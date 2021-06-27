Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами

Прошлое поколение среднебюджетных смартфонов realme 7 пользовалось весьма и весьма неплохим спросом. К нам в руки попала новинка этого года realme 8, которая получила ощутимые положительные изменения в виде более интересного дизайна, дисплея с SuperAMOLED матрицей и четырех модулей камер с основным на 64 Мпикс. Обо все по порядку читайте в данном обзоре.

Комплектация

realme 8 поставляется в классической для компании желтой упаковке. По ее содержимому полный порядок: сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, блок питания на 30 Вт, руководство пользователя и гарантийный талон. Защитная пленка наклеена на смартфон сразу с завода.

Внешний вид

С визуальной точки зрения realme 8 претерпел существенные изменения. Дизайн стал более строгим, взрослым. Модуль камер теперь имеет квадратную форму, а не прямоугольную, как это было раньше.

По тактильным ощущениям складывается впечатление, что задняя крышка изготовлена из стекла, но на самом деле это пластик. В целом, это даже плюс, да и в данном ценовом сегменте не стоит ожидать чего-то другого.

Смартфон доступен в двух цветах: черный и серебряный. Второй вариант более броский за счет наличия на задней крышке большой вертикальной надписи со слоганом компании «DARE TO LEAP» и использования интересного цветного градиента.

Слот тройной. В него можно одновременно установить две SIM-карты и MicroSD объемом до 256 Гбайт.

Из разъемов снизу имеются аудиоджек и USB Type-C. Здесь же расположился основной динамик.

Экран

Смартфон получил дисплей на 6.4 дюйма с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Частота обновления экрана теперь составляет 60 Гц вместо 90 Гц, как было в прошлом поколении. Зато теперь используется SuperAMOLED матрица с более сочными цветами и идеально черным оттенком. Экран защищен стеклом Сorning Gorilla Glass 3.Пиковый уровень яркости находится в отметке 460 нит, поэтому проблем с использованием смартфона при ярком солнце не будет, все остается в читабельном состоянии.

Так как в дисплее смартфона используется SuperAMOLED матрица, то под него удалось разместить сканер отпечатков пальцев. Работает довольно быстро, без аномального количества некорректных распознаваний.

В настройках можно включить функцию защиты зрения, эффект OSIE, а также на свой вкус выставить цветовую температуру. Есть поддержка регулировки DC Dimming. Она позволяет снизить уровень мерцания экрана при низкой яркости.

Начинка

В России realme 8 существует только в одной конфигурации на 6 Гбайт оперативной памяти с 128 Гбайт постоянной. Хоть здесь и используется тот же восьмиядерный процессор MediaTek Helio G95, что был в realme 7, по всем значениям в синтетических тестах виден рост и снижение уровня троттлинга. Причиной этому явно стала дополнительная оптимизация.

Простенькие игры на уровне Brawl Stars идут на ура, без намека на просадку fps. С более серьезными проектами по типу WoT Blitz или PUBG Mobile тоже не возникает проблем. По умолчанию они идут на высоких настройках графики с хорошим запасом частоты кадров.

realme 8 Pro (6 + 128) Redmi Note 10 Pro (8 + 128) Samsung A52 (4 + 128) Основной модуль камеры 108 Мпикс 108 Мпикс 64 Мпикс Мощность быстрой зарядки Super AMOLED AMOLED Super AMOLED Количество очков в AnTuTu 342 421 348 082 257 708 Стоимость 24 990 рублей 28 990 рублей 26 990 рублей

Также на нашем рынке cуществует модель realme 8 Pro с более мощным процессором, на который мы также планируем выпустить обзор. Снизу представлена сравнительная таблица ее ключевых характеристик с самыми ближайшими конкурентами в данном классе:Вся система realme 8 работает на Android 11 с установленной сверху оболочкой realme UI V2.0. NFC-модуль для бесконтактной оплаты имеется. Wi-Fi поддерживает работу как на частоте 2.4 ГГц, так и 5 ГГц.

Камера

Камера в realme 8 состоит из четырех модулей: основная на 64 Мпикс со светосилой f/1.79, ультраширокоугольник на 8 Мпикс со светосилой f/2.25, макро на 2 Мпикс со светосилой f/2.4 и черно-белый на 2 Мпикс с той же светосилой f/2.4.Основная камера делает резкие снимки в неплохом качестве. В темное время ситуация менее красочная, но ситуацию чуть улучшает ночной режим. С ультраширокоугольником тоже все в порядке. Он умеет делать кадры в 119° в фокусе и без размытия по краям.

Фронтальная камера на 16 Мпикс со светосилой f/2.45 в состоянии снять четкие селфи. При желании можно включить режим бьютификации. Присутствует портретный режим с эффектом боке.

Аккумулятор

Итоги

Видео пишется в максимальном разрешении 4K при 30 fps. Оптическая стабилизация присутствует только в Full HD при 30fps, хотя и это уже сильно радует.Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. С помощью комплектного зарядного устройства на 30 Вт до 100% realme 8 заряжается за 1 час 18 минут. Запас автономности более чем приличный. При активном использовании смартфона с выставленной яркостью в 70% его с лихвой хватает на сутки.realme 8 не может похвастаться какими-либо феноменальными особенностями. В нем просто взяли и сделали все хорошо. Чаще всего, этого уже достаточно, чтобы устройство пользовалось приличным спросом. Из плюсов мы отметили приятный строгий, яркий SuperAMOLED дисплей, высокую производительность, четкую основную камеру, быстрый сканер отпечатков пальцев, наличие NFC и емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки. К минусам можно отнести стандартную частоту обновления дисплея в 60 Гц вместо 90 Гц.