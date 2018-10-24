Обзор be quiet! Silent Base 601 Orange. Тихий и вместительный корпус

2018-10-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! Silent Base 601 Orange; [445]
Не так давно компания be quiet! обновила линейку тихих и вместительных корпусов Silent Base выпуском be quiet! Silent Base 601 сразу в двух версиях. Различия между ними заключаются в типе установленной боковой стенке: глухая или из закаленного стекла. Также есть несколько вариантов в зависимости от окраски вставки на лицевой стенке.

be quiet! Silent Base 601

Он уже начал появляться в российских магазинах, его средняя стоимость составляет 9000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

be quiet! Silent Base 601 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением корпуса, описанием конструктивных особенностей и сводной таблицей с техническими характеристиками.

be quiet! Silent Base 601

Комплект включает одну корзину, четыре силиконовых демпфера, несколько липучек, набор винтов и подробную инструкцию.

be quiet! Silent Base 601

Внешний вид

Выполнен be quiet! Silent Base 601 в строгой и сдержанной стилистике. Сохранены общие узнаваемые черты линейки. Общие габариты составляют 481 × 240 × 532 мм.

be quiet! Silent Base 601

Относится он к MidTower типу. Вес без установленных компонентов 10.5 кг. Как и говорили выше можно выбрать между версиями со стенкой из стекла или глухой.

be quiet! Silent Base 601

С учетом, что эта модель поддерживает и вертикальную установку видеокарту, максимально раскрыть потенциал и собрать красивую сборку сможет стенка из закаленного стекла.

be quiet! Silent Base 601

Тестируемый нами вариант станет хорошим выбором для тех, кто ставит приоритетом бесшумность. Внутренние части двух стенок с нанесенным звукопоглощающим материалом.

be quiet! Silent Base 601

Лицевая стенка глухая, по краям металлическая решетка с оранжевой окантовкой по периметру. В нижней части хромированный логотип производителя.

be quiet! Silent Base 601

Боковые стенки переходят в верхнюю крышку под углом, это добавляет оригинальности внешнему виду. На месте стыка также присутствует решетка, обеспечивающая достаточный объем воздуха.

be quiet! Silent Base 601

В тыльной части верхней крышки ряд из шести продольных прорезей. В нижней части есть съемный пылевой фильтр.

be quiet! Silent Base 601

Стоит корпус be quiet! Silent Base 601 на четырех пластиковых ножках, приподнимающих корпус относительно поверхности. Будет полезно для установленного блока питания.

be quiet! Silent Base 601

На верхней грани доступен хороший набор портов и элементов управления, состоящий из трех USB, двух аудиоразъемов, кнопки включения и светодиодных индикаторов. Дополнительно доступен переключатель скорости вращения вентиляторов.

be quiet! Silent Base 601

Задняя панель с традиционной компоновкой. Установлен комплектный 140-мм вентилятор. Все заглушки плат расширения многоразовые.

be quiet! Silent Base 601

Начинка

Внутренняя конструкция позволяет снять основные элементы получив полный доступ к шасси, обеспечив удобную сборку. Зона блока питания и жестких дисков отделена от основной части Г-образной крышкой.

be quiet! Silent Base 601

Такая конструкция позволяет спрятать все лишние провода и сделать акцент на установленных в основной части компонентах. Опять же еще один плюс в пользу решения со стеклом.

be quiet! Silent Base 601

Поддерживается установка материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX, miniITX. В районе сокета есть окошко для монтажа усиливающей пластины система охлаждения процессора.

be quiet! Silent Base 601

В be quiet! Silent Base 601 можно будет установить башни высотой до 18.5 см. На переднюю стенку можно поставить три 120 или 140 мм вентилятора, сверху еще три 120 или 140 мм вентилятора. Поддерживаются радиаторы СВО типоразмеров 240/280/360 мм.

be quiet! Silent Base 601

Есть удобная выдвижная рамка для фиксации вентиляторов или радиатора. Установленный на тыльной стенке вентилятор дополнен 140мм вентилятор на передней стенке.

be quiet! Silent Base 601

Справа от ниши три выреза с резиновыми шторками для организации кабель-менеджмента. На внутренней стороне распределены ушки под стяжки.

be quiet! Silent Base 601

В зоне установки блока питания резиновые уплотнители, гасящие вибрацию. Сверху над зоной расположена пластиковая крышка.

