Обзор be quiet! Silent Loop 280 (BW003). Разгоняем AMD Ryzen 7 1700 до 3900 МГц

2018-07-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! Silent Loop (BW003); [241]
С серией водяного охлаждения be quiet! мы уже знакомились на примере компактной Be quiet! Silent Loop 120mm и флагманской be quiet! Silent Loop 360mm. Тихие и эффективные решения под разные корпуса и процессоры. Не так давно у нас появилась задача собрать систему и изучить разгонный потенциал AMD Ryzen 7 1700. BOX-охлаждение не позволяло повысить штатную частоту процессора, приводя к перегреву. Согласно спецификациям используемого корпуса, выбрана be quiet! Silent Loop (BW003) с 280mm радиатором.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Система водяного охлаждения, как и вся линейка, доступна в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

be quiet! Silent Loop 280 (BW003) обзор

Комплектация

Поставляется be quiet! Silent Loop (BW003) в черной коробке из плотного картона со строгим оформлением. Приведена подробная информация по спецификациям, здесь же можно обратить внимание, что поддерживаются все актуальные сокеты AMD и INTEL.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Комплект помимо самой системы, включает два вентилятора, тюбик с термопастой, разветвитель под два вентилятора, винты и шайбы для радиатора, опорные рамки для AMD, опорные рамки для Intel, усиливающую пластину, пружины и гайки, а также подробную инструкцию по установке.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Внешний вид

Дизайн be quiet! Silent Loop 280mm нам уже хорошо знаком по двум ранее вышедшим материалам. Отличия заключаются в используемом в контуре радиаторе.

be quiet! Silent Loop (BW003)

В зависимости от TDP процессора в системе, пользователь может подобрать оптимальное решение, обеспечив эффективный отвод тепла. При выборе также рекомендуем руководствоваться принципом – запас не будет лишним.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Чем выше площадь рассеивания, тем реже вентиляторы будут выходить на максимальные обороты вращения, при условии, что был сделан запас по TDP.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Сделано все добротно. Тело радиатора и каналы сделаны из меди. Общие габариты составляют 319 на 144 мм. Толщина – 30 мм.

be quiet! Silent Loop (BW003)

В конструкции 16 каналов, пространство между которыми заполнено гофрированной лентой. Суммарно эффективная площадь рассеивания составляет 7700 см2.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Как и в рассмотренных ранее решениях, тут используются съемные фитинги 1/4". Казалось бы, мелочь, но это дает пользователю возможность в дальнейшем расширить контур, заменить трубки или радиатор.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Резиновые трубки с диаметром 11 миллиметров. Есть пружины, предотвращающие излом и перегиб.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Внутри контура находится жидкость с антибактериальными и антикоррозийными присадками. В обычной эксплуатации обслуживание системы не требуется.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Здесь отсутствуют элементы с подсветкой. Компактный водоблок с небольшой высотой, пара фитингов зафиксированы под прямым углом.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Декоративные элементы в be quiet! Silent Loop 280mm отсутствуют. Строгий и выверенный дизайн с ровными линиями и скошенными гранями.

be quiet! Silent Loop (BW003)

На боковой грани присутствует съемная пробка, позволяющая долить уровень хладагента. Рядом с ней провод питания с тканевой защитной оплеткой.

be quiet! Silent Loop (BW003)

В этой СВО используется реверсивная электрическая помпа с керамическим подшипником. Жидкость засасывается по центру, поступая по краям через микроканальный теплообменник.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Основание медное, отполировано до зеркального блеска. Поверхность ровная без выступов. По краям крепежные винты.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Комплектуется система двумя вентиляторами be quiet! Pure Wings 2 140mm. Эту серию мы также детально изучали. Скорость вращения варьируется в диапазоне от 500 до 1600 оборотов в минуту.

Сборка

Процесс установки be quiet! Silent Loop 280mm подробно описан в комплектной инструкции. Монтаж мы проводили на сокете AM4. Первым шагом устанавливаются крепежные рамки под AMD, до защелкивания.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Устанавливаются винты с пружиной и шайбой. После этого водоблок готов для монтажа на процессорное гнездо. Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Прижимаем водоблок к процессору, равномерно подтягивая винты.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Фиксируем радиатор на стенку корпуса. Остается только зафиксировать вентиляторы, если это не было сделано заранее. Длина трубок позволяет выбрать месторасположение радиатора на корпусе. При ограниченном числе 4-пиновых разъемов на плате можно будет воспользоваться комплектным разветвителем.

Тесты

be quiet! Silent Loop (BW003)

Первоначально проверим нагрев AMD Ryzen 7 1700 с BOX-кулером, установлена частота 3600 МГц. Процессор нагревается до 87 градусов. В обычной нагрузке – 41 градус.

be quiet! Silent Loop (BW003)

С be quiet! Silent Loop 280mm на той же частоте 3600 МГц был зафиксирован пиковый нагрев до 67 градусов с последующим снижением до 59 градусов. В обычной нагрузке температура снизилась до 33 градусов.

be quiet! Silent Loop (BW003)

О дальнейшем разгоне с BOX-кулером речи не идет, система работает нестабильно даже без нагрузки. СВО дало возможность получить частоту 3900 МГц без краша системы в режиме нагрузки.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Температура держалась на отметке 78 градусов в закрытом корпусе и 70 градусов без крышки.

be quiet! Silent Loop (BW003)

Итоги по be quiet! Silent Loop 280mm

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! Silent Loop 280mm отлично справилась с поставленными задачами, снизив рабочие температурные режимы процессора и позволив получить стабильный разгон AMD Ryzen 7 1700 на частоте 3900 МГц. К плюсам этой системы отнесем низкий уровень шума, простую установку, мультиплатформенность, высокий ресурс службы, строгий дизайн. Придраться можно к комплектной серии вентиляторов, с учетом стоимости, хотелось бы видеть вентиляторы из старшей серии.
be quiet! Silent Loop 280mm получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор be quiet! Silent Loop 280 (BW003). Разгоняем AMD Ryzen 7 1700 до 3900 МГцОбзор be quiet! Silent Loop 280 (BW003). Разгоняем AMD Ryzen 7 1700 до 3900 МГц
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