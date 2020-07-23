Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой

Пал последний бастион, с такими комментариями мы сталкивались к новости о выходе корпуса be quiet! Pure Base 500DX. Производитель долгое время обходил тему подсветки стороной, и эта модель стала первой в модельной линейке. Подобные эксперименты ожидаемы с учетом общих тенденций и в случае с корпусом вполне оправданы. Очень часто пользователи при сборке обращают внимание на визуальную составляющую собираемой системы.

be quiet! Pure Base 500DX обзор

Мы будем изучать на примере черной версии исполнения. В России она доступна в среднем за 9 000 рублей. Рекомендованная стоимость 100 долларов.

Комплектация

Внешний вид

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением. На обратной стороне приведены данные по характеристикам, изображение составляющих корпуса и общие данные по производителю. Комплект включает стяжки, набор винтов и руководство пользователя.Помимо тестируемой нами черной версии, есть также белая. За основу был взят оригинальный Pure Base 500.

Из заметных отличий сменился внешний вид лицевой панели. Представляет она собой две массивные зоны с металлической сеткой.

Такой подход обеспечивает свободный приток воздуха к вентиляторам и должен хорошо отразиться на температурных режимах работы.

Разделяет эти зоны центральная линия с полупрозрачными вставками. Они во время работы подсвечиваются.

Несколько зон на которые можно выводить разные цвета. Выглядит привлекательно и аккуратно.

Управлять можно при помощи кнопки на лицевой панели, переключая цвета и режимы. Также есть возможность синхронизировать подсветку в be quiet! Pure Base 500DX с остальными компонентами, подключив к ARGB разъему. Питание осуществляется через линию SATA.

На панели разъемов выведены USB Type-C, USB 3.0, кнопка включения и раздельные каналы для подключения наушников.

Большую часть площади верхней панели также занимает вентиляционная решетка. На нее установлен съемный противопылевой фильтр с пластиковой рамкой и магнитным креплением. Обслуживание удобное.

Боковая стенка у корпуса выполнена из закаленного стекла. Крепится при помощи четырех винтов по периметру.

Противоположная стенка глухая. Фиксируется двумя накатанными винтами. Снимается сдвигом. Идет со звукопоглотителем.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с уплотнителями. В районе блока питания еще один противопылевой фильтр, он захватывает всю длину.

Начинка

Задняя стенка с традиционной компоновкой. Заглушки под платы расширения с винтовым креплением.Внутреннее пространство разделяется Г-образной стенкой. Предусмотрели доступ воздуха к накопителям. На крышке вентиляционная решетка. Ближе к фронтальной части вырез для установки радиатора СВО.

Под стенкой скрывается зона для блока питания и жестких дисков. Здесь же можно будет спрятать все лишние провода в be quiet! Pure Base 500DX.

Стойка под жесткие диски предлагает две корзины. Дополнительные SSD можно распределить по стенке. С учетом того, что акцент смещается на твердотельные накопители, эту стойку можно полностью демонтировать, освободив место для кабель-менеджмента.

Корпус оснащается тремя вентиляторами: 120 и 140 мм. Подключаются при помощи 3-пинового коннектора. Во внутренней части остается достаточно много свободного места для аккуратной укладки кабелей. Распределены ушки под стяжки.

Среди интерфейсных кабелем отметим скоростной USB 3.2 gen.2. Его сейчас предлагают все актуальные платы для Intel и AMD.

Для доступа к обратной стороне платы во время монтажа потребуется предварительно снять пластину с SSD-накопителями. Боковая стойка под них тут тоже съемная.

Поддерживается возможность установки радиаторов систем жидкостного охлаждения. 360 мм на переднюю панель, 240 мм на верхнюю.

Хватает место на массивные видеокарты длиной до 369 мм, башенные системы охлаждения высотой до 190 мм.

Правильно подошли к вопросу подключения светодиодных элементов на фронтальной панели. Вместо кабелей здесь контактная площадка. За счет этого заметно упрощается обслуживание фронтальной части и монтаж элементов.

За время тестов мы собирали в этом корпусе разные системы с материнскими платами Z490 и X570. Проблем в ходе сборок не наблюдалось. Корпус располагает к аккуратной укладке кабелей и подборку компонентов для получения эффектной системы.

Хороший обдув внутреннего пространство и низкие рабочие температуры. Комплектные вентиляторы отличаются низким уровнем шума.

Итоги по be quiet! Pure Base 500DX

be quiet! Pure Base 500DX – добротный корпус с продуманной конструкцией, широкими возможностями по подбору компонентов, стенкой из закаленного стекла, защитой от пыли и стенкой с шумопоглащающим покрытием. Качественно подошли к реализации подсветки, она не только привлекательна, но и удобна в обслуживании. Из плюсов выделим поддержку USB 3.2 gen.2.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".