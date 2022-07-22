Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?

Но тут еще нужно оговориться: с RTX 3060 Ti владельцы сталкивались с проблемами отвала чипов памяти HYNIX. Несмотря на то, что основная масса жалоб и проблем была при использовании видеокарт для добычи криптовалюты, она же была и у геймеров. Поэтому чтобы не получить «кирпич» спустя время после покупки, оптимально не только обращать внимание на используемые чипы памяти, но и систему охлаждения, а также проведенную оптимизацию дизайна печатной платы. Нужна массивная и продуманная система отвода тепла, сводящая риск сжигания чипов памяти к минимуму.
Семейство видеокарт Apocalypse GOC-X доступно только на азиатском рынке, вся информация на коробке и документация на китайском языке. Комплект ее включает переходники для питающих кабелей, наклейку с логотипом.
Печатная плата с переработанным дизайном. Усилена подсистема питания. Установлены чипы памяти Samsung.
Радиатор у нее состоит из двух блоков с ребрами. Соединены они между собой пятью тепловыми трубками. Контакт осуществляется не только с графическим ядром, но и памятью, а также силовой обвязкой.
Два боковых вентилятора диаметром 90 мм, центральный 80 мм. Центральный с подсвечиваемой рамкой.
Она многоцветная с предустановленным набором эффектов. Смотрится гармонично. Также есть дополнительная зона на боковой части радиатора с логотипом бренда.
На боковой грани ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X два 8-пиновых разъема для подачи дополнительного питания. Для работы рекомендован блок питания мощностью от 550 Вт.
Занимает 2.5 слота расширения на печатной плате. Обратная ее сторона защищена алюминиевой пластиной с несколькими вырезами и схематичным рисунком в стилистике трансформеров.
На панели вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть заглушки с вентиляционной решеткой.
Графическое ядро GA103-200-A1, выполненное на 8нм техпроцессе, работает на частоте 1695 МГц.
Вкладка с проведением мониторинга по работе графического ядра и памяти.
Дополнительные настройки.
Отметим очень низкий уровень шума установленных вентиляторов. Их не было слышно даже в условиях открытого стенда. Для информативности тесты в бенчмарках будут приведены на заводских настройках и при проведенном ручном разгоне.
|Режим работы
|NightRaid
|TimeSpy
|PortRoyal
|Firestrike Extreme
|3DMark11
|Заводской режим
|66810
|11762
|6852
|13855
|14372
|Ручной разгон
|67263
|11899
|7016
|14473
|14433
|Разрешение
|Заводской (AVG)
|Разгон (AVG)
|Full HD
|96 FPS
|98 FPS
|Quad HD
|73 FPS
|77 FPS
|Разрешение
|Заводской (AVG)
|Разгон (AVG)
|Full HD
|99 FPS
|103 FPS
|Quad HD
|64 FPS
|65 FPS
|Разрешение
|Заводской (AVG)
|Разгон (AVG)
|Full HD
|103 FPS
|106 FPS
|Quad HD
|80 FPS
|80 FPS