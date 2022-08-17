Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп

Судя по всему, бренд realme глубоко убежден в том, что мало смартфонов не бывает и поэтому выпускает на рынок еще одну новинку, на этот раз в лице realme 9. Данный среднебюджетник получил AMOLED на 6,4 дюйма, процессор Snapdragon 680, тройную камеру и быструю зарядку на 33 Вт. Как все этот работает в реальной жизни и стоит ли этот смартфон внимания, выясняем в нашем обзоре.

Комплектация

realme 9 поставляется в давно знакомой желтой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, прозрачный чехол, кабель USB Type-C, блок питания на 33 Вт, скрепка для извлечения SIM-карты, руководство пользователя и гарантийный талон. На экран с завода наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Дизайн realme 9 полностью соответствует всей линейке девятой серии. Здесь те же линии корпуса, тот же большой блок камер и габариты. Единственным отличием является стилистика задней крышки, она матовая, поэтому отпечатки пальцев собирается не так охотно. При первом знакомстве может показаться, что задняя крышка выполнена из стекла, но нет это привычный пластик, просто довольно высокого качества.

realme 9 можно приобрести в одном из трех цветах: белый, золотой и черный. На наш вкус большего интереса заслуживает золотая расцветка, выглядит ярко, но при этом не слишком вычурно или пестро, так как сам оттенок корпуса приглушенный.

На нижней грани расположились аудиоразъем, микрофон, USB Type-C и динамик. Звук, к сожалению, не стерео, но в принципе и без этого он звучит относительно неплохо.

Сбоку находятся кнопка разблокировки. Сканера отпечатков пальцев в нем нет, ведь он находится под экраном.

На левую сторону вынесли качельку громкости и лоток, в который можно одновременно поместить две SIM-карты и MicroSD объемом до 256 Гбайт.

В руках смартфон лежит уверенно. Он не слишком большой, чтобы его было тяжело держать одной рукой, но и маленьким язык не поворачивается его назвать. Рамки вокруг экрана узкие. Из общей картины выбивается нижняя грань, она сильно толще. Мы все понимаем, это устройство среднебюджетного класса, но все равно всегда хочется, чтобы рамки были как можно более симметричными.

Экран

Смартфон оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с AMOLED матрицей, что можно считать неслыханной щедростью, учитывая, что у более старшей модели realme 9 Pro установлен более простой IPS. По этой причине говорить о высоком качестве картинки особо не приходится — цвета насыщенные, черный идеально глубокий, а запас яркости около 1000 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже при попадании прямых солнечных лучей. К слову, сверху экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. В настройках их можно снизить до 60 Гц для повышения запаса автономности. Картинка плавная, рывков и микроподтормаживаний не замечено. Частота дискретизации касания равна 360 Гц, что позволяет иметь наиболее быстрый отклик в динамических играх.Сканер отпечатков пальцев, как мы уже упомянули, встроен в экран. Работает достаточно быстро и четко. Еще шустрее реагирует фронтальная камера на распознавание лица.

Из основного в настройках экрана можно активировать темную тему для большей энергоэффективности, отрегулировать цветовой режим, включить функцию защиты зрения и изменить частоту обновления экрана.

Также из интересного в разделе «Персонализация» можно активировать режим постоянно включенного дисплея (Always-On Display) и выбрать отображаемый рисунок на заблокированном экране. Вариантов, заслуживающих внимания масса: силуэт собственного портрета, фирменный кот realmeow или минималистичный рисунок заката.

Начинка

realme 9 работает на процессоре Snapdragon 680, построенный по 6-нм техпроцессу. Его уровня производительности хватает для всех повседневных нужд, включая тяжелые игры. Правда идти они будут только на средних настройках в случае с PUBG Mobile или высоких, если речь идет о World of Tanks Blitz. Проблем с запасом fps нет, чувствуется, что смартфона точно хватит на пару лет комфортного пользования. При высокой нагрузке процессор не греется до критических значениях, показатели троттлинга остаются на приемлемом уровне.

Объем ОЗУ составляет 6 Гбайт. Этого количества уже не мало, но его можно еще увеличить до 11 Гбайт за счет использования внутренней памяти. Ее размер, к слову, равен 128 Гбайт.

Смартфон работает на свежем Android 12 с установленной сверху оболочкой realme UI 3.0, и это не может не радовать. Новый интерфейс выглядит еще более минималистичным и удачным. Всю систему успели оптимизировать, поэтому все работает шустро без лагов. Про модуль NFC для бесконтактной оплаты, конечно же, не забыли.

Камера

- Основной: 108 Мпикс, светосила f/1.8;

- Ультраширокоугольный: 8 Мпикс, светосила f/2.2;

- Макрокамера: 2 Мпикс, светосила f/2.4.

Блок камер состоит из трех модулей:Основной модуль примечателен в первую очередь своим типом сенсора. Здесь используется новый ISOCELL HM6 от Samsung. Он способен делать яркие детализированные снимки, а также объединять каждые 9 пикселей в один большой, и благодаря этому кадры выходят более яркими. От себя можем сказать, что качество получаемых фотографий для своего уровня действительно достойное. В приложении камеры из режимов съемок есть портретный, улица, нонь, 108 Мп, PRO с ручными настройками, панорама, ультрамакро и тд. Встроенный HDR присутствует.

Если говорить об ультраширокоугольнике, то он способен делать неплохие кадры с углом обзора 120 градусов. По его работе претензий нет, автофокус быстрый, цветопередача корректная.

По фронтальной камере на 16 Мпикс со светосилой f/2.5. тоже проблем нет. Она просто снимает и делает это с хорошей детализацией, причем даже в ночное время качество остается на приемлемом уровне. Есть функция бьютификации, состоящая из 8 регулируемых параметров.

Аккумулятор

Видео можно снимать в разрешении FullHD при 30 кадров/сек. Качество сносное. Есть режим «Сверхстабильный» с софтовой стабилизацией.Батареи емкостью 5000 мАч хватает на весь день работы, но только в том случае, если вы не предпочитаете подолгу засиживаться в играх. Если включить в настройках темную тему и постоянные 60 Гц, то можно добиться еще более лучших результатов автономности.Поддержка быстрой зарядки есть, и она здесь приличная. Комплектный блок питания Dart Charge 33 Вт зарядил смартфон от 0 до 100% за 1 час 20 минут.

Итоги

realme 9 — это действительно достойный среднебюджетник, которому есть чем похвастаться. Например, насыщенным AMOLED-экраном, большим объемом оперативной памяти на 6 Гбайт с возможностью расширения до 11 Гбайт или же тройным лотком для двух SIM-карт и MicroSD. Запас производительности у смартфона неплохой, ровно, как и фотовозможности тройной камеры. К остальным плюсам смартфона мы отнесли встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, наличие модуля NFC и быструю зарядку на 33 Вт. Из минусов стоит выделить отсутствие стереодинамиков и частоту обновления дисплея на 90 Гц, вместо 120 Гц.