Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров

Тестируемый сегодня смартфон ZTE Blade L210 работает на базе Android Go. Это облегченная версия операционной системы, рассчитанная на телефоны с ограниченным объемом памяти и процессоры с низким уровнем быстродействия. И как можно догадаться, относится эта модель к ультрабюджетному ценовому сегменту.

ZTE Blade L210 обзор

Комплектация

На момент выхода теста доступен в среднем за 4 500 рублей.Упакован в коробку из транспортировочного картона с традиционным для этого производителя оформлением. Комплект включает зарядный блок, USB-кабель, документацию на русском языке.

Внешний вид

Основным материалом выступает пластик. Задняя поверхность крышки с текстурным рисунком, улучшающим хват и снижающим риск падения из рук.

Корпус телефона разборный. Для открытия нужно приложить усилие. При надавливании на центр крышки она прогибается.

Внутри отсек с аккумулятором. Отдельные слоты для SIM-карт и отсек под карту памяти формата microSD. Возможна горячая замена.

Компактный островок с основной камерой. Под объективом выведена светодиодная вспышка.

Справа у ZTE Blade L210 выведены два элемента управления. Это кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки люфтят.

Широкие рамки сверху и снизу дисплея. Нижний ряд сенсорных клавиш перенесен в интерфейс. На верхней объектив фронтальной камеры и разговорная решетка динамика.

Слева разъем microUSB, сверху аудиоразъем. Проводные наушники без переходников теперь становятся уделом только недорогих моделей.

Экран

Изображение выводится на 6-дюймовый дисплей. И да, привет из прошлого, это TN-матрица, со всеми ее прелестями в виде блеклого изображения и ограниченных углов обзора. Разрешение 480 на 960 пикселей. На такой диагонали отдельные пиксели заметны даже при обычном размещении на удалении от глаз. Отсутствует поддержка автоматической подстройки яркости.

Начинка

Аккумулятор

Процессор Unisoc SC7731E с ядрами Cortex-A7, работающими на частоте 1.3 ГГц, графика Mali-T820 MP1. Если учесть, что и оперативной памяти тут только 1 Гбайт, то возможные сценарии эксплуатации этого телефона ограничены мессенджерами и браузером.Доступные 32 Гбайт потребуют в дальнейшем проводить сеансы чистки памяти от кэша и лишнего софта. Поддержка карты памяти позволит только переносить вручную снимки и видео, но не программы.Сетевые возможности ограничены 3G. Bluetooth 4.2 с простым набором кодеков. Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц.Невысокая емкость батареи и увеличенная диагональ дисплея дали на выходе 5 часов работы для встроенной батареи с емкостью 2600 мАч. Зарядка проходит через microUSB.

Камера

Основной модуль с разрешением 5 Мп. На удивление, качество снимков лучше, чем у ZTE Blade A7s 2020 с 16 Мп камерой и стоимостью 9000 рублей.

Камера теряется при плохом освещении, зернистость и проблемы с фокусировкой. Фронтальная с разрешением 2 Мп.

Софт

Используется облегченная версия операционной системы со специальными версиями софта Google. Но это была бы не ZTE, если даже в ограниченный объем не добавила бы «порцию» софта, игр и сомнительных приложений. Только часть из них можно убрать на старте.

Итоги

С одной стороны, ZTE Blade L210 можно простить ограниченные углы обзора, невысокий уровень быстродействия и отсутствие LTE, но с другой, и здесь производитель злоупотребляет с сомнительным софтом. И как итог, через короткое время после покупки пользователь столкнется с заполненной памятью и необходимостью чистки, хотя, казалось бы, Android Go задумывался под экономное использование ограниченных ресурсов недорогих телефонов.