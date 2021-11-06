Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5

Не так давно мы затрагивали вопрос увеличения памяти в игровой консоли PlayStation 5 с помощью М.2 накопителя и интерфейсом PCIe 4.0. Этот процесс не требует специальных навыков и в отличие от XBOX есть возможность самостоятельно подобрать бренд и объем, Sony не стали использовать собственный проприетарный разъем. Но помимо накопителя, нужно продумать вопрос отвода тепла, радиатор приобретается самостоятельно.

be quiet! MC1

Тестируемый сегодня be quiet! MC1 поддерживает некстген консоли и материнские платы на разных чипсетах. Средняя стоимость 1150 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает отвертку, винты, радиатор и инструкцию.

be quiet! MC1

Внешний вид

Выполнен радиатор из окрашенного в черный цвет металла. На лицевой стороне ограниченный по площадке участок с логотипом бренда.

be quiet! MC1

Есть вступающие ребра, увеличивающие общую площадь пассивного отвода тепла.

be quiet! MC1

Общая высота профиля невысокая. Он помещается в ограниченном пространстве отсека консоли Sony PlayStation 5.

be quiet! MC1

Состоит блок охлаждения из двух элементов. Это крышка и основной каркас. На обе части нанесен термоинтерфейс.

be quiet! MC1

Соединяются они при помощи группы винтов. В собранном состоянии конструкция жесткая. Чипы памяти и контроллер надежно защищены.

be quiet! MC1

Поддерживаются твердотельные накопители типоразмера М.2 2280. Установка радиатора не изменяет расположение монтажного отверстия, сохраняя совместимость.

be quiet! MC1

Тесты

Тестирование велось с накопителем Samsung Evo 970. При серии циклов записи и чтения нагревался до 50 градусов.

be quiet! MC1

С установленным радиатор be quiet! MC1 в тех же сценариях температура не превышала 40 градусов. Получили отыгрыш в 10 градусов.

be quiet! MC1

С накопителями PCIe 4.0 разница в температуре выше и сам нагрев без радиатора критичнее. Также большинство материнских плат в которых конструктивно предусмотрен комплектный радиатор осуществляется отвод только с одной из сторон, вторая остается свободной и с обратной стороны накопителя тепло не отводится. Косвенно это отразилось на скоростях и уровней падения. Без радиатора:

be quiet! MC1

С радиатором:

be quiet! MC1

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! MC1 эффективно решает вопрос отвода тепла для М.2 накопителя с интерфейсами PCIe 3.0 и PCIe 4.0. Может устанавливать на материнские платы AMD и Intel, в ноутбуки с достаточным свободным местом под радиатор, а также для проведения апгрейда PlayStation 5 с увеличением объема памяти.
be quiet! MC1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы be quiet! MC1
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