Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы

В конце года компания be quiet! расширила линейку своих вентиляторов, представив белый вариант исполнения. Само появление отличных от классического черного ожидаем с учетом широкого распостранение корпусов с акцентом на визуальную составляющую собираемой системы. Сегодня в рамках «Лаборатории» мы изучим сразу два вентилятора be quiet! Shadow Wings 2 White типоразмера 120 мм.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm обзор

Средняя стоимость составляет 1300 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются вентиляторы в коробке с классическим для этого производителя оформлением. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики.

Комплект включает пластиковые клипсы для фиксации в корпусе, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Тестируемые нами версии отличаются способом подключения к материнской плате. Трехпиновые и четырехпиновые коннекторы. Второй вариант дает регулировку оборотов.

Корпус и крыльчатка be quiet! Shadow Wings 2 White в отличие от классического исполнения окрашены в белоснежный цвет.

Без окраски остались наклейка на крышке мотора и фиксирующие элементы. В этих моделях используется безвинтовое крепление.

Фиксирующий блок выполнен из резины, он отделен от основной части корпуса. Так достигается дополнительное снижение передачи вибрации на корпус. Сама фиксации по надежности не уступает саморезам.

Каждый вентилятор получил семь лопастей с измененной геометрией, уменьшающей уровень шума при вращении.

Как и ранее тут не стали внедрять светодиодную подсветку. Длина кабеля оптимальна, дополнительная оплетка не применяется.

Тесты

Максимальная скорость вращения 1100 оборотов в минуту. Для PWM-версии доступна регулировка оборотов. Используется подшипник типа Rifle с заявленным ресурсом службы в 80 000 часов.

Итоги по be quiet! Shadow Wings 2 White 120 мм

be quiet! Shadow Wings 2 White подойдут в качестве корпусных вентиляторов для тех пользователей которые ставят приоритетом низкий уровень шума и высокий ресурс службы. Отлично будут смотреться в белых корпусах с прозрачными боковыми стенками. Простая установка, невысокая стоимость, регулировка оборотов в PWM и привлекательный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".