be quiet! Silent Base 601

Рядом корзина под два 2.5 или 3.5 накопителя. Выше можно будет поставить еще одну корзину на два 2.5 или один 3.5 накопитель. Два твердотельных диска можно поставить на тыльную стенку материнской платы.

be quiet! Silent Base 601

Итоги по be quiet! Silent Base 601

be quiet! Silent Base 601 предлагает хорошую совместимость с устанавливаемыми компонентами. Два варианта фиксации видеокарт, противошумная обработка стенок, возможность организации эффективного охлаждения, трехпозиционный регулятор оборотов, набор портов на лицевой панели, два 140 мм вентилятора в комплекте, противопылевые фильтры, хорошая комплектация, высокое качество изготовления, строгий дизайн.

Комментарии:
Что такое ИИ? Все, что Вам нужно знать...
Что такое ИИ? Все, что Вам нужно знатьВ течение многих лет считалось, что компьютеры никогда не будут более мощными, чем человеческий мозг. Иск...
Motorola и iFixit запускают официальные ...
Motorola и iFixit запускают официальные Motorola объявила, что будет сотрудничать с экспертами по ремонту iFixit, чтобы предоставить для ряда сво...
Технология зарядки Qualcomm скоро станет...
Технология зарядки Qualcomm скоро станетВ настоящее время большинство смартфонов поддерживают функцию быстрого заряда, но не все технологии равны...
macOS 10.14.1 Beta 5 выпущена с видеочат...
macOS 10.14.1 Beta 5 выпущена с видеочат Apple выпустила новую бета-версию своего нового обновления macOS Mojave 10.14.1, которые появятся в ране...
Фокальные очки AR выглядят супер-стильно...
Фокальные очки AR выглядят супер-стильноКанадский стартап North , объявил о выходе новых очков Focals AR. Новые очки выглядят так же, как обычные...
Fujifilm не собирается выпускать полнока...
Fujifilm не собирается выпускать полнокаКомпания Fujifilm прояснила свою позицию относительно возможного выпуска полнокадровой беззеркальной каме...
HMD Global выпустит наследника Nokia 811...
HMD Global выпустит наследника Nokia 811Вице-президент и глава индийского подразделения HMD Global Эджей Мехта (Ajey Mehta) подтвердил слухи о пл...
Обзор BQ-6200L Aurora. Смартфон с хороше...
Обзор BQ-6200L Aurora. Смартфон с хорошеНе так давно компания BQ обновила свой флагманскую линейку, выпустив BQ-6200L Aurora, получивший 4 и 64 Г...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор be quiet! Silent Base 601 Orange. Тихий и вместительный корпусОбзор be quiet! Silent Base 601 Orange. Тихий и вместительный корпус
Обзор BQ-6200L Aurora. Смартфон с хорошей камерой и высоким быстродействиемОбзор BQ-6200L Aurora. Смартфон с хорошей камерой и высоким быстродействием
Обзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus BronseОбзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus Bronse
Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDRОбзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDR
Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-FiОбзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi
Обзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгодаОбзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгода
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1 Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1
Предварительный обзор Cooler Master C700...
Предварительный обзор Cooler Master C700На современном рынке компьютерных корпусов есть целая россыпь действительно интересных продуктов, которые...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of My...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of MyНовинка под названием Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries заинтересовала сразу несколькими моментам...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L Aurora...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L AuroraБольшинство пользователей почему-то уверены, что крутые флагманы сейчас выпускают только Apple с Huawei. ...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг сов...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг совЯ никогда не являлся большим поклонником файтингов. То есть, конечно же, играл в Мортал Комбат с друзьями...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. Сти...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. СтиДалеко не всем пользователям нужен флагманский смартфон. Нужно понимать, что продукт среднего класса от т...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без с...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без сВ жанре шутеров сейчас очень много достойных проектов — крупные студии запускают свои вариации королевски...
Предварительный обзор Vertu Aster P. Меч...
Предварительный обзор Vertu Aster P. МечНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Г...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. ГВ последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально ...
Обзор Mini Thief. Воруем пиксели...
Обзор Mini Thief. Воруем пикселиКогда крупные проекты надоедают, а это бывает очень часто, хочется поиграть во что-то более простое. Да и...
NVIDIA представила новую коллекцию… одеж...
NVIDIA представила новую коллекцию… одежМало кто задумывается, но оказывается геймеры – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Например, не...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor