Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5

Тестируемый сегодня be quiet! MC1 поддерживает некстген консоли и материнские платы на разных чипсетах. Средняя стоимость 1150 рублей.
Есть вступающие ребра, увеличивающие общую площадь пассивного отвода тепла.
Общая высота профиля невысокая. Он помещается в ограниченном пространстве отсека консоли Sony PlayStation 5.
Состоит блок охлаждения из двух элементов. Это крышка и основной каркас. На обе части нанесен термоинтерфейс.
Соединяются они при помощи группы винтов. В собранном состоянии конструкция жесткая. Чипы памяти и контроллер надежно защищены.
Поддерживаются твердотельные накопители типоразмера М.2 2280. Установка радиатора не изменяет расположение монтажного отверстия, сохраняя совместимость.
С установленным радиатор be quiet! MC1 в тех же сценариях температура не превышала 40 градусов. Получили отыгрыш в 10 градусов.
С накопителями PCIe 4.0 разница в температуре выше и сам нагрев без радиатора критичнее. Также большинство материнских плат в которых конструктивно предусмотрен комплектный радиатор осуществляется отвод только с одной из сторон, вторая остается свободной и с обратной стороны накопителя тепло не отводится. Косвенно это отразилось на скоростях и уровней падения. Без радиатора:
С радиатором: