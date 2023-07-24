Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин

Изучаемые сегодня смарт часы Zordai OD2 оснащены набором актуальных датчиков контроля параметров здоровья, среди которых датчик сердечного ритма, ЭКГ, тонометр, оксиметр. Поддерживает новинка учет 159 видов спортивных активностей, вывод уведомлений, а также оснащена NFC-меткой, которая может использоваться для разблокировки умных замков.

Zordai OD2

Комплектация

Поставляются в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам, а также QR-кодом для загрузки приложения. Комплект включает два вида ремешков, беспроводную зарядку, а также руководство пользователя.

Zordai OD2

Zordai OD2 обзор

Внешний вид

Представлены умные часы в трех вариантах расцветки корпуса: серебристой, золотистой и черной. Внешнее исполнение позиционирует данные часы под мужскую аудиторию.

Zordai OD2

Это габаритный корпус из металла с выступающими боковыми гранями. Они защищены от попадания пыли.

Zordai OD2

Дисплей утоплен относительно боковой грани. Это дополнительно снижает риск появления царапин на защищенном стекле.

Zordai OD2

На левой грани две механические кнопки управления, одна из них поворотный, стилизованный под механизм подзавода.

Zordai OD2

Внутренняя сторона частично из металла и частично из пластика. В центральной части сгруппирован набор датчиков и здесь же элемент беспроводной зарядки. Комплектуются Zordai OD2 кредлом с магнитным креплением, подключаемым к USB.

Zordai OD2

Ремешки с традиционным замком и шириной 20 мм. В стартовый набор входит два ремешка из гипоаллергенного силикона, серого и оранжевых цветов.

Zordai OD2

Оснащение

Оснащены часы круглым дисплеем с диагональю 1.5 дюйма. Разрешение 485 на 485 пикселей. Качество установленной матрицы хорошее, изображение сохраняет читаемость под разными углами наклона. В летнее время не было проблем с читаемостью выводимой информации.

Zordai OD2

По 128 Мбайт внутренней и оперативной памяти. Для соединения используется актуальный модуль Bluetooth 5.0. NFC же здесь имеет только ограниченные возможности, без оплаты платежей, включающие только использование в качестве метки для открытия умных замков.

Zordai OD2

Автономную работу обеспечивает батарея с емкость 380 мАч. При среднем уровне яркости экрана в типовом сценарии эксплуатации хватает в среднем на неделю работы без подзарядки.

Zordai OD2

Софт

После начальной зарядки можно приступать к работе. Для начала владельцу необходимо будет загрузить бесплатное приложение. Оно полностью переведено на русский язык.

Zordai OD2

В главном окне собрана сводная информация по активности, собираемая с помощью датчиков в течение дня. Это плитки с количеством шагов, пройденным расстоянием, временем сна, пульсом, давлением и степенью насыщения крови кислородом.

Zordai OD2

Все данные доступны и в виде подробных отчетов с графиками и разделением по часам, неделям, месяцам и годам.

Zordai OD2

С помощью приложения можно провести точный анализ тренировки. В отличие от тех которые запускаются с часов, тут также идет учет данных GPS со смартфона.

Zordai OD2

При анализе сна идет расчет времени разных фаз и времени пробуждения.

Zordai OD2

Проведение настроек Zordai OD2 с выбором циферблата, дистанционным управлением камерой, выбором приложений для вывода уведомлений, включения мониторинга пульса в интервалы времени.

Zordai OD2

Набор дополнительных циферблатов для загрузки.

Zordai OD2

Интерфейс

Zordai OD2

Интерфейс самих часов также полностью русифицирован. Есть хороший набор циферблатов, выполненных в разном стиле. Переключать их можно, предварительно проведя длительное нажатие по экрану.

Zordai OD2

Запуск ЭКГ с данными по частоте сердечных сокращений.

Zordai OD2

Замер давления. По точности уступает тонометру, но как общая информация достаточно полезно.

Zordai OD2

Выбор из библиотеки тренировок.

Zordai OD2

Просмотр данных по фазам сна, активности и другие данные.

Zordai OD2

Уровень насыщения крови кислородом.

Zordai OD2

Дистанционное управление воспроизведением и камерой.

Zordai OD2

Просмотр уведомлений. Кириллические символы отображают часы корректно.

Итоги

Zordai OD2 – умные часы, выполненные в корпусе из металла и оснащенные актуальным набором датчиков мониторинга параметров здоровья. Русская локализация, два ремешка в комплекте, беспроводная зарядка.
Официальный сайт Zordai OD2
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