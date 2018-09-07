Обзор смартфона ZTE Blade V9 64GB

2018-09-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ZTE Blade V9 64GB; [356]
В апреле компания ZTE Mobile Deivces запустила продажи смартфона ZTE Blade V9 с безрамочным дизайном. Вышел в двух версиях – с 3/32 Гбайт памяти и 4/64 Гбайт памяти. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом ее эксплуатации с вами. Общие выводы по этому материалу будут актуальны как для старшей, так и для младшей версии.

ZTE Blade V9

Сам же смартфон интересен будет еще и стоимостью, за 3/32 Гбайт просят 14990 рублей, а за старшую 4/64 Гбайт – 16990. Обе они уже находятся в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ZTE Blade V9 обзор

Комплектация

Поставляется ZTE Blade V9 в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, ключ-скрепку, руководство пользователя и гарантийный талон.

ZTE Blade V9

Внешний вид

Вышел смартфон в трех расцветках: черной, голубой и золотистой. Наиболее выигрышно с учетом материалов он смотрится в голубом исполнении.

ZTE Blade V9

Металлический каркас с хорошим запасом жесткости. Крышка выполнена из стекла, она приятна тактильно, но достаточно быстро загрязняется следами пальцев. Удаляются они легко за счет наличия олеофобного покрытия.

ZTE Blade V9

В верхней зоне крышки спаренный блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Ниже активная зона сканера отпечатка пальца. Распознает пальцы быстро, в памяти можно хранить несколько отпечатков.

ZTE Blade V9

Корпус у ZTE Blade V9 достаточно компактный, толщина всего 7.5 мм при весе в 140 граммов. В руке лежит удобно, визуально производит приятное впечатление.

ZTE Blade V9

На правом торце регулятор громкости и кнопка включения с мелкоточечным текстурным рисунком, упрощающим слепое позиционирование.

ZTE Blade V9

Слева спаренный лоток для двух nanoSIM-карт. Вместо одной из них пользователь сможет установить карту памяти объемом до 400 Гбайт.

ZTE Blade V9

Зарядка и сопряжение с ПК осуществляется через microUSB, по краям от которого аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон.

ZTE Blade V9

Есть дополнительный микрофон шумоподавления на верхнем торце. Сохранили поддержку проводных наушников.

ZTE Blade V9

Фронтальная часть смартфона защищена стеклом с 2.5D эффектом. Боковые рамки узкие, окрашены в цвет корпуса.

ZTE Blade V9

На верхнем торце разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения. Камера в ZTE Blade V9 поддерживает Face ID, работает распознавание лица корректно. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

ZTE Blade V9

Экран

Изображение выводится на 5.7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Углы обзора широкие. Есть запас по яркости, позволяющий подобрать оптимальный уровень в зависимости от уровня окружающего освещения. Визуально цветовой баланс смещен в холодные тона.

Начинка

Построен ZTE Blade V9 на базе восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 450 с графикой Adreno 506. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Уровня быстродействия хватает для плавной работы интерфейса, запуска приложений и даже игр.

ZTE Blade V9ZTE Blade V9

ZTE Blade V9ZTE Blade V9

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE cat.6. Принимает сигнал уверенно, скорость загрузки файлов высокая. Bluetooth 4.2 с A2DP. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. GPS позволит использовать смартфон в качестве навигатора в автомобиле. Есть NFC с поддержкой бесконтактных платежей.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает несъемный аккумулятор с емкостью 3200 мАч. В смешанном сценарии это примерно 3.5 часа автономной работы с активной загрузкой данных, около 7 часов на просмотр видео. Технологию быстрой зарядки не поддерживается.

ZTE Blade V9

Камера

Разрешение основной камеры составляет 16 Мп, она дополнена модулем с разрешением 5 Мп. Фронтальная камера с разрешением 13 Мп. Поддерживается съемка видео в Full HD со скоростью до 30 кадров в секунду. В приложении камеры есть режим дополненной реальности, профессиональный режим съемки. Снимки получаются хорошего качества.

ZTE Blade V9

ZTE Blade V9

ZTE Blade V9

ZTE Blade V9

ZTE Blade V9

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 без оболочки от ZTE. Возможно, в будущем будет добавлена MiFavor, но, если так и оставят чистую систему, это будет весомым плюсом. Придраться можно к добавленным в память рекламным приложениям и играм, большая часть из них может быть удалена без получения root-доступа.

ZTE Blade V9

Итоги по ZTE Blade V9

В своем ценовом сегменте ZTE Blade V9 предлагает хорошее оснащение и качество исполнения. Смартфон с чистой операционной системой, Full HD+ экраном, 8-ядерным процессором, достаточным объемом памяти, хорошей камерой и модулем бесконтактных платежей. Не устроить может в нем выбор в пользу морально устаревшего microUSB и отсутствие быстрой зарядки.

Комментарии:
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