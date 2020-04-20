Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC

Время, когда можно было не задумываясь приобретать смартфоны среднего и дорого сегментов, проходит. Но необходимость в них никуда не пропала, а с учетом перехода на удаленную работу и учебу, еще и возросла. Актуальны становятся недорогие модели, причем они в ряде случаев готовы предложить весь необходимый набор опций и поддерживаемых технологий. Как пример, изучаемый сегодня ZTE Blade A7 (2020), ставший улучшенной версией предшественника.

ZTE Blade A7 (2020)

Тут и тройная камера, и даже поддержка бесконтактных платежей. Будьте внимательны при покупке его в магазине, название смартфона не изменилось, только индекс (2020) для новой версии и (2019) для уже устаревшей. Для удобства мы собрали актуальные предложения в таблице, собранной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с привлекательным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

ZTE Blade A7 (2020)

Внешний вид

ZTE Blade A7 (2020)

Вышел в нескольких расцветках: черной и синей. В обоих вариантах есть текстурный рисунок на крышке.

ZTE Blade A7 (2020)

Ожидаемо, основным материалом выступает пластик. Задняя и лицевая поверхности подвержены загрязнению следами пальцев.

ZTE Blade A7 (2020)

Корпус неразборный. На левом торце расположен выдвижной лоток. Он гибридный, как итог, владелец ZTE Blade A7 (2020) будет выбирать между установкой второй SIM или расширением места под хранение данных.

ZTE Blade A7 (2020)

Крышка не прогибается под давлением пальцев. Внутри расположен необслуживаемый аккумулятор. Боковые грани закруглены.

ZTE Blade A7 (2020)

Лицевая сторона с защитным стеклом. Края закруглены. В верхней части каплевидный вырез. Нижний ряд кнопок реализован программно.

ZTE Blade A7 (2020)

Справа раздельные кнопки регулировки громкости. Кнопка включения окрашена в ярко-оранжевый цвет.

ZTE Blade A7 (2020)

Зарядка осуществляется через microUSB на нижнем торце. Рядом отверстие микрофона. Сверху аудиоразъем для наушников.

ZTE Blade A7 (2020)

Общие габариты корпуса составляют 155 x 72.7 x 8.95 мм. Вес 164 грамма.

ZTE Blade A7 (2020)

Экран

Изображение выводится на 6.09-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1560 пикселей. Установлена S-IPS матрица с широкими углами обзора.

ZTE Blade A7 (2020)

Подсветка равномерна по всей площади. Активная зона экрана занимает 89% площади лицевой стороны. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

ZTE Blade A7 (2020)

Начинка

В качестве платформы используется MediaTek Helio P22. Восьмиядерный процессор с ядрами Cortex A-53, работающими группами по четыре на частотах 2000 и 1500 МГц. Графика PowerVR GE8320. Смартфон не создавался для позиционирования на верхних строчках чартов в рейтингах. Есть ограничения по выбираемому качеству графики в играх. В целом же система работает плавно, без видимых зависаний.

ZTE Blade A7 (2020)ZTE Blade A7 (2020)

Доступны две модификации: 2 и 32 Гбайт памяти, 3 и 64 Гбайт. Рекомендуем доплатить и взять старшую. Память не будет лишней с учетом роста аппетита современных приложений.

Связь

Порадовало наличие в этом смартфоне модуля бесконтактных платежей. Как показала практика эксплуатации, работает он корректно. Платежи проходили без задержек через терминалы в российских магазинах. Из особенностей отметим, что в смартфоне отсутствует сканер отпечатка пальца. Есть LTE со спектром частот, используемых нашими операторами. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2 с A2DP.

Аккумулятор

С автономностью у ZTE Blade A7 (2020) все в порядке. В смешанной нагрузке работает около 15 часов. В обычной эксплуатации это около двух дней работы без зарядки. Технологии быстрой зарядки не поддерживаются.

ZTE Blade A7 (2020)

Камеры

На борту модуль основной камеры с тремя объективами: 16 МП f/2.0 + 8 МП 120° + 2 МП. Снимает в условиях достаточной освещенности хорошо. В ряде случаев замечали медленную работу системы автоматической фокусировки.

ZTE Blade A7 (2020)

ZTE Blade A7 (2020)

ZTE Blade A7 (2020)

ZTE Blade A7 (2020)

ZTE Blade A7 (2020)

Фронтальная камера 8 МП. Подойдет для видеосвязи в мессенджерах и участия в конференциях.

Софт

Предустановлена операционная система Google Android 9.0. За время тестирования в течение 1 месяца обновления прошивки не выпускались.

ZTE Blade A7 (2020)

Сразу стоит удалить приложение App.Press, оно выводит рекламу и проводит скрытую установку софта. В память устройства добавлены приложения Яндекс и ряд игр.

ZTE Blade A7 (2020)

ZTE Blade A7 (2020) обзор

Итоги по ZTE Blade A7 (2020)

ZTE Blade A7 (2020) при своей невысокой стоимости предлагает IPS-дисплей, бесконтактные платежи, LTE, длительное время автономной работы, аккуратный внешний вид с узкими рамками и каплевидным вырезом. Не устроить могут гибридный лоток под SIM и карту памяти, маркие внешние поверхности и предустановленный софт в память.
Комментарии и отзывы ZTE Blade A7 (2020)
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