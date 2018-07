Обзор 120 мм корпусных вентиляторов: be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039)

Не так давно мы проводили тестирование трех корпусных вентиляторов типо-размера 140 мм от компании be quiet!. Как и обещали мы продолжаем серию подборок и сегодня в центре внимания будут 120 мм вентиляторы, изучим сразу две модели be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039).

be quiet! Silent Wings 3 обзор

Обе модели находятся в широком доступе в российских магазинах. Свое изучение начнем с модели be quiet! SilentWings 3 (BL068).

Внешний вид be quiet! SilentWings 3 (BL068)

Поставляется вентилятор в коробке с темным оформлением с изображением вентилятора и данными по его характеристикам. Комплект включает четыре крепежных уголка, пластиковые гвозди, саморезы, переходник с питания SATA для трех вентиляторов, руководство пользователя и гарантийный талон.

be quiet! SilentWings 3 (BL068) внешне напоминает 140 мм вентилятор этой серии, рассмотренный ранее. Семь лопастей с оптимизированной формой.

По углам корпуса замки для установки уголков крепления. Выбрать пользователь сможет в зависимости от места установки и способа крепления. Сами уголки фиксируются внутренним фиксатором.

В этой модели используется надежная конструкция, не зря производитель заявляет от 300 тысячах часов на отказ. 3 года гарантийной поддержки.

Максимальная скорость вращения до 2200 оборотов в минуту. 6-полюсный моторчик с пониженной вибрацией и очень низким энергопотреблением.

Внешний вид be quiet! Pure Wings 2 (BL039)

be quiet! Pure Wings 2 (BL039) относится к самой доступной линейке, среди представленных этим производителем. Входят в нее 120 и 140 мм модели с разными скоростным характеристиками.

Поставляется вентилятор в компактной коробке из плотного картона с темным оформлением. Изучив информацию на упаковке можно будет составить полное представление по техническим характеристикам и особенностям. В комплекте идет четыре самореза.

Пластиковая рамка из черного пластика. Места креплений без дополнительных резиновых уплотнений.

Но даже несмотря на принадлежность к младшей линейке, дизайн его отличается от большинства доступных вентиляторов.

Внимание обращает круговая рамка с тонким каркасом. Девять лопастей с волнообразными бороздами, улучшающими движение воздуха и снижающие уровень шума.

Максимальная скорость вращения до 1500 оборотов в минуту. Заявленная наработка на отказ подшипника скольжения с винтовой нарезкой составляет 80 тысяч часов.

Тесты

В сравнительной таблице приводятся данные по замеру уровня шума, проведены на отметках 500 RPM и 1000 RPM. Значение MAX соответствует скорости вращения 1500 RPM и 2200 RPM.

Итоги

– один из лучших 120 мм вентиляторов, среди доступных на момент лета 2018 года. Эта модель демонстрирует высокую производительность при низком уровне шума. Отдельно отметим возможность выбора способа крепления, позволяющая рассматривать его и в качестве корпусного, и для установки на систему охлаждения процессора., в свою очередь, станет отличным выбором при ограниченном бюджете на покупку вентилятора.