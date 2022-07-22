Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?

Не так давно мы провели тестирование видеокарты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced, приобретенной на Aliexpress. Эта площадка сейчас начала пользоваться большой популярностью при подборе компонентов, позволяя зачастую заметно сэкономить. Как пример, самая доступная на российском рынке видеокарта серии RTX 3060 Ti доступна за 50 тысяч рублей, с Китая изучаемая сегодня ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X обойдется в 42 тысячи рублей.

Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Но тут еще нужно оговориться: с RTX 3060 Ti владельцы сталкивались с проблемами отвала чипов памяти HYNIX. Несмотря на то, что основная масса жалоб и проблем была при использовании видеокарт для добычи криптовалюты, она же была и у геймеров. Поэтому чтобы не получить «кирпич» спустя время после покупки, оптимально не только обращать внимание на используемые чипы памяти, но и систему охлаждения, а также проведенную оптимизацию дизайна печатной платы. Нужна массивная и продуманная система отвода тепла, сводящая риск сжигания чипов памяти к минимуму.
Лучшая цена ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X на Ali

Комплектация

Комплектация ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Семейство видеокарт Apocalypse GOC-X доступно только на азиатском рынке, вся информация на коробке и документация на китайском языке. Комплект ее включает переходники для питающих кабелей, наклейку с логотипом.

Комплектация ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Внешний вид

Установлена система охлаждения с массивным радиатором и тремя вентиляторами. Длина его составляет 315 мм, против 247 мм у Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual.

Внешний вид ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Печатная плата с переработанным дизайном. Усилена подсистема питания. Установлены чипы памяти Samsung.

Внешний вид ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Радиатор у нее состоит из двух блоков с ребрами. Соединены они между собой пятью тепловыми трубками. Контакт осуществляется не только с графическим ядром, но и памятью, а также силовой обвязкой.

Внешний вид ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Два боковых вентилятора диаметром 90 мм, центральный 80 мм. Центральный с подсвечиваемой рамкой.

Внешний вид ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Она многоцветная с предустановленным набором эффектов. Смотрится гармонично. Также есть дополнительная зона на боковой части радиатора с логотипом бренда.

Внешний вид ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

На боковой грани ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X два 8-пиновых разъема для подачи дополнительного питания. Для работы рекомендован блок питания мощностью от 550 Вт.

Внешний вид ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Занимает 2.5 слота расширения на печатной плате. Обратная ее сторона защищена алюминиевой пластиной с несколькими вырезами и схематичным рисунком в стилистике трансформеров.

Внешний вид ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

На панели вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть заглушки с вентиляционной решеткой.

Внешний вид ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Графическое ядро GA103-200-A1, выполненное на 8нм техпроцессе, работает на частоте 1695 МГц.

Внешний вид ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Софт

Для видеокарты доступно отдельное приложение. В его главном окне предлагаются профили настроек: автоматический, ручной и продвинутый. Одним нажатием можно запустить поиск пресета для разгона. Это же проделывается и вручную.

Софт ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Вкладка с проведением мониторинга по работе графического ядра и памяти.

Софт ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Дополнительные настройки.

Софт ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Разгон

Изучили потенциал для ручного разгона ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. По ядру получили стабильную работу ядра на частоте 2145 МГц. Частота памяти была увеличена на 1100 МГц. При этом система охлаждения справлялась с нагрузкой с хорошим запасом.

Разгон ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Разгон ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Тесты

Тестовая платформа построена с процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью DDR5 объемом 32 Гбайт. Для начала приведем данные по нагреву в синтетическом тесте, также можно наблюдать в роликах ниже с мониторингом в играх.

Нагрев ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Отметим очень низкий уровень шума установленных вентиляторов. Их не было слышно даже в условиях открытого стенда. Для информативности тесты в бенчмарках будут приведены на заводских настройках и при проведенном ручном разгоне.

Тесты ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

NightRaid

Тесты ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

TimeSpy

Тесты ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

PortRoyal

Тесты ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Firestrike Extreme

Тесты ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

Режим работыNightRaidTimeSpyPortRoyalFirestrike Extreme3DMark11
Заводской режим668101176268521385514372
Ручной разгон672631189970161447314433

Тесты в играх

Тестирование ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X проводилось в разрешениях Full HD и Quad HD. Здесь также мониторинг проводили на заводских и разогнанных частотах.

Far Cry 6: FHD и QHD. ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

РазрешениеЗаводской (AVG)Разгон (AVG)
Full HD96 FPS98 FPS
Quad HD73 FPS77 FPS

Cyberpunk 2077: FHD и QHD. ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

РазрешениеЗаводской (AVG)Разгон (AVG)
Full HD99 FPS103 FPS
Quad HD64 FPS65 FPS

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X

РазрешениеЗаводской (AVG)Разгон (AVG)
Full HD103 FPS106 FPS
Quad HD80 FPS80 FPS

Итоги

ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X – пример правильного исполнения для этой серии, предлагающий владельцам запас по надежности и заметно снижающий риск проблем с памятью. Это тут достигнуто установкой чипов Samsung, продвинутой системы охлаждения и переработанного дизайна печатной платы. В целом же при наличии бюджета имеет смысл доплатить и взять RTX 3070.
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