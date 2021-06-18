Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти

По прошествии шести месяцев эта модель остается актуальной и она представлена в российских магазинах.
ZTE Blade A7s 2020 обзор
КомплектацияКомплект его включает USB-кабель, адаптер питания и различную документацию. Собрано все в картонной коробке с простым оформлением.
Внешний видВыполнен в формате неразборного моноблока. Характерное для этого ценового сегмента исполнение.
Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. Над ней разговорная решетка динамика.
Задняя крышка выполнена из пластика с глянцевым покрытием. Он подвержен загрязнению следами пальцев и появлению царапин в ходе активной эксплуатации.
В комплекте со смартфоном нет чехла, приобретается самостоятельно. Из плюсов, камера не выступает за пределы плоскости крышки.
Вышел ZTE Blade A7s 2020 в нескольких цветовых расцветах корпуса. В ряде из них есть градиентный рисунок.
На крышке выведен сканер отпечатка пальца. В памяти можно хранить несколько пальцев.
В верхнем левом углу блок камеры с несколькими объективами. Здесь же светодиодная вспышка.
Обе механические клавиши на правой грани. Это кнопки управления и включения. Они немного люфтят при боковом качании.
Экран
Установлен дисплей с диагональю 6.5 дюймов. Это IPS с разрешением 720x1560. Подсветка равномерна, по краям отсутствуют видимые засветы. Телефон использовался для работы и простых игр. Из негативных моментов – невысокая яркость, работать с ним на улице в дневное время проблематично. И вторая проблема – он мерцает при снижении уровня яркости.
НачинкаИспользуется платформа Unisoc SC9863A с восемью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 1.6 ГГц. Графика PowerVR GE8322. 3 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти большого объема. Это явно не игровой смартфон, справляется с мессенджерами, браузером и рабочими приложениями.
Работает в сетях LTE, поддерживается VoLTE. Уже морально устаревший Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков. Есть NFC-модуль, позволяющий проводить бесконтактные платежи.
АккумуляторПосредственные показатели автономной работы, с максимальной яркостью в обычных приложениях дисплея зарядка потребуется уже через 5.5 часов. Емкость встроенной батарейки 4000 мАч. Быстрая зарядка не поддерживается.
КамераПоддержан общий тренд с увеличением количества камер, но в таких моделях часто эти камеры ставятся для галочки. Пользы не несут из-за низкого качества и разрешения. Одна из дополнительных широкоугольная 8 Мп, вторая сенсор глубины 2 Мп.
Основной сенсор с разрешением 16 Мп. Анализируя снимки с ZTE Blade A7s 2020, можем отметить программные проблемы со скоростью и точностью фокусировки. Снимки часто смазанные. Качество сильно падает при плохом уровне освещения.
Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.
Тест камеры ZTE Blade A7s 2020
СофтНачинали его тестировать в конце прошлого года и далее интервалами в несколько месяцев включали для проверки обновлений и патчей. От включения рекламы и дополнительных приложений, выходящих за пределы рекомендаций согласно законам в России, производитель не отказался. Спустя время это все начинает отнимать дополнительную память. Обновления до Android 11 выпущено не было.