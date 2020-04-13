Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение

2020-04-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! SHADOW ROCK 3; [249]
В скором времени стартуют продажи новой башенной системы охлаждения be quiet! SHADOW ROCK 3. Впервые она продемонстрирована на выставке CES 2020. Заявленный уровень TDP составляет 190 Вт. Поддерживаются актуальные сокеты Intel LGA 1200, 2066, 115x, 2011, 2011-3 и AMD AM4, AM3 и AM3+. Рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 50 евро.

В России на момент выхода теста найти его нам не удалось. Комплектация В комплекте покупатель получает усиливающую пластину, четыре скобы под вентилятор, один вентилятор, опорные стойки, крепежную балку, набор винтов и уплотнители, тюбик с термопастой и отвертку. Есть подробная иллюстрированная инструкция. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе и таблицей с характеристиками.

Внешний вид Это односекционная конструкция. Башня собрана из 30 алюминиевых пластин на пять медных 6 мм тепловых трубок.

Как и пластины, трубки в be quiet! SHADOW ROCK 3 никелированные. Они равномерно распределены по всей площади конструкции.

Сверху расположена декоративная пластина с нанесенным логотипом производителя. Внешний вид у системы с заделом на премиальность.

В комплекте идет один 120 мм вентилятор. На радиаторе он фиксируется при помощи пары скоб. Также можно будет установить дополнительный с помощью комплектных скоб.

Скорость вращения регулируется в диапазоне до 1600 оборотов в минуту. Это изученный нами Shadow Wings. Места крепления с резиновыми уплотнителями для гашения вибрации.

Производитель остается приверженным традициям. Здесь, как и в других продуктах be quiet!, нет элементов с подсветкой. Подключается вентилятор при помощи 4-пинового коннектора.

Трубки в районе основания опрессованы и отполированы. Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

Над трубками дополнительный блок алюминиевого радиатора с ребрами, повышающими эффективность отвода тепла.

Если обратить внимание на конструкцию сбоку, можно заметить смещение радиатора относительно центра. Так достигается совместимость с высокими планками оперативной памяти, они не будут перекрываться вентилятором после монтажа.

Сборка

В комплекте с be quiet! SHADOW ROCK 3 идут тюбик с термопастой и отвертка. Мы проводили монтаж на материнские платы с сокетами LGA1151 и AM4. Процесс схож. Заключается он в первоначальной фиксации усиливающей пластины на плате.

Далее ставятся опорные планки. На них в последующем с помощью прижимной балки будет ставиться радиатор. Предварительно на контактную пластину надо будет нанести термопасту. Устанавливаем вентилятор на радиатор. Остается только подключить его к материнской плате.

Тесты

Итоги по be quiet! SHADOW ROCK 3 be quiet! SHADOW ROCK 3 – башенная система охлаждения с хорошим уровнем эффективности и низким уровнем шума. Поддержка всех актуальных сокетов, простая установка, совместимость с высокими планками оперативной памяти, возможность добавления второго вентилятора, наличие в комплекте отвертки и термопасты.

Комментарии и отзывы be quiet! SHADOW ROCK 3
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