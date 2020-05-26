Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана

Прошли те времена, когда технологии флагманов доходили до бюджетных телефонов спустя нескольких лет, и яркий тому пример realme 6. Это самый бюджетный на сегодняшний день смартфон с экраном 90 Гц, для зарядки ему требуется всего час, гаджет имеет врезанную в экран фронтальную камеру, отличный основной модуль на 64 Мп и производительное «железо». При всем этом, realme не отходит от концепции «народного» производителя, выставляя ценник в 18 000 рублей.

Комплектация

Яркая оранжевая упаковка приятно выделяется на фоне белых коробок других производителей. Внутри все по «классике»: смартфон с наклеенной защитной пленкой, кабель USB Type-C, SIM-скрепка, неплохой силиконовый чехол и документация. А вот что порадовало сильнее всего, так это наличие в комплекте зарядного устройства на 30 Вт, и это в среднебюджетном устройстве! Учитесь, Apple.

Дизайн

В современном мире смартфонов сложно добиться чего-то уникального в плане дизайна, тем более что и так почти все носят телефоны в чехле. Поэтому, realme не стали экспериментировать: на глянцевой пластиковой крышке применен градиент с металлическим отливом (есть перламутровая и сиреневая версии).

Слева расположены вертикальный модуль камеры с четырьмя объективами и вспышка, рамка также выполнена из пластика. Корпус хорошо сохраняет отпечатки пальцев.

Гораздо важнее, на мой взгляд, эргономика и функциональность, а с этим у смартфона все отлично. Не смотря на внушительный экран, гаджет удобно лежит в руке, а разнесенные по разным сторонам клавиши включения и регулировки громкости, попадают непосредственно под пальцы. Сканер отпечатков встроили в кнопку блокировки, поэтому устройство легко разблокировать вне зависимости от того, как вы привыкли класть смартфон.

Расположенный слева лоток тоже не подкачал: есть два слота под SIM и отдельный под microSD. Все остальное расположили на нижнем торце: mini jack, USB-C, динамик и даже два микрофона (один для шумоподавления). Корпус realme 6 официально получил защиту от брызг.

Вместо ставшего привычным выреза-капельки, фронтальную камеру встроили прямо в экран, что до недавнего времени встречалось лишь в более дорогих устройствах. Ободок вокруг объектива довольно узкий, а при разблокировке или при переходе в режим съемки он подсвечивается.

Экран

Кроме того, оформление обоев и стандартных приложений подобрано таким образом, чтобы скрывать вырез. Рамки вокруг экрана минимальны, за исключением «подбородка». Наверное, единственный минус в дизайне – отсутствие индикатора состояния, но его в современных смартфонах днем с огнем не сыскать.В realme 6 используется 6,5-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 20:9 и разрешением 2400x1080. Главной же его «фишкой» является частота обновления в 90 Гц, чем раньше мог похвастаться даже не каждый флагман. Картинка обновляется очень плавно, отсутствует шлейф при резкой смене изображения, да и глаза устают значительно меньше. Положительный эффект легко наглядно оценить, если на время отключить эту опцию в настройках. Кстати, там же можно активировать «темную» тему (хотя на IPS матрице она и не даст большого эффекта), защиту зрения, отрегулировать цветовую температуру и активировать режим OSIE, который с помощью ИИ улучшает изображение.

Максимальную яркость (405 нит) и контрастность (1050:1) рекордными не назовешь, но их вполне достаточно, чтобы экран оставался читаемым на солнечном свете. Цветовой охват практически совпадает с sRGB. Углы обзора максимальны, а при отклонении от вертикали изображение лишь немного темнеет. Закрыт экран стеклом Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний.

«Железо»

Аппаратная платформа построена на основе 12-нанометрового чипа Mediatek MT6785 Helio G90T: 2 ядра Cortex-A76 2,05 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 2 ГГц и графика Arm Mali-G76MC4 800 МГц. В тестируемом образце было установлено 8 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR4x (в продаже также будет версия с 4 ГБ) и 128 ГБ постоянной (UFS 2.1), расширяемой за счет карт памяти объемом до 256 ГБ. В настройках энергопотребления можно выставить автоматическое переключение между энергосберегающим и высокопроизводительным режимами. Синтетический тест AnTuTu выдает значения в районе 280 000 баллов. Возможностей системы достаточно для запуска любых игр на высоких настройках графики, а специальный геймерский режим дополнительно активизирует скрытые резервы системы. Троттлинг тут хоть и присутствует, но снижение производительности совсем небольшое – до 10 %.

С беспроводными коммуникациями, в realme 6 все в полном порядке: двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, FM-радио, GPS модуль (поддерживаются GPS/AGPS, Glonass, Beidou) и, конечно, любимый в России NFC. Основной динамик среднего качества, но довольно громкий, поддержки стерео-режима с разговорным тут нет. Музыку с комфортом можно слушать либо по проводу через mini jack, либо по воздуху: поддерживаются кодеки LDAC, aptX и aptX-HD. Дактилоскопический датчик, встроенный в клавишу блокировки, мгновенно срабатывает при прикосновении (нажимать кнопку не обязательно).

Камеры

Распознавание лица по скорости не сильно проигрывает, в том числе и при плохом освещении: в настройках можно включить подсветку, а также запретить идентификацию с закрытыми глазами.Смартфон получил тыловую квадрокамеру с основным модулем производства Samsung на 64 Мп, диафрагмой f/1,8 и фазовым автофокусом. Точно такой же установлен и в топовых устройствах компании. Снимки получается, на мой взгляд, просто отличными: хорошая детализация, цвета передаются без искажений, отсутствует «мыло». Конечно, при плохом освещении качество несколько падает, но не так, чтобы сильно. Есть ночной режим, в котором делается несколько кадров с разной экспозицией, а затем они «склеиваются» в один. В режиме «Эксперт» можно вручную настраивать все параметры.

Благодаря технологии Quad Bayer, четыре соседних пикселя объединяются в один, снижая разрешение до 16 Мп, но повышая светочувствительность. Конечно, есть режим и полного разрешения, но он не сильно влияет на качество снимков, значительно увеличивая их размер. Видео тоже получается довольно качественное, без артефактов. Доступна съемка в разрешении 4K с частотой 60 кад/c, но если хотите использовать электронную стабилизацию, то придется довольствоваться FullHD.

По наличию кнопки x2/x5 в интерфейсе приложения можно предположить, что смартфон является обладателем телеобъектива, но это не так: зум здесь только цифровой, а вспомогательный модуль – широкоугольный (119°) на 8 Мп с диафрагмой f/2.3 и фиксированным фокусом. Качество у нее похуже: деталей видно меньше, цвета получаются слишком не естественными, а в сумерках все становится совсем плохо. Максимальное разрешение видео – FullHD. Третий модуль на 2 Мп c f/2.4 имеет фиксированный фокус на 4 см, позволяющий делать макроснимки. На мой взгляд, если сфотографировать на основную, а затем кадрировать, то получится лучше. Последняя камера служит для создания эффекта боке, но почему-то этот трюк отказался срабатывать на автомобиле, хотя с людьми и небольшими предметами все получается. Для меня до сих пор остается неясным, зачем производители выделяют под эту функцию отдельный объектив. Фронтальная камера здесь на 16 Мп с апертурой f/2.0. На нее можно делать селфи, которые не стыдно будет выложить в Instagram.

4К съемка realme 6

Есть режим бьютификации, а еще она в гордом одиночестве умеет размывать задний фон. Максимальное разрешение видео - FullHD.

FullHD + ES камера realme 6

В realme доработали приложение камеры, и теперь оно выглядит логичным и простым. Все режимы собраны в одну ленту: фото, видео, портрет, ночь и 64 Мп.

Фронтальная камера realme 6

Что не поместилось, включили в подменю «еще»: макро, эксперт, панорама, замедленная (вплоть до 240 fps) и ускоренная видеосъемки. Чуть выше находится полоска зуммирования, где в крайнем левом положении происходит переключение на широкоугольный модуль. Справа – значок режима бьютификации. Сверху располагаются иконки, активирующие вспышку, HDR, режим насыщенных цветов и различные фильтры.

Софт

До недавнего времени, смартфоны realme использовали оболочку ColorOS, разработанную «старшим братом» OPPO, однако, линейка новых смартфонов работает на собственной системе realme UI 1.0, базирующейся на Android 10. Главной «фишкой» оболочки является ее гибкость. Пользователь может выбрать, хочет ли он видеть все приложения на рабочих столах или помещенными в отдельный контейнер. При этом, можно настраивать, сколько иконок будет отображаться на одном экране. Для людей с плохим зрением подойдет упрощенный режим с большими иконками и шрифтами.

Есть возможность выбрать из нескольких вариантов управления с помощью сенсорных клавиш, жестов или мультикнопки, менять размер текста и элементов интерфейса, даже самостоятельно настроить стиль иконок. Присутствуют жесты для создания скриншота и одновременного запуска двух приложений. Экран блокируется двойным касанием, а выбранным жестом можно запустить нужное приложение прямо с выключенного дисплея. Если привыкли пользоваться гаджетом с меньшим экраном, то тут есть режим управления одной рукой. Звонок можно принять, просто поднеся смартфон к уху. Еще одна важная, лично для меня, функция – возможность записи телефонных разговоров, что будет крайне полезно любому журналисту.

Есть боковая-смарт панель, куда можно вынести любое приложение или контакт, а также свой собственный умный помощник с полезными уведомлениями и функциями (погода, пройденные шаги, избранные контакты, сканирование визиток и так далее), впрочем, Google Assistant тоже на месте. В оболочку встроена функция записи экрана.

Автономность

Вывод

Встроенный «Игровой режим», не только повышает производительность, но и запрещает звонки и оповещения, либо выводит их во сплывающем окне, не выходя из игры, блокирует изменение яркости и ограничивает доступ к сети другим потребителям, чтобы те не загружали канал. В приложениях социальных сетей можно входить с разных аккаунтов. Должное внимание уделено безопасности: система предотвращает сканирование паролей и несанкционированную запись. Из сторонних, здесь только пара приложений Яндекса, которые можно сразу же удалить. Оформление выглядит очень приятно, а оболочка работает быстро и без лагов.В смартфоне установлена неплохая батарея на 4300 мАч и довольно энергоэффективное «железо», но показать рекордную автономность у realme 6 не получилось. В синтетическом тесте PCMark, телефон продержался 9,5 часов. Интересно, что особое влияние на результаты теста частота обновления не оказывает. Заряда хватит на 5-6 часов игры или 10 часов просмотра видео. В повседневной эксплуатации, при включенном режиме энергосбережения, батарея будет полностью расходоваться за 1,5 суток. Впрочем, восстановить заряд гаджета не так уж и сложно: поддержка технологии ускоренной зарядки VOOС позволяет полностью зарядить смартфон за 60 минут, используя комплектный адаптер.realme продолжает демпинговать на рынке смартфонов, снабжая даже недорогие модели флагманскими функциями. Неудивительно, что аудитория бренда растет в геометрической прогрессии. realme 6 может смело хвастаться перед конкурентами экраном на 90 Гц, скоростной зарядкой, качественной камерой и хорошей производительностью. Не оставлены без внимания и пожелания пользователей: есть mini jack, тройной слот для карт, быстрый сканер и чип NFC. В дополнение, смартфон работает на последнем Android с удобной оболочкой. На мой взгляд, лучшего смартфона до 20 000 просто не найти. Автор: Артем Костенко