Обзор be quiet! Silent Wings 4 120 PWM high-speed. Тихие корпусные вентиляторы

Если речь заходит про поиск тихих корпусных вентиляторов, то здесь отлично себя рекомендовали решения от be quiet!, предлагающие не только низкий уровень шума, но и высокую производительность, позволяя устанавливать это на радиаторы жидкостного охлаждения. В прошлом году производитель обновил линейку, выпустив be quiet! Silent Wings 4 и Silent Wings Pro 4, включающие модели с обычной и повышенной скоростями в типоразмерах 120 и 140 мм. Один из этих вариантов мы сегодня рассмотрим.

Комплектация

Коробка из плотного картона, оформленная в премиальном черном цвете. С обратной стороны приведены технические характеристики. У нас на тестах модификация high-speed с антивибрационными и безвинтовыми уголками, соответствующий крепеж и саморезы, а также руководство пользователя. Версию PRO отличает наличие третьего варианта уголка, оптимизированного для установки на радиаторе.

be quiet! Silent Wings 4 120 PWM high-speed обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Как и в третьем поколении, тут съемные боковые уголки. В зависимости от версии в комплекте покупатель получает два варианта исполнения этих уголков.

Это уголки с фиксацией с помощью саморезов, а также уголки для безвинтового крепления с помощью специальных втулок.

Для того чтобы заменить их нужно немного зажать уголок по краям в районе краев и потянуть их на себя.

Черная рамка и черные лопасти. Здесь производитель продолжает придерживаться строгой стилистики. При чем тут еще и отказались от наклейки на крышке моторного блока в бело-оранжевом цвете, вместо этого слегка заметная гравировка.

Лопасти ребристые, в be quiet! Silent Wings 4 они были дополнительно оптимизированы. Уменьшено расстояние между ними и рамкой. В качестве материала используется полибутилентерефлатат со стекловолокном.

В этих вентиляторах установлен 6-полюсной двигатель с гидродинамическим подшипником и пониженной вибрацией. Заявлен ресурс службы в 300 тысяч часов. В версии PRO есть переключатель режимов скорости.

Тесты

Скорость вращения регулируется в диапазоне до 2500 оборотов в минуту. Регулировка PWM, кабель подключения с дополнительной защитной оплеткой.

Замер уровня шума провели установив вентилятор на радиаторе башенной системы охлаждения. Замерялся он на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда. На скорости 1400 оборотов в минуту средний уровень шума составил 37 дБ.

На полных оборотах на скорости 2500 – 40 дБ.

Итоги

В условиях закрытого корпуса работу этих вентиляторов не слышно.be quiet! Silent Wings 4 сохраняют высокую планку качества исполнения, демонстрируя низкий уровень шума при высокой производительности. Отличный вариант для оснащения корпуса, а также заметны комплектных вентиляторов на башенном охлаждении. Два варианта монтажа, высокий ресурс службы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".