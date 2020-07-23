Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой

Пал последний бастион, с такими комментариями мы сталкивались к новости о выходе корпуса be quiet! Pure Base 500DX. Производитель долгое время обходил тему подсветки стороной, и эта модель стала первой в модельной линейке. Подобные эксперименты ожидаемы с учетом общих тенденций и в случае с корпусом вполне оправданы. Очень часто пользователи при сборке обращают внимание на визуальную составляющую собираемой системы.

be quiet! Pure Base 500DX

Мы будем изучать на примере черной версии исполнения. В России она доступна в среднем за 9 000 рублей. Рекомендованная стоимость 100 долларов.

be quiet! Pure Base 500DX обзор

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением. На обратной стороне приведены данные по характеристикам, изображение составляющих корпуса и общие данные по производителю. Комплект включает стяжки, набор винтов и руководство пользователя.

Внешний вид

Помимо тестируемой нами черной версии, есть также белая. За основу был взят оригинальный Pure Base 500.

be quiet! Pure Base 500DX

Из заметных отличий сменился внешний вид лицевой панели. Представляет она собой две массивные зоны с металлической сеткой.

be quiet! Pure Base 500DX

Такой подход обеспечивает свободный приток воздуха к вентиляторам и должен хорошо отразиться на температурных режимах работы.

be quiet! Pure Base 500DX

Разделяет эти зоны центральная линия с полупрозрачными вставками. Они во время работы подсвечиваются.

be quiet! Pure Base 500DX

Несколько зон на которые можно выводить разные цвета. Выглядит привлекательно и аккуратно.

be quiet! Pure Base 500DX

Управлять можно при помощи кнопки на лицевой панели, переключая цвета и режимы. Также есть возможность синхронизировать подсветку в be quiet! Pure Base 500DX с остальными компонентами, подключив к ARGB разъему. Питание осуществляется через линию SATA.

be quiet! Pure Base 500DX

На панели разъемов выведены USB Type-C, USB 3.0, кнопка включения и раздельные каналы для подключения наушников.

be quiet! Pure Base 500DX

Большую часть площади верхней панели также занимает вентиляционная решетка. На нее установлен съемный противопылевой фильтр с пластиковой рамкой и магнитным креплением. Обслуживание удобное.

be quiet! Pure Base 500DX

Боковая стенка у корпуса выполнена из закаленного стекла. Крепится при помощи четырех винтов по периметру.

be quiet! Pure Base 500DX

Противоположная стенка глухая. Фиксируется двумя накатанными винтами. Снимается сдвигом. Идет со звукопоглотителем.

be quiet! Pure Base 500DX

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с уплотнителями. В районе блока питания еще один противопылевой фильтр, он захватывает всю длину.

be quiet! Pure Base 500DX

Задняя стенка с традиционной компоновкой. Заглушки под платы расширения с винтовым креплением.

Начинка

Внутреннее пространство разделяется Г-образной стенкой. Предусмотрели доступ воздуха к накопителям. На крышке вентиляционная решетка. Ближе к фронтальной части вырез для установки радиатора СВО.

be quiet! Pure Base 500DX

Под стенкой скрывается зона для блока питания и жестких дисков. Здесь же можно будет спрятать все лишние провода в be quiet! Pure Base 500DX.

be quiet! Pure Base 500DX

Стойка под жесткие диски предлагает две корзины. Дополнительные SSD можно распределить по стенке. С учетом того, что акцент смещается на твердотельные накопители, эту стойку можно полностью демонтировать, освободив место для кабель-менеджмента.

be quiet! Pure Base 500DX

Корпус оснащается тремя вентиляторами: 120 и 140 мм. Подключаются при помощи 3-пинового коннектора. Во внутренней части остается достаточно много свободного места для аккуратной укладки кабелей. Распределены ушки под стяжки.

be quiet! Pure Base 500DX

Среди интерфейсных кабелем отметим скоростной USB 3.2 gen.2. Его сейчас предлагают все актуальные платы для Intel и AMD.

be quiet! Pure Base 500DX

Для доступа к обратной стороне платы во время монтажа потребуется предварительно снять пластину с SSD-накопителями. Боковая стойка под них тут тоже съемная.

be quiet! Pure Base 500DX

Поддерживается возможность установки радиаторов систем жидкостного охлаждения. 360 мм на переднюю панель, 240 мм на верхнюю.

be quiet! Pure Base 500DX

Хватает место на массивные видеокарты длиной до 369 мм, башенные системы охлаждения высотой до 190 мм.

be quiet! Pure Base 500DX

Правильно подошли к вопросу подключения светодиодных элементов на фронтальной панели. Вместо кабелей здесь контактная площадка. За счет этого заметно упрощается обслуживание фронтальной части и монтаж элементов.

be quiet! Pure Base 500DX

За время тестов мы собирали в этом корпусе разные системы с материнскими платами Z490 и X570. Проблем в ходе сборок не наблюдалось. Корпус располагает к аккуратной укладке кабелей и подборку компонентов для получения эффектной системы.

be quiet! Pure Base 500DX

Хороший обдув внутреннего пространство и низкие рабочие температуры. Комплектные вентиляторы отличаются низким уровнем шума.

be quiet! Pure Base 500DX

Итоги по be quiet! Pure Base 500DX

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! Pure Base 500DX – добротный корпус с продуманной конструкцией, широкими возможностями по подбору компонентов, стенкой из закаленного стекла, защитой от пыли и стенкой с шумопоглащающим покрытием. Качественно подошли к реализации подсветки, она не только привлекательна, но и удобна в обслуживании. Из плюсов выделим поддержку USB 3.2 gen.2.
be quiet! Pure Base 500DX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы be quiet! Pure Base 500DX
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