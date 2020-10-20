Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года

realme 7 pro стал новым среднебюджетным смартфоном компании. Он получил абсолютно новый дизайн, четыре модуля камеры, процессор Snapdragon 720G, Super AMOLED дисплей на 6,4 дюйма, аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой и многое другое. Как все это работает на деле? Выясним в этом обзоре

Комплектация

realme 7 pro поставляется в классической для данной компании желтой коробке. Внутрии нее можно найти сам смартфон, силиконовый чехол, кабель питания USB Type-C, мощный блок питания SuperDart Charge на 65 Вт и небольшую документация. Защитная пленка уже наклеена на дисплей.

Внешний вид

Если прошлая 6-ая серия смартфонов realme внешне представляла собой практически полную копию 5-го поколения, то в случае с 7 pro компания расщедрилась и полностью переработала дизайн, изменения которого видны невооруженным взглядом.

В России смартфон можно приобрести в двух вариантах: серебристый и синий.

Задняя крышка полностью матовая, поэтому отпечатки от пальцев на ней собираются крайне неохотно. Она выполнена из пластика, так что появление на ней микроцарапин будет неизбежным процессом. Да, большинство хотят видеть в смартфоне стекло, которое приятно холодило бы руку, но многие забывают о том, как оно может разбиться вдребезги при не самом неудачном падении. При тех же обстоятельствах пластик максимум треснет. Касательно рисунка градиента, то он стал более серьезным, и теперь смартфон не выглядит так будто он рассчитан исключительно на молодую аудиторию.

Рамка 7 pro выполнена из матового пластика. При габаритах устройства в 160,9×74,3×8,7 мм и весе в 182 грамма, оно отлично лежит в руке и не пытается выскользнуть в самый неподходящий момент. К качеству сборки мы не имеем никаких вопросов .

Качельку громкости разместили на левой грани раздельно от клавиши разблокировки, что является очень удобным решением. Слот здесь полноценный тройной, в нем можно одновременно разместить две SIM-карты и MicroSD.

Фронтальная камера стала вновь ординарной. Подобную тенденцию можно считать исключительно положительной, ведь мало кто из пользователей находит практическую пользу от наличия второго ультраширокоугольного модуля для селфи. Касательно разблокировки по лицу, то данный процесс занимает доли секунд, при этом в темное время суток с распознаванием также нет никаких проблем.

На нижней грани разместили аудиоразъём 3,5 мм, дополнительный микрофон, USB Type-C и основной динамик. Кстати в смартфоне реализован стереозвук за счет использования разговорного динамика.

Экран

В realme 7 pro установили дисплей на 6,4 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей. Теперь в новинке красочная Super AMOLED матрица, которая позволила внедрить технологию Always On Display и установить сканер отпечатков пальцев под экран. Работает он крайне быстро и точно, что удивительно для данного ценового сегмента. Единственное, что частота обновления экрана теперь составляет 60 Гц, а не 90 Гц, как это было в realme 6 Pro, но это среднебюджетник и подобные компромиссы являются вынужданной мерой.

Запас яркости находится на таком уровне, что при его максимальных значениях смартфоном можно комфортно пользоваться при прямых солнечных лучах. Цветопередача дисплея отличная и с углами обзора тоже полный порядок. При желании в настройках можно скорректировать цветовую температуру под себя.

Начинка

realme 7 pro доступен в двух модификация на 6 и 8 Гбайт оперативной памяти (LPDDR4x) . В обеих случаях объем хранилища будет составлять 128 Гбайт, которое при желании можно расширить MicroSD картой на дополнительные 256 Гбайт. Устройство работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 720G, построенном на 8-нанометровом техпроцессе. Его хватает, чтобы запускать PUBG Mobile, WoT Blitz и Call Of Duty Mobile на высоких настройках графики при 30+ fps.

Смартфон работает на ОС Android 10 с установленной сверху оболочкой Realme UI 1.0. Интерфейс работает быстро без каких-либо микроподлагиваний. Модуль NFC для бесконтактной оплаты присутствует.

Камера

Новинку оснастили стандартным набором из четырех камер. Основной на 64 Мпикс со светосилой f/1.8 делает качественные фотографии при дневном освещении с хорошей детализацией и правильными цветами. Ультраширокоугольный модуль на 8 Мпикс со светосилой f/2.3 способен делает небанальные снимки с углом обзора в 119°. Третий макромодуль на 2 Мпикс со светосилой f/2.4 захватывает объекты при минимальном расстоянии в 4 см. И последним из перечисленных является датчик глубины, который служит для более точного определения краев размытия заднего фона в режиме портрета.

Фронтальная камера на 32 Мпикс со светосилой f/2.5 умеет делать достаточно неплохие резкие кадры.

Аккумулятор

Смартфон способен записывать видео при максимальном разрешении в 4K 30 кадров/сек или при Full HD в 60 кадров/сек. Встроенная стабилизация есть, но она работает только при съемке на ультраширокоугольный модуль.За время работы в realme 7 pro отвечает аккумулятор емкостью в 4500 мАч. Благодаря энергоэффективному процессору и дисплею со стандартными 60 Гц, результаты автономности выходили далеко не самыми дурными. При выставленной 70% яркости смартфона нам хватало на весь день или если быть точнее на 7,5 часов активной работы дисплея.Новинку укомплектовали крайне мощной зарядкой SuperDart Charge мощностью 65 Вт. Она способна зарядить смартфон с нуля меньше чем за один час.

Итоги

realme 7 pro — подойдет для тех, кто хочет получить смартфон со всем перечнем актуальных характеристик, который хватит на нескольких лет уверенной работы. К его плюсам мы отнесли: приятный внешний вид, мощный процессор, яркий Super AMOLED дисплей, качественная камера, модуль NFC и емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт. Каких-либо существенных недостатков во время тестирования нами обнаружено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».