкладка с проведением мониторинга по работе графического ядра и памяти.

Дополнительные настройки.

Разгон

Изучили потенциал для ручного разгона ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. По ядру получили стабильную работу ядра на частоте 2145 МГц. Частота памяти была увеличена на 1100 МГц. При этом система охлаждения справлялась с нагрузкой с хорошим запасом.

Тесты

Тестовая платформа построена с процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью DDR5 объемом 32 Гбайт. Для начала приведем данные по нагреву в синтетическом тесте, также можно наблюдать в роликах ниже с мониторингом в играх.

Отметим очень низкий уровень шума установленных вентиляторов. Их не было слышно даже в условиях открытого стенда. Для информативности тесты в бенчмарках будут приведены на заводских настройках и при проведенном ручном разгоне.

NightRaid

TimeSpy

PortRoyal

Firestrike Extreme

Режим работы NightRaid TimeSpy PortRoyal Firestrike Extreme 3DMark11 Заводской режим 66810 11762 6852 13855 14372 Ручной разгон 67263 11899 7016 14473 14433

Тесты в играх

Far Cry 6: FHD и QHD. ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Разрешение Заводской (AVG) Разгон (AVG) Full HD 96 FPS 98 FPS Quad HD 73 FPS 77 FPS

Cyberpunk 2077: FHD и QHD. ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Разрешение Заводской (AVG) Разгон (AVG) Full HD 99 FPS 103 FPS Quad HD 64 FPS 65 FPS

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Разрешение Заводской (AVG) Разгон (AVG) Full HD 103 FPS 106 FPS Quad HD 80 FPS 80 FPS

Итоги

Тестирование ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X проводилось в разрешениях Full HD и Quad HD. Здесь также мониторинг проводили на заводских и разогнанных частотах.ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X – пример правильного исполнения для этой серии, предлагающий владельцам запас по надежности и заметно снижающий риск проблем с памятью. Это тут достигнуто установкой чипов Samsung, продвинутой системы охлаждения и переработанного дизайна печатной платы. В целом же при наличии бюджета имеет смысл доплатить и взять RTX 3070.