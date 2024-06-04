Доступный саундбар с Bluetooth и подсветкой. Обзор Оклик OK-534S

Саундбар в отличие от традиционной схемы с двумя отдельными колонками при выборе акустики для ПК можно удобно расположить в зоне под монитором, не отнимая полезное пространство и при этом предлагает многоканальную акустическую схему. К таким решениям относится и изучаемая сегодня новинка Оклик OK-534S с поддержкой проводного и беспроводного соединения, а также RGB-подсветкой.

Комплектация

Поставляется в коробке вытянутой формы, внутри которой надежно зафиксирован. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием. Его профиль немного изогнут. По центру лицевой стороны органы управления, состоящие из переключателя режимов работы и регулятора громкости, совмещенного с управлением питанием.

В зоне быстрого доступа пара 3.5 мм аудиоразъемов. Они используются для подключения микрофона и наушников

Верхнюю часть корпуса занимает металлическая решетка, за которой расположены два 50 мм динамика с суммарной мощностью 10 Вт.

Стоит саундбар на четырех ножках с прорезиненными накладками. В центре основания наклейка с техническими данными и выход кабеля. Для передачи сигнала и подачи питания Оклик OK-534S получает по USB. Универсально.

Также вдоль лицевой стороны расположена зона с полупрозрачным пластиком. При работе она подсвечивается, RGB-подсветка создает фоновое свечение. Выглядит симпатично и может хорошо дополнить игровой

Тесты

Помимо передачи сигнала по USB к источнику можно подключиться по Bluetooth 5.1. Это удобно когда эксплуатация идет с современным моноблоком или ультрабуком. Запитали акустику от любого зарядника для телефона, а к системе уже соединиться беспроводным способом и без лишних проводов в рабочей зоне. Разницы в качестве выводимого звука в зависимости от использованного интерфейса замечено не было, как и рассинхронизации между воспроизводимой картинкой и звуковой дорожкой.

Пример работы Оклик OK-534S

Итоги

Максимальной мощности в 10 Вт достаточно для типовых сценариев с просмотром фильмов, работой и играми. В звуковой сцене основной акцент идет на средние частоты, басы выражены слабее. Она громче, чем встроенная акустика в мониторах и ноутбуках, а звук детализированнее.Оклик OK-534S отличный вариант при поиске акустики для игр и фильмов с доступным ценником. Компактные габариты и возможность разместить под монитором, фоновая подсветка, проводное и беспроводное подключение.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid: LjN8KTGwb