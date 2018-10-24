Обзор be quiet! Silent Base 601 Orange. Тихий и вместительный корпус

Не так давно компания be quiet! обновила линейку тихих и вместительных корпусов Silent Base выпуском be quiet! Silent Base 601 сразу в двух версиях. Различия между ними заключаются в типе установленной боковой стенке: глухая или из закаленного стекла. Также есть несколько вариантов в зависимости от окраски вставки на лицевой стенке.

be quiet! Silent Base 601 обзор

Он уже начал появляться в российских магазинах, его средняя стоимость составляет 9000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением корпуса, описанием конструктивных особенностей и сводной таблицей с техническими характеристиками.

Комплект включает одну корзину, четыре силиконовых демпфера, несколько липучек, набор винтов и подробную инструкцию.

Внешний вид

Выполнен be quiet! Silent Base 601 в строгой и сдержанной стилистике. Сохранены общие узнаваемые черты линейки. Общие габариты составляют 481 × 240 × 532 мм.

Относится он к MidTower типу. Вес без установленных компонентов 10.5 кг. Как и говорили выше можно выбрать между версиями со стенкой из стекла или глухой.

С учетом, что эта модель поддерживает и вертикальную установку видеокарту, максимально раскрыть потенциал и собрать красивую сборку сможет стенка из закаленного стекла.

Тестируемый нами вариант станет хорошим выбором для тех, кто ставит приоритетом бесшумность. Внутренние части двух стенок с нанесенным звукопоглощающим материалом.

Лицевая стенка глухая, по краям металлическая решетка с оранжевой окантовкой по периметру. В нижней части хромированный логотип производителя.

Боковые стенки переходят в верхнюю крышку под углом, это добавляет оригинальности внешнему виду. На месте стыка также присутствует решетка, обеспечивающая достаточный объем воздуха.

В тыльной части верхней крышки ряд из шести продольных прорезей. В нижней части есть съемный пылевой фильтр.

Стоит корпус be quiet! Silent Base 601 на четырех пластиковых ножках, приподнимающих корпус относительно поверхности. Будет полезно для установленного блока питания.

На верхней грани доступен хороший набор портов и элементов управления, состоящий из трех USB, двух аудиоразъемов, кнопки включения и светодиодных индикаторов. Дополнительно доступен переключатель скорости вращения вентиляторов.

Задняя панель с традиционной компоновкой. Установлен комплектный 140-мм вентилятор. Все заглушки плат расширения многоразовые.

Начинка

Внутренняя конструкция позволяет снять основные элементы получив полный доступ к шасси, обеспечив удобную сборку. Зона блока питания и жестких дисков отделена от основной части Г-образной крышкой.

Такая конструкция позволяет спрятать все лишние провода и сделать акцент на установленных в основной части компонентах. Опять же еще один плюс в пользу решения со стеклом.

Поддерживается установка материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX, miniITX. В районе сокета есть окошко для монтажа усиливающей пластины система охлаждения процессора.

В be quiet! Silent Base 601 можно будет установить башни высотой до 18.5 см. На переднюю стенку можно поставить три 120 или 140 мм вентилятора, сверху еще три 120 или 140 мм вентилятора. Поддерживаются радиаторы СВО типоразмеров 240/280/360 мм.

Есть удобная выдвижная рамка для фиксации вентиляторов или радиатора. Установленный на тыльной стенке вентилятор дополнен 140мм вентилятор на передней стенке.

Справа от ниши три выреза с резиновыми шторками для организации кабель-менеджмента. На внутренней стороне распределены ушки под стяжки.

В зоне установки блока питания резиновые уплотнители, гасящие вибрацию. Сверху над зоной расположена пластиковая крышка.

Рядом корзина под два 2.5 или 3.5 накопителя. Выше можно будет поставить еще одну корзину на два 2.5 или один 3.5 накопитель. Два твердотельных диска можно поставить на тыльную стенку материнской платы.

Итоги по be quiet! Silent Base 601

be quiet! Silent Base 601 предлагает хорошую совместимость с устанавливаемыми компонентами. Два варианта фиксации видеокарт, противошумная обработка стенок, возможность организации эффективного охлаждения, трехпозиционный регулятор оборотов, набор портов на лицевой панели, два 140 мм вентилятора в комплекте, противопылевые фильтры, хорошая комплектация, высокое качество изготовления, строгий дизайн.