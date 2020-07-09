Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер

Не так давно компания be quiet! провела обновление линейки систем охлаждения процессора Pure Rock выпуском второго поколения. Для нее заявлены поддержка актуальных процессоров Intel и AMD с уровнем TDP до 150 Вт. Получил целый ряд усовершенствований и новых возможностей обновленной формы. Сопровождается be quiet! Pure Rock 2 трехлетней гарантией производителя.

be quiet! Pure Rock 2 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 39 евро для серебристой и 44 евро для черной версий. На момент публикации доступных предложений в России найти не удалось.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, оформленную в темных цветах. Помимо изображения башни в сборе приведены подробные технические характеристики.

Комплект включает две пары скоб, крепежную пластину, винты, опорные стойки, усиливающая пластина. Этот набор рассчитан на монтаж на сокетах как AMD, так и Intel.

Внешний вид

Как отметили выше, доступен будет между двумя вариантами окраски системы охлаждения. Черный смотрится премиально. Но тут уже выбор будет перед самим покупателем.

Для окраски используется метод анодирования. При длительной эксплуатации краска не подвержена деформациям и потере изначального внешнего вида.

Это классическая башенная конструкция. Собран радиатор из 55 пластин, все они равномерно окрашены. На боковой грани паз, используемый для фиксации скоб от вентилятора.

В комплекте идет один вентилятор Pure Wings 2 диаметром 120 мм. В нем используется подшипник с винтовой нарезкой. Лопасти с волнистым рисунком. Мы проводили тестирование этой серии ранее, и она продемонстрировала очень низкий уровень шума.

Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 400 до 1500 оборотов в минуту. Подключается при помощи 4-пинового коннектора PWM.

Фиксируется вентилятор в be quiet! Pure Rock 2 с помощью металлических скоб. Две пары позволят добавить еще один вентилятор уже самостоятельно.

В конструкции используется четыре U-образные медные трубки диаметром 6 мм. На концах трубок установлены декоративные колпачки.

Они распределены по всей ширине радиатора. Смещены относительно центра. За счет этого после установки радиатора решается вопрос совместимости с высокими планками оперативной памяти.

Верхняя лицевая пластина больше по толщине чем остальные. Она выполняет декоративную функцию. В центре нанесен логотип производителя.

Основная сторона радиатора идет с волнообразной канавкой. Так достигается повышение эффективности нагнетания воздуха на фоне снижения уровня шума.

Контактная площадка хорошо отполирована. Медные трубки осуществляют прямой контакт с крышкой процессора.

Сборка

На самом основании есть дополнительные ребра. Оно также окрашено в черный цвет.Мы проводили сборку как на платформе AMD с сокетом AM4, так и на Intel с сокетами LGA1200 и LGA2066. Процесс подробно описан в комплектной инструкции.

Рассмотрим на примере Intel. Первым шагом будет необходимо установить усиливающую пластину, зафиксировав ее при помощи накатанных винтов. На них в последующем будет устанавливаться крепежные пластины.

Наносим термопасту на крышку процессора. Прижимаем радиатор с помощью металлической балки. Остается установить и подключить вентилятор.

Тесты

Уровень шума

Система в сборе не перекрывает ближайший слот оперативной памяти на материнской плате.

AMD Ryzen 5 3600 (4000 МГц)

Итоги по be quiet! Pure Rock 2

be quiet! Pure Rock 2 при своей невысокой стоимости продемонстрировал высокую эффективность отвода тепла. Подойдет для процессоров начального и среднего ценовых сегментов. Заявленный уровень TDP для него, как показала практика тестов, соответствует действительному.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".