Простой 2.5D шутер с локальным кооперативом. Обзор игры Zombies, Aliens and Guns

Вид сверху с классическим управлением. В качестве главного героя выступает боец специального подразделения, который неожиданно в составе группы был сбит на вертолете. Попав сразу в центр происшествия, нужно будет, используя штурмовую винтовку, зачистить зону от зомби и инопланетян.
Тут доступно 33 уровня. В них предлагаются несколько типов активностей, это эвакуация людей, сбор ящиков с радиоактивными веществами, а также зачистка зоны. Все это разбавляется сражением с боссами и движением на технике, машины и лодка. Разнообразия в целом хватает.
Все локации ограничены по площади, завершение уровня проходит после выполнения всех условий. Сложность не вариативна, плюс-минус средняя. За время прохождения были моменты, когда зону нужно было перепроходить повторно после смерти, но в целом это, скорее, приятное путешествие с наслаждением, а не суровое испытание.
На уровнях можно будет заменить стартовое оружие на более мощную винтовку с рассеиванием патронов, а также дробовик. Количество патронов ограничено, но оно постепенно восстанавливается при неактивной стрельбе, а также может быть перезагружено из ящика. Графика приятная, персонажи и враги отрисованы в одной плоскости, объем есть только на самом уровне и окружающих предметах. В этой простоте есть своя привлекательность с отсылкой на ретро.
Но пройдя ее два раза на PlayStation 4 и 5, можем сказать, что эта игра на одно полное прохождение, реиграбельность тут отсутствует. Но бонусом можно получить платиновый трофей себе в коллекцию примерно за 1.5-2 часа.