Обзор смартфона ZTE Blade V9 64GB

В апреле компания ZTE Mobile Deivces запустила продажи смартфона ZTE Blade V9 с безрамочным дизайном. Вышел в двух версиях – с 3/32 Гбайт памяти и 4/64 Гбайт памяти. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом ее эксплуатации с вами. Общие выводы по этому материалу будут актуальны как для старшей, так и для младшей версии.

ZTE Blade V9 обзор

Сам же смартфон интересен будет еще и стоимостью, за 3/32 Гбайт просят 14990 рублей, а за старшую 4/64 Гбайт – 16990. Обе они уже находятся в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ZTE Blade V9 в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, ключ-скрепку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел смартфон в трех расцветках: черной, голубой и золотистой. Наиболее выигрышно с учетом материалов он смотрится в голубом исполнении.

Металлический каркас с хорошим запасом жесткости. Крышка выполнена из стекла, она приятна тактильно, но достаточно быстро загрязняется следами пальцев. Удаляются они легко за счет наличия олеофобного покрытия.

В верхней зоне крышки спаренный блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Ниже активная зона сканера отпечатка пальца. Распознает пальцы быстро, в памяти можно хранить несколько отпечатков.

Корпус у ZTE Blade V9 достаточно компактный, толщина всего 7.5 мм при весе в 140 граммов. В руке лежит удобно, визуально производит приятное впечатление.

На правом торце регулятор громкости и кнопка включения с мелкоточечным текстурным рисунком, упрощающим слепое позиционирование.

Слева спаренный лоток для двух nanoSIM-карт. Вместо одной из них пользователь сможет установить карту памяти объемом до 400 Гбайт.

Зарядка и сопряжение с ПК осуществляется через microUSB, по краям от которого аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон.

Есть дополнительный микрофон шумоподавления на верхнем торце. Сохранили поддержку проводных наушников.

Фронтальная часть смартфона защищена стеклом с 2.5D эффектом. Боковые рамки узкие, окрашены в цвет корпуса.

На верхнем торце разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения. Камера в ZTE Blade V9 поддерживает Face ID, работает распознавание лица корректно. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

Экран

Изображение выводится на 5.7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Углы обзора широкие. Есть запас по яркости, позволяющий подобрать оптимальный уровень в зависимости от уровня окружающего освещения. Визуально цветовой баланс смещен в холодные тона.

Начинка

Построен ZTE Blade V9 на базе восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 450 с графикой Adreno 506. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Уровня быстродействия хватает для плавной работы интерфейса, запуска приложений и даже игр.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE cat.6. Принимает сигнал уверенно, скорость загрузки файлов высокая. Bluetooth 4.2 с A2DP. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. GPS позволит использовать смартфон в качестве навигатора в автомобиле. Есть NFC с поддержкой бесконтактных платежей.Автономную работу обеспечивает несъемный аккумулятор с емкостью 3200 мАч. В смешанном сценарии это примерно 3.5 часа автономной работы с активной загрузкой данных, около 7 часов на просмотр видео. Технологию быстрой зарядки не поддерживается.

Камера

Разрешение основной камеры составляет 16 Мп, она дополнена модулем с разрешением 5 Мп. Фронтальная камера с разрешением 13 Мп. Поддерживается съемка видео в Full HD со скоростью до 30 кадров в секунду. В приложении камеры есть режим дополненной реальности, профессиональный режим съемки. Снимки получаются хорошего качества.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 без оболочки от ZTE. Возможно, в будущем будет добавлена MiFavor, но, если так и оставят чистую систему, это будет весомым плюсом. Придраться можно к добавленным в память рекламным приложениям и играм, большая часть из них может быть удалена без получения root-доступа.

Итоги по ZTE Blade V9

В своем ценовом сегменте ZTE Blade V9 предлагает хорошее оснащение и качество исполнения. Смартфон с чистой операционной системой, Full HD+ экраном, 8-ядерным процессором, достаточным объемом памяти, хорошей камерой и модулем бесконтактных платежей. Не устроить может в нем выбор в пользу морально устаревшего microUSB и отсутствие быстрой зарядки.