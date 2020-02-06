Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы

2020-02-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! Shadow Wings 2 White BL091; [77]
В конце года компания be quiet! расширила линейку своих вентиляторов, представив белый вариант исполнения. Само появление отличных от классического черного ожидаем с учетом широкого распостранение корпусов с акцентом на визуальную составляющую собираемой системы. Сегодня в рамках «Лаборатории» мы изучим сразу два вентилятора be quiet! Shadow Wings 2 White типоразмера 120 мм.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Средняя стоимость составляет 1300 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm обзор

Комплектация

Поставляются вентиляторы в коробке с классическим для этого производителя оформлением. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Комплект включает пластиковые клипсы для фиксации в корпусе, инструкцию и гарантийный талон.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Внешний вид

Тестируемые нами версии отличаются способом подключения к материнской плате. Трехпиновые и четырехпиновые коннекторы. Второй вариант дает регулировку оборотов.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Корпус и крыльчатка be quiet! Shadow Wings 2 White в отличие от классического исполнения окрашены в белоснежный цвет.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Без окраски остались наклейка на крышке мотора и фиксирующие элементы. В этих моделях используется безвинтовое крепление.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Фиксирующий блок выполнен из резины, он отделен от основной части корпуса. Так достигается дополнительное снижение передачи вибрации на корпус. Сама фиксации по надежности не уступает саморезам.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Каждый вентилятор получил семь лопастей с измененной геометрией, уменьшающей уровень шума при вращении.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Как и ранее тут не стали внедрять светодиодную подсветку. Длина кабеля оптимальна, дополнительная оплетка не применяется.

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Максимальная скорость вращения 1100 оборотов в минуту. Для PWM-версии доступна регулировка оборотов. Используется подшипник типа Rifle с заявленным ресурсом службы в 80 000 часов.

Тесты

be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm

Итоги по be quiet! Shadow Wings 2 White 120 мм

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! Shadow Wings 2 White подойдут в качестве корпусных вентиляторов для тех пользователей которые ставят приоритетом низкий уровень шума и высокий ресурс службы. Отлично будут смотреться в белых корпусах с прозрачными боковыми стенками. Простая установка, невысокая стоимость, регулировка оборотов в PWM и привлекательный внешний вид.
be quiet! Shadow Wings 2 White получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы be quiet! Shadow Wings 2 White BL091
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