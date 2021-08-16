Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G

Эпоха 5G не за горами. По этой причине есть смысл присматривать следующий смартфон с поддержкой данной сверхбыстрой сети. Одним из таких недорогих вариантов является realme 8 5G, получивший мощный процессор Dimensity 700, дисплей на 90 Гц, тройную камеру, емкий аккумулятор и NFC. Его стоимость при этом еще и чуть ниже обычной версии realme 8. На этом этапе всплывает логичный вопрос: «Чем обусловлена такая экономия?» Выясним в этом обзоре.

Комплектация

realme 8 5G поставляется в традиционной желтой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, блок питания и вся необходимая документация.

Внешний вид

Казалось бы, визуально realme 8 5G должен быть точной копией realme 8, но это не совсем так. Да, у него тот же минималистичный корпус с глянцевой задней крышкой. Отличия заключаются в чуть ином блоке камер и, самое главное, сканере отпечатков пальцев, который вынесли с дисплея на кнопку разблокировки. Скажем прямо — работает он быстрее, чем в realme 8.

Расцветки realme 8 5G тоже различаются. Его можно приобрести в одном из двух цветов: черный и синий. Градиент на заднюю крышку не нанесен, она просто глянцевая.

Слот у смартфона полноценный — тройной. В нем могут одновременно разместиться две SIM-карты и MicroSD объемом до 1 Тбайт.

На нижней грани находятся разъем USB Type-C, аудиоджек, а также микрофон и динамик. Кстати, запас громкости в смартфоне довольно приличный. Можно спокойно смотреть видео на YouTube в шумном помещении.

Смартфон производит собой исключительно положительнее впечатления. Нет ощущения, что это очередной пластиковый обмылок, в котором старались сэкономить абсолютно на всем в угоду заработка большей прибыли.

Экран

realme 8 5G оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080х2400 пикселей. IPS матрица отображает цветопередачу корректно без искажений, с углами обзора тоже полный порядок. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Благодаря этому интерфейс отображается более плавно. Данное преимущественно весьма весомое, по сравнению с обыкновенным realme 8, в котором установлен AMOLED дисплей со стандартными 60 Гц.Пиковая яркость находится на отметке в 600 нит. Цифра приличная, поэтому проблем с использованием смартфона в солнечную погоду ни у кого возникнуть не должно .

Начинка

realme 8 5G работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 700 на частоте 2.20 ГГц. Сейчас это один из самых доступных чипов, поддерживающий мобильную связь 5G. В роли графического процессора выступает ARM Mali-G57. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а внутренней 64 Гбайт. В целом, запас производительности в realme 5G и обыкновенной 5 плюс-минус одинаковый и в играх они себя показывают на одинаковом уровне. К примеру, PUBG Mobile по умолчанию запускается на высоком уровне графики с играбельным fps. В WoT Blitz ситуация еще лучше — максимальный уровень графики с частотой кадров 40-50.

По результатам синтетического теста CPU Throttling Test видно, что небольшой троттлинг присутствует, но все в пределах нормы. Главное, что корпус при пиковых нагрузках практически не греется.

Система работает на оболочке realme UI 2.0, которая базируется на свежем Android 11. Интерфейс летает, все программы запускаются шустро, каких-либо технических нареканий нет. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth работает на версии 5.1. Присутствует модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

На первый взгляд может показаться, что в смартфоне установлено четыре модуля камеры, но на самом деле их три. Для симметрии одной из них выступает заглушка с надписью AI, свидетельствующая о поддержке алгоритмов искусственного интеллекта при обработке фотографий.

Основной камерой выступает модуль на 48 Мпикс c апертурой f/1.8. Днем фотографии выходят, как правило, в резкости. Для повышения контрастности и четкости изображения можно включить функцию HDR. Также есть режимы ночной съемки, портретный, мануальный и ультрамакро. Другими модулями являются макро на 2 Мпикс и черно-белый с идентичным разрешением. Широкоугольный модуль отсутствует и это грустно.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мпикс с апертурой f/2.1. С селфи никаких проблем не возникает, все в резкости при любом времени суток.

Аккумулятор

Видео записывается при максимальном разрешении в Full HD 30 кадров в секунду.Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. В смешанном сценарии использования экран проработал 8 часов при выставленной яркости в 70%. Данный показатель можно увеличить, если установить в настройках стандартную частоту обновления дисплея в 60 Гц.Комплектный блок питания имеет мощность в 18 Вт. Показатель далеко не самый рекордный. Для полного заряда аккумулятора понадобится около 2 часов.

Итоги

Официальная стоимость на realme 8 5G составляет 19 990 рублей. За эти деньги вы получаете смартфон в симпатичном корпусе, с плавным IPS дисплеем на 90 Гц, хорошим запасом производительности, неплохими фотовозможностями, быстрым сканером отпечатков пальцев и, конечно же, поддержкой 5G сетей. Также не стоит забывать о наличии модуля NFC, тройного слота под две SIM-карты и MircoSD, а также большим аккумулятором на 5000 мАч. Из минусов мы выделили отсутствие широкоугольного модуля и комплектное зарядное устройство мощностью всего в 18 Вт.