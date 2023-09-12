Обзор realme Buds Air 5 Pro. Топовые TWS-наушники с мощным басом

Вместе с линейкой смартфонов realme 11 Pro бренд еще выпустил беспроводные наушники realme Buds Air 5 Pro, которые мы в этот раз и рассмотрим. Из основного новинка получила степень шумоподавления до 50 Дб, 11-миллиметровый бас-драйвер и впечатляющий запас автономности до 40 часов.

Комплектация

realme Buds Air 5 Pro поставляются в желтой коробке, в которой находятся сами наушники, две дополнительные пары амбушюр, зарядный кабель в фирменном зеленом цвете и небольшой набор бумажной документации.

Внешний вид

Дизайн realme Buds Air 5 Pro остался, таким же, каким он был у предшественника Buds Air 3. Нумерация модели была смещена из-за определенных культурных особенностей на рынке Китая.

Кейс имеет обтекаемую форму, что делает его удобным для ношения в кармане. Сверху крышки есть прозрачная вставка с логотипом «realme». Подобное решение с одной стороны делает наушники более узнаваемыми, но, с другой стороны, снижает лаконичность дизайна. Кейс выполнен полностью из глянцевого пластика. Он подвержен появлению мелких царапин. С этим можно свыкнуться или приобрести защитный чехол.

realme Buds Air 5 Pro доступны для приобретения в белом и черном цветах. Обе расцветки глянцевые.

Следует отметить, что шарнир крышки кейса качественный. Открывается легко и сам механизм вызывает доверие.

На правой грани наушников есть кнопка. Она металлическая. Если ее зажать, то наушники перейдут в режим сопряжения.

Форма наушников тоже не изменилась. Наушники удобно сидят в ушной раковине и не выпадают. Кроме того, стоит помнить о наличии двух дополнительных пар комплектных амбушюр, которые могут повысить качество посадки в ваших ушах. Корпус наушников защищен от влаги по стандарту IPX5. Это значит, что в них можно спокойно ходить под дождем.

Зарядка наушников происходит через разъем USB Type-C.

Управление

Двойное — воспроизведение/пауза/принятие вызова

Тройное — следующий трек/завершение звонка.

Нажатие с удержанием — переключение режимов шумоподавления.

Двойное — воспроизведение/пауза/принятие вызова.

Тройное — следующий трек/завершение звонка.

Нажатие с удержанием — переключение режимов шумоподавления.

Управление осуществляется при помощи сенсорной панели, которая расположена на каждом наушнике. Они поддерживают различные жесты, включая двойное нажатие, тройное нажатие и нажатие с удержанием.По умолчанию на касания выставлены следующие действия:Левый:Правый:Во всем этом списке не хватает наличия вертикальной прокрути для управления громкостью.

Первое подключение и мобильное приложение

Для подключения данных наушников к смартфону или к другому устройству, необходимо зажать кнопку на правом конце кейса и выбрать "realme Buds Air 5 Pro" в настройках Bluetooth. Если у вас устройство на базе Android, оно вероятно поддерживает технологию Google Fast Pair Service. Благодаря этому процесс спаривания станет еще проще - просто откройте крышку кейса рядом с устройством и нажмите "Подключиться" во всплывающем окне на его экране.Соединение осуществляется через Bluetooth версии 5.3, что позволяет подключить наушники к двум источникам звука одновременно.

Для полноценного использования наушников потребуется скачать приложение realme Link из магазина приложений Play Market или App Store. После регистрации в приложении, вам будет предложено пройти настройку аудио для пользователя. Мы рекомендуем вам это сделать. После прохождения простого теста на слышимость звуков разных частот для каждого из ушей, приложение автоматически настроит индивидуальную схему усиления звука. Эффект мы явно почувствовали, звук стал играть более насыщенно. В дальнейшем через данное приложения будут приходить обновления для наушников.

В верхней области приложения размещены показатели оставшегося уровня заряда и настройки шумоподавления. Также есть отдельная опция «Убрать шум ветра». При ее активации еще сильнее отсекаются посторонние звуки, в том числе и ветра.

В приложении есть встроенный эквалайзер, но realme его называет «Режимы звуковых эффектов». Всего есть четыре готовых пресета: серенада, оригинальный звук, чистые басы и глубокие басы. Еще можно создать и свои варианты, подкорректировав 6-полосный эквалайзер.

Еще здесь есть режим пространственного аудио. При его активации звучание становится более объемным. Фишка интересная, но звучание ощущается не очень естественно. Кроме того, наушники поддерживают высококачественный кодек LDAC.

Также хотим отметить наличие игрового режима. При его включении время задержки звука сокращается до 40 мс, но при этом может ухудшиться качество звука. Такая функция встречается редко у других аудиоустройств.Все действия любых типов касаний можно переназначить. Всего есть 6 типов настроек, которые доступны для выбора: пауза/воспроизведение, следующая песня, предыдущая песня, увеличение громкости, уменьшение громкости, голосовой помощник и игровой режим.

Звук и шумоподавление

Наушники realme Buds Air 5 Pro обладают впечатляющим звучанием благодаря наличию двух драйверов в каждом из наушников: 11-миллиметровый под бас и 6-миллиметровый твитер, отвечающий за воспроизведение средних и низких частот. Звук в наушниках детализированный с явным акцентом на низкие частоты. Это особенно понравится молодым слушателям, но качество звука будет оценено не только ими. Даже в режиме «Оригинальный звук" можно услышать гул басов, а в режиме «Глубокий басс" они просто зашкаливают и буквально долбят даже на 50% уровне громкости. Запаса громкости в наушниках также предостаточно.realme Buds Air 5 Pro также обладают отличной системой шумоподавления. Согласно заявлению самого бренда realme, эта модель способна снизить уровень шума до 50 дБ. Степень шумоподавления действительно высока, и является одной из лучших среди наушников того же цехового сегмента. Они успешно подавляют различные нежелательные звуки городской среды, такие как шум проезжающих машин, строительные работы, поезда метро и т.д.Также стоит отметить наличие режима прозрачности. Он позволяет усилить слышимость окружающих звуков, что позволяет оставить наушники на ушах, например, для общения с кем-то, не снимая их.realme Buds Air 5 Pro поддерживают кодеки LDAC, SBC для Android-устройств и AAC для Apple, что гарантирует хорошее качество звука при использовании на разных устройствах.

Время работы

Запас автономности наушников сильно удивил. От одного заряда без включенного шумоподавления и выставленным 50% уровнем громкости они могут проработать до 11 часов. Если же его включить, то по нашим оценкам их хватит на 8 часов. Также от кейса наушники можно подзарядить еще до 2-3 раз. Итого максимально возможное время работы составляет до 40 часов.На один полный цикл зарядки наушникам понадобится около часа. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет.

Итоги

За свою стоимость realme Buds Air 5 Pro предлагают одно из лучших звучаний, качественную шумоизоляцию, невероятный запас автономности и полезные функции, которые сделают прослушивание музыки еще более приятным и комфортным. Данные наушники будут в особенности по вкусу любителям глубокого баса. Главным недостатком является отсутствие беспроводной зарядки.