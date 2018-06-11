Обзор вентиляторов be quiet! ShadowWingsSW1 (BL056), be quiet! SilentWings 3 (BL071) и be quiet! Pure Wings 2 (BL047)

В рамках «Лаборатории» мы продолжаем изучение актуальных моделей корпусных вентиляторов и в центре внимания у нас будет сразу три 140 мм модели, это be quiet! Shadow Wings SW1 (BL056), be quiet! Pure Wings 2 (BL047) и be quiet! Silent Wings 3 (BL071). Первый «старичок», зарекомендовавший себя низким уровнем шума на всем диапазоне оборотов, второй идет с привлекательным ценником, третий относится к обновлению серии Silent Wings. Забегая вперед, во второй половине этой недели мы рассмотрим пару актуальных 120 мм вентиляторов.

be quiet! Silent Wings 3 обзор

К моменту публикации все они находятся в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблицу, используя данные сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация)

Самая скромная комплектация из этих трех вентиляторов, ожидаемо у be quiet! Pure Wings 2 (BL047) в комплекте идет только сам вентилятор.

Покупатель be quiet! ShadowWingsSW1 (BL056) помимо вентилятора, получит набор из четырех крепежных шайб и гвоздей, переходник с понижающим питанием.

Самая интересный набор идет в паре с be quiet! Silent Wings 3 (BL071), здесь набор дополнен переходником с SATA на три вентилятора, крепеж из пластиковых гвоздей и шайб, саморезы для крепления на корпусе, резиновые демпферы и руководство пользователя.

Внешний вид be quiet! Shadow Wings SW1 (BL056)

Тестируемая версия be quiet! Shadow Wings SW1 относится к моделям в которых приоритет ставится в пользу низкого уровня шума. Максимальная скорость вращения ограничена отметкой 1000RPM.



Внешний вид be quiet! Shadow Wings SW1

Выполнен вентилятор в корпусе из черного пластика. Дизайн строгий и продуманный. Установлена крыльчатка из семи лопастей.

На лопастях можно обратить внимание на волнообразные бороздки, снижающие уровень шума и повышающие эффективность обдува.



Работа be quiet! Shadow Wings SW1

Подключается вентилятор при помощи кабеля длиной 45 см. На конце трехпиновый коннектор.

Места креплений к корпусу прорезинены. Это еще один плюс в пользу бесшумности и гашения вибрации. Крепить рекомендуем при помощи комплектных пластиковых гвоздей с шайбами.

Внешний вид be quiet! Pure Wings 2 (BL047)

Для be quiet! Shadow Wings SW1 заявлен ресурс в 200 тысяч часов. Используется подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Внутри есть паз, обеспечивающий сохранение уровня масла и его циркуляцию во внутреннем пространстве.

Конструктивно be quiet! Pure Wings 2 (BL047) проще, чем рассмотренная выше модель. Пластиковый каркас без резиновых уплотнителей.

Заявленный ресурс для него составляет 80 тысяч часов, но и даже с этим учетом он проработает длительное время.



Внешний вид be quiet! Pure Wings 2

Подключается при помощи трехжильного кабеля длиной 45 см, на конце трехпиновый коннектор.

Дизайн строгий и узнаваемый. Крыльчатка с волнообразным рисунком. В конструкции девять лопастей.



Работа be quiet! Pure Wings 2

Скорость оборотов ограничена отметкой в 1000 RPM. Установлен подшипник скольжения с винтовой нарезкой.

Внешний вид be quiet! Silent Wings 3 (BL071)

be quiet! Silent Wings 3 (BL071) самый быстрый из расстраиваемых сегодня вентиляторов. Его максимальная скорость вращения составляет 1600 RPM.

Корпус вентилятора отличается используемой системой крепления. Пользователю самостоятельно нужно будет зафиксировать прорезиненные крепления.



Внешний вид be quiet! Silent Wings 3

Здесь можно использовать как пластиковые гвозди, так и саморезы. В зависимости от крепления выбирается нужны тип крепления для фиксации на рамке вентилятора.

Семь лопастей с волонообразным рисунком. Установлен гидродинамический подшипник с заявленным временем на отказ в 300 тысяч часов.



Работа be quiet! Silent Wings 3

Подключается при помощи кабеля в защитной оплетке. Четырехпиновый коннектор с ШИМ регулированием оборотов.

Тесты

В основной сравнительной таблице мы приводим замеры уровня шума на отметках 500 RPM, 1000 RPM. С учетом того, что be quiet! Silent Wings 3 (BL071) может работать на отметке 1600 RPM его данные будут приведены отдельно, для остальных в этом режиме указаны данные полученные с частотой вращения 1000 RPM.

Итоги

Протестированные вентиляторы от be quiet! можно рекомендовать тем, кто приоритетом ставит низкий уровень шума.остается актуальным несмотря на значительное время с момента своего релиза, он станет хорошим выбором в качестве корпусного вентилятора.можно рекомендовать при ограниченном бюджете на покупку.станет оптимальным выбором, как в качестве корпусного, так и для апгрейда имеющейся системы воздушного или водяного охлаждения.