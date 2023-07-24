Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин…

Изучаемые сегодня смарт часы Zordai OD2 оснащены набором актуальных датчиков контроля параметров здоровья, среди которых датчик сердечного ритма, ЭКГ, тонометр, оксиметр. Поддерживает новинка учет 159 видов спортивных активностей, вывод уведомлений, а также оснащена NFC-меткой, которая может использоваться для разблокировки умных замков.

Комплектация

Поставляются в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам, а также QR-кодом для загрузки приложения. Комплект включает два вида ремешков, беспроводную зарядку, а также руководство пользователя.

Zordai OD2 обзор

Внешний вид

Представлены умные часы в трех вариантах расцветки корпуса: серебристой, золотистой и черной. Внешнее исполнение позиционирует данные часы под мужскую аудиторию.

Это габаритный корпус из металла с выступающими боковыми гранями. Они защищены от попадания пыли.

Дисплей утоплен относительно боковой грани. Это дополнительно снижает риск появления царапин на защищенном стекле.

На левой грани две механические кнопки управления, одна из них поворотный, стилизованный под механизм подзавода.

Внутренняя сторона частично из металла и частично из пластика. В центральной части сгруппирован набор датчиков и здесь же элемент беспроводной зарядки. Комплектуются Zordai OD2 кредлом с магнитным креплением, подключаемым к USB.

Ремешки с традиционным замком и шириной 20 мм. В стартовый набор входит два ремешка из гипоаллергенного силикона, серого и оранжевых цветов.

Оснащение

Оснащены часы круглым дисплеем с диагональю 1.5 дюйма. Разрешение 485 на 485 пикселей. Качество установленной матрицы хорошее, изображение сохраняет читаемость под разными углами наклона. В летнее время не было проблем с читаемостью выводимой информации.

По 128 Мбайт внутренней и оперативной памяти. Для соединения используется актуальный модуль Bluetooth 5.0. NFC же здесь имеет только ограниченные возможности, без оплаты платежей, включающие только использование в качестве метки для открытия умных замков.

Автономную работу обеспечивает батарея с емкость 380 мАч. При среднем уровне яркости экрана в типовом сценарии эксплуатации хватает в среднем на неделю работы без подзарядки.

Софт

После начальной зарядки можно приступать к работе. Для начала владельцу необходимо будет загрузить бесплатное приложение. Оно полностью переведено на русский язык.

В главном окне собрана сводная информация по активности, собираемая с помощью датчиков в течение дня. Это плитки с количеством шагов, пройденным расстоянием, временем сна, пульсом, давлением и степенью насыщения крови кислородом.

Все данные доступны и в виде подробных отчетов с графиками и разделением по часам, неделям, месяцам и годам.

С помощью приложения можно провести точный анализ тренировки. В отличие от тех которые запускаются с часов, тут также идет учет данных GPS со смартфона.

При анализе сна идет расчет времени разных фаз и времени пробуждения.

Проведение настроек Zordai OD2 с выбором циферблата, дистанционным управлением камерой, выбором приложений для вывода уведомлений, включения мониторинга пульса в интервалы времени.

Набор дополнительных циферблатов для загрузки.

Интерфейс

Интерфейс самих часов также полностью русифицирован. Есть хороший набор циферблатов, выполненных в разном стиле. Переключать их можно, предварительно проведя длительное нажатие по экрану.

Запуск ЭКГ с данными по частоте сердечных сокращений.

Замер давления. По точности уступает тонометру, но как общая информация достаточно полезно.

Выбор из библиотеки тренировок.

Просмотр данных по фазам сна, активности и другие данные.

Уровень насыщения крови кислородом.

Дистанционное управление воспроизведением и камерой.

Итоги

Просмотр уведомлений. Кириллические символы отображают часы корректно.Zordai OD2 – умные часы, выполненные в корпусе из металла и оснащенные актуальным набором датчиков мониторинга параметров здоровья. Русская локализация, два ремешка в комплекте, беспроводная зарядка.