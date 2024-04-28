Простой 2.5D шутер с локальным кооперативом. Обзор игры Zombies, Aliens and Guns

На днях на консолях стартовал 2.5D шутер Zombies, Aliens and Guns от 9Ratones, издателем которого выступила Ratalaika Games. Это боевик, в котором нужно будет в очередной раз спасти Землю от инопланетного вторжения, превратившего людей в бездумных и агрессивных зомби. Пройти ее можно как самостоятельно, так и играя совместно в локальном кооперативе.

Вид сверху с классическим управлением. В качестве главного героя выступает боец специального подразделения, который неожиданно в составе группы был сбит на вертолете. Попав сразу в центр происшествия, нужно будет, используя штурмовую винтовку, зачистить зону от зомби и инопланетян.

Тут доступно 33 уровня. В них предлагаются несколько типов активностей, это эвакуация людей, сбор ящиков с радиоактивными веществами, а также зачистка зоны. Все это разбавляется сражением с боссами и движением на технике, машины и лодка. Разнообразия в целом хватает.

Все локации ограничены по площади, завершение уровня проходит после выполнения всех условий. Сложность не вариативна, плюс-минус средняя. За время прохождения были моменты, когда зону нужно было перепроходить повторно после смерти, но в целом это, скорее, приятное путешествие с наслаждением, а не суровое испытание.

На уровнях можно будет заменить стартовое оружие на более мощную винтовку с рассеиванием патронов, а также дробовик. Количество патронов ограничено, но оно постепенно восстанавливается при неактивной стрельбе, а также может быть перезагружено из ящика. Графика приятная, персонажи и враги отрисованы в одной плоскости, объем есть только на самом уровне и окружающих предметах. В этой простоте есть своя привлекательность с отсылкой на ретро.

Но пройдя ее два раза на PlayStation 4 и 5, можем сказать, что эта игра на одно полное прохождение, реиграбельность тут отсутствует. Но бонусом можно получить платиновый трофей себе в коллекцию примерно за 1.5-2 часа.

Zombies, Aliens and Guns обзор

Итоги

Zombies, Aliens and Guns – простой шутер с локальным кооперативом, состоящий из 33 уровней со сражениями с боссами и различными активностями. Приятная отрисовка, несколько видов оружия. Стоит обратить внимание на то, что игра на одно прохождение и не более.