Недорогие TWS наушники с достойным звуком. Обзор realme Buds T110

Не так давно стартовали продажи TWS-наушников realme Buds T110, представленных в доступном ценовом сегменте и оснащенных 10мм динамиком с поддержкой Dolby Atmos. Выполнены они в корпусе с защитой от пыли и воды по стандарту IPX4 и оснащенных аккумулятором с длительным временем автономной работы. Данная модель использует модуль Bluetooth 5.4 и использует микрофон с технологией подавления внешних шумов ENC.

Комплектация

Поставляются наушники в коробке ярко-желтого цвета с информацией по характеристикам. Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.

realme Buds T110 обзор

Внешний вид

Помимо изучаемых нами в черном исполнении есть также в зеленом и белом вариантах. Внешний вид аккуратный и выдержанный. В основе поликарбонат.

Зарядный кейс с матовым покрытием компактен. Грани его закруглены, удобно помещается в кармане, из рук не выскальзывает. На его лицевой стороне светодиодный индикатор активности. Зарядка идет через USB-C.

Наушники внутри кейса размещаются в отсеках и дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Даже если крышка будет случайно открыто, они не выпадут.

Корпус гарнитуры легок, в районе 4 граммов. Это уже традиционная форма с вытянутой ножкой в основании которой металлические контакты и округлый корпус.

На вывод динамика ставится силиконовая амбушюра. В комплекте с realme Buds T110 идут три пары, отличающиеся габаритами, позволяя индивидуально подобрать посадку.

Софт

На внешней стороне ножки находится сенсорная зона используемая для управления воспроизведением, ответа на входящие вызовы и также активации голосового помощника.Сопровождаются поддержкой программного обеспечения загружаемого на Android и iOS устройства. После сопряжения выводятся данные по заряду правого и левого наушников, а также зарядного кейса.

В настройках можно активировать усиление басов, изменить баланс между высокими и низкими частотами, активировать четкую передачу голоса. Опция повышения громкости и игровой режим.

Тесты

Доступна возможность изменения команд выполняемых командами. Можно подстроить под себя.Для соединения realme Buds T110 используют энергоэффективный и современный протокол Bluetooth 5.4. За время тестовой эксплуатации подключали их к смартфонам iPