Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти

В конце прошлого года мы провели тестирование сразу трех смартфонов ZTE, представленных в недорогом ценовом сегменте. Тогда во время изучения ZTE Blade V2020 Smart столкнулись с целым рядом рекламных включений и приложениями в памяти. В то же время мы проводили тестирование ZTE Blade A7s 2020, и выход этого обзора был отложен для детального изучения и контроля над выходом обновлений.

ZTE Blade A7s 2020 обзор

Комплектация

Внешний вид

По прошествии шести месяцев эта модель остается актуальной и она представлена в российских магазинах.Комплект его включает USB-кабель, адаптер питания и различную документацию. Собрано все в картонной коробке с простым оформлением.Выполнен в формате неразборного моноблока. Характерное для этого ценового сегмента исполнение.

Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. Над ней разговорная решетка динамика.

Задняя крышка выполнена из пластика с глянцевым покрытием. Он подвержен загрязнению следами пальцев и появлению царапин в ходе активной эксплуатации.

В комплекте со смартфоном нет чехла, приобретается самостоятельно. Из плюсов, камера не выступает за пределы плоскости крышки.

Вышел ZTE Blade A7s 2020 в нескольких цветовых расцветах корпуса. В ряде из них есть градиентный рисунок.

На крышке выведен сканер отпечатка пальца. В памяти можно хранить несколько пальцев.

В верхнем левом углу блок камеры с несколькими объективами. Здесь же светодиодная вспышка.

Обе механические клавиши на правой грани. Это кнопки управления и включения. Они немного люфтят при боковом качании.

Экран

Установлен дисплей с диагональю 6.5 дюймов. Это IPS с разрешением 720x1560. Подсветка равномерна, по краям отсутствуют видимые засветы. Телефон использовался для работы и простых игр. Из негативных моментов – невысокая яркость, работать с ним на улице в дневное время проблематично. И вторая проблема – он мерцает при снижении уровня яркости.

Начинка

Используется платформа Unisoc SC9863A с восемью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 1.6 ГГц. Графика PowerVR GE8322. 3 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти большого объема. Это явно не игровой смартфон, справляется с мессенджерами, браузером и рабочими приложениями.

Аккумулятор

Камера

Работает в сетях LTE, поддерживается VoLTE. Уже морально устаревший Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков. Есть NFC-модуль, позволяющий проводить бесконтактные платежи.Посредственные показатели автономной работы, с максимальной яркостью в обычных приложениях дисплея зарядка потребуется уже через 5.5 часов. Емкость встроенной батарейки 4000 мАч. Быстрая зарядка не поддерживается.Поддержан общий тренд с увеличением количества камер, но в таких моделях часто эти камеры ставятся для галочки. Пользы не несут из-за низкого качества и разрешения. Одна из дополнительных широкоугольная 8 Мп, вторая сенсор глубины 2 Мп.

Основной сенсор с разрешением 16 Мп. Анализируя снимки с ZTE Blade A7s 2020, можем отметить программные проблемы со скоростью и точностью фокусировки. Снимки часто смазанные. Качество сильно падает при плохом уровне освещения.

Тест камеры ZTE Blade A7s 2020

Софт

Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.Начинали его тестировать в конце прошлого года и далее интервалами в несколько месяцев включали для проверки обновлений и патчей. От включения рекламы и дополнительных приложений, выходящих за пределы рекомендаций согласно законам в России, производитель не отказался. Спустя время это все начинает отнимать дополнительную память. Обновления до Android 11 выпущено не было.

Итоги

ZTE Blade A7s 2020 при стоимости в районе 9000 рублей имеет как сильные, так и слабые стороны. Из плюсов отметим бесконтактные платежи, USB-C, сканер отпечатка пальца, 64 Гбайт памяти и слот для карты памяти. Из минусов маркое покрытие крышки, мерцание дисплея при снижении уровня яркости, ограниченное время автономной работы, посредственное качество съемки. Главной же проблемой станет реклама и дополнительный софт в оболочке, если смартфон приобретается пожилым людям или детям, необходимо будет потратить время на чистку внутренней памяти и блокировку нежелательного контента.