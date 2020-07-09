Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер

Не так давно компания be quiet! провела обновление линейки систем охлаждения процессора Pure Rock выпуском второго поколения. Для нее заявлены поддержка актуальных процессоров Intel и AMD с уровнем TDP до 150 Вт. Получил целый ряд усовершенствований и новых возможностей обновленной формы. Сопровождается be quiet! Pure Rock 2 трехлетней гарантией производителя.

be quiet! Pure Rock 2

Рекомендованная стоимость составляет 39 евро для серебристой и 44 евро для черной версий. На момент публикации доступных предложений в России найти не удалось.

be quiet! Pure Rock 2 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, оформленную в темных цветах. Помимо изображения башни в сборе приведены подробные технические характеристики.

be quiet! Pure Rock 2

Комплект включает две пары скоб, крепежную пластину, винты, опорные стойки, усиливающая пластина. Этот набор рассчитан на монтаж на сокетах как AMD, так и Intel.

be quiet! Pure Rock 2

Внешний вид

Как отметили выше, доступен будет между двумя вариантами окраски системы охлаждения. Черный смотрится премиально. Но тут уже выбор будет перед самим покупателем.

be quiet! Pure Rock 2

Для окраски используется метод анодирования. При длительной эксплуатации краска не подвержена деформациям и потере изначального внешнего вида.

be quiet! Pure Rock 2

Это классическая башенная конструкция. Собран радиатор из 55 пластин, все они равномерно окрашены. На боковой грани паз, используемый для фиксации скоб от вентилятора.

be quiet! Pure Rock 2

В комплекте идет один вентилятор Pure Wings 2 диаметром 120 мм. В нем используется подшипник с винтовой нарезкой. Лопасти с волнистым рисунком. Мы проводили тестирование этой серии ранее, и она продемонстрировала очень низкий уровень шума.

be quiet! Pure Rock 2

Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 400 до 1500 оборотов в минуту. Подключается при помощи 4-пинового коннектора PWM.

be quiet! Pure Rock 2

Фиксируется вентилятор в be quiet! Pure Rock 2 с помощью металлических скоб. Две пары позволят добавить еще один вентилятор уже самостоятельно.

be quiet! Pure Rock 2

В конструкции используется четыре U-образные медные трубки диаметром 6 мм. На концах трубок установлены декоративные колпачки.

be quiet! Pure Rock 2

Они распределены по всей ширине радиатора. Смещены относительно центра. За счет этого после установки радиатора решается вопрос совместимости с высокими планками оперативной памяти.

be quiet! Pure Rock 2

Верхняя лицевая пластина больше по толщине чем остальные. Она выполняет декоративную функцию. В центре нанесен логотип производителя.

be quiet! Pure Rock 2

Основная сторона радиатора идет с волнообразной канавкой. Так достигается повышение эффективности нагнетания воздуха на фоне снижения уровня шума.

be quiet! Pure Rock 2

Контактная площадка хорошо отполирована. Медные трубки осуществляют прямой контакт с крышкой процессора.

be quiet! Pure Rock 2

На самом основании есть дополнительные ребра. Оно также окрашено в черный цвет.

Сборка

Мы проводили сборку как на платформе AMD с сокетом AM4, так и на Intel с сокетами LGA1200 и LGA2066. Процесс подробно описан в комплектной инструкции.

be quiet! Pure Rock 2

Рассмотрим на примере Intel. Первым шагом будет необходимо установить усиливающую пластину, зафиксировав ее при помощи накатанных винтов. На них в последующем будет устанавливаться крепежные пластины.

be quiet! Pure Rock 2

Наносим термопасту на крышку процессора. Прижимаем радиатор с помощью металлической балки. Остается установить и подключить вентилятор.

be quiet! Pure Rock 2

Система в сборе не перекрывает ближайший слот оперативной памяти на материнской плате.

Тесты

Уровень шума

be quiet! Pure Rock 2

AMD Ryzen 5 3600 (4000 МГц)

be quiet! Pure Rock 2

Итоги по be quiet! Pure Rock 2

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! Pure Rock 2 при своей невысокой стоимости продемонстрировал высокую эффективность отвода тепла. Подойдет для процессоров начального и среднего ценовых сегментов. Заявленный уровень TDP для него, как показала практика тестов, соответствует действительному.
be quiet! Pure Rock 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы be quiet! Pure Rock 2
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