Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч

Продажи среднебюджетных смартфонов неумолимо растут. Это абсолютно оправданно, ведь мало кто по-настоящему нуждается в приобретении дорогостоящего флагмана. Сегодня к нам на тест попала модель realme 6i 4/128GB, обладающая всем набором необходимых характеристик для современного устройства. Обошлось ли без нюансов? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Как и все устройства realme, 6i поставляется в фирменной желтой упаковке. Внутри нее можно найти сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, блок питания мощностью 18 Вт и стандартный набор документации.

Внешний вид

По дизайну realme 6i представляет собой практически полную копию прошлого 5-го поколения. Здесь те же гарабиты, материалы корпуса и расположение всех разъемов. Задняя крышка по-прежнему пластиковая. По сравнению со стеклом, она больше подвержена появлению царапин, но намного прочнее. Рисунок градиента теперь имеет вертикальные полосы, которые визуально сужаются или увеличиваются, в зависимости от направления света.

В России смартфон доступен в двух цветах: белое молоко и зеленый чай.

Сканер на задней крышке имеет более матовую фактуру, которая чуть выбивается из всего дизайна. Правда из-за этой же текстуры сканер еще проще нащупать пальцем.

Рамка смартфона выполнена из матового пластика, который совсем не собирает отпечатки пальцев. Касательно сборки, то в этом аспекте вопросов нет, каждый из элементов конструкции идеально подогнан. Лоток здесь полноценный тройной, поэтому можно одновременно вставить две SIM-карты и MicroSD объемом до 256 Гбайт.

Над дисплеем находятся еле заметный разговорный динамик и аккуратная фронтальная камера в каплевидном вырезе. Ествественно, с помощью нее можно разблокировать смартфон, и с этой задачей она отлично справляется. Сложности возникают только в темное время суток, и в таком случае может помочь лишь повышение яркости дисплея или разблокировка с помошью сканера.

Все разъемы выведены на нижнюю грань. Здесь расположились mini-jack 3,5 мм, микрофон, USB Type-C и основной динамик.

Экран

Realme 6i оснастили IPS-дисплеем на 6.5 дюйма с соотношением сторон 20:9 и разрешением HD+. Плотность пикселей не рекордная, но для данного ценового сегмента это, к сожалению, вынужденная мера. Главное, что сам дисплей довольно яркий и контрастный, и благодаря чему поглощать контент с него одно удовольствие.

В настройках смартфона в разделе «Экран и яркость» есть возможность включить режим заботы о зрении и темную тему. Также здесь можно на свой вкус отрегулировать температуру дисплея.

Начинка

Сейчас realme 6i доступен в одной конфигурации на 4 Гбайт оперативной памяти c 128 Гбайт внутреннего хранилища. Данным смартфон стал первым, кто получил процессор MediaTek Helio G80, который направлен, в первую очередь, на получение приемлемых результатов в играх. Так, PUBG Mobile на устройстве по умолчанию идет на высоких настройках графики при рабочем fps 30+. С Call Of Duty Mobile ситуации менее приятная, и игра выдает низкие настройки графики, но при уровне fps 50+.

Смартфон поддерживает только частоты Wi-Fi 2.4 ГГц. Не сказать, что это критично, но приятного в этом мало. Зато в нем есть всеми любимый в России модуль для бесконтактной оплаты NFC, который работает без каких-либо нареканий. Касательно ОС, то 6i работает на Android 10 с установленной сверху шустрой оболочкой realme UI 1.0.

Камера

Фотовозможности смартфона остались на прежнем уровне. Большая часть снимков совершаются с основного модуля на 48 Мпикс со светосилой f/1.8. Второй ультраширокоугольный объектив на 8 Мпикс со светосилой f/2.3 делает неплохие снимки с углом обзора в 119°. Остальные два модуля 2 Мпикс являются вспомоготельными. Макро камера умеет снимать объекты вблизи на расстоянии до 4 см, а датчик глубины обеспечивает более естественное размытие заднего фона в режиме "Портрет".

Фронтальная камера не стремится замылить все детали, а наоборот делает резкие кадры, как это и положено. При желании можно включить режим бьютификации.

Аккумулятор

Если говорить о видео, то смартфон способен его записывать при максимальном разрешении Full HD в 30 fps. Какая-либо стабилизация при съемке отсутствует.Объем аккумулятора довольно внушительный — 5000 мАч. Он вкупе с неэнергозатратным HD+ дисплеем выдает результат в 12 часов активной работы при смешанном режиме использования. Этого точно должно хватить на день. Для одного цикла заряда с помощью комплектного блока питания realme 6i понадобится приблизительно 2 часа.

Итоги

realme 6i — это удачное продолжение линейки. Да, новинка не претерпела серьезных изменений по сравнению со своим предшественником, но и ценник на устройство остался на прежнем уровне. К плюсам данной модели стоит однозначно отнести: приятный корпус, достаточно производительный процессор, яркий дисплей, неплохое качество фото, наличие модуля NFC и емкий аккумулятор с быстрой зарядкой. Из минусов мы выделили не самое высокое разрешение дисплея и отсутсвие частоты Wi-Fi 5 ГГц.