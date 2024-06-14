Недорогие TWS наушники с достойным звуком. Обзор realme Buds T110

Не так давно стартовали продажи TWS-наушников realme Buds T110, представленных в доступном ценовом сегменте и оснащенных 10мм динамиком с поддержкой Dolby Atmos. Выполнены они в корпусе с защитой от пыли и воды по стандарту IPX4 и оснащенных аккумулятором с длительным временем автономной работы. Данная модель использует модуль Bluetooth 5.4 и использует микрофон с технологией подавления внешних шумов ENC.

realme Buds T110

Комплектация

Поставляются наушники в коробке ярко-желтого цвета с информацией по характеристикам. Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.

realme Buds T110

realme Buds T110 обзор

Внешний вид

Помимо изучаемых нами в черном исполнении есть также в зеленом и белом вариантах. Внешний вид аккуратный и выдержанный. В основе поликарбонат.

realme Buds T110

Зарядный кейс с матовым покрытием компактен. Грани его закруглены, удобно помещается в кармане, из рук не выскальзывает. На его лицевой стороне светодиодный индикатор активности. Зарядка идет через USB-C.

realme Buds T110

Наушники внутри кейса размещаются в отсеках и дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Даже если крышка будет случайно открыто, они не выпадут.

realme Buds T110

Корпус гарнитуры легок, в районе 4 граммов. Это уже традиционная форма с вытянутой ножкой в основании которой металлические контакты и округлый корпус.

realme Buds T110

На вывод динамика ставится силиконовая амбушюра. В комплекте с realme Buds T110 идут три пары, отличающиеся габаритами, позволяя индивидуально подобрать посадку.

realme Buds T110

На внешней стороне ножки находится сенсорная зона используемая для управления воспроизведением, ответа на входящие вызовы и также активации голосового помощника.

Софт

Сопровождаются поддержкой программного обеспечения загружаемого на Android и iOS устройства. После сопряжения выводятся данные по заряду правого и левого наушников, а также зарядного кейса.

realme Buds T110

В настройках можно активировать усиление басов, изменить баланс между высокими и низкими частотами, активировать четкую передачу голоса. Опция повышения громкости и игровой режим.

realme Buds T110

Доступна возможность изменения команд выполняемых командами. Можно подстроить под себя.

Тесты

Для соединения realme Buds T110 используют энергоэффективный и современный протокол Bluetooth 5.4. За время тестовой эксплуатации подключали их к смартфонам iPhone 15 Pro Max и realme 12+, планшету и ноутбуку. Проблем обнаружено не было. Отдельно отметим игровой режим, при котором звук дополнительно сжимается и задержки сокращаются, с ним можно полноценно играть в сетевые шутеры и не испытывать проблем с позиционированием противников.

realme Buds T110

В обычных режимах этот режим лучше отключать, так детализация будет лучше. А наушники тут хороший звук с деталями и без смешивания композиций в общую кашу. В них слушали музыку со стриминговых сервисов, просматривали ролики с Youtube и сериалы с различных площадок.

realme Buds T110

Хорошо удерживаются в ушах, не выпадали. Можно тренироваться и бегать на улице, причем им не будет страшен внезапно начавшийся дождь. В отличие от накладных гарнитур нет запотевания при эксплуатации в жаре. Встроенного аккумулятора в них хватает на 6 часов воспроизведения на высоком уровне громкости и три полные зарядки в комплектном кейсе.

realme Buds T110

Микрофон использует технологию подавления шумов ENC. Голос во время разговора передает без искажения. Приводим пример без дополнительной обработки.

Тест микрофона realme Buds T110

Итоги

realme Buds T110 стали открытием в недорогом ценовом сегменте, они предлагают высокое качество звучания, эргономичную конструкцию с IPX4, игровой режим, сенсорное управление, возможность детальной настройки с помощью приложения, а также хорошие показатели автономной работы.
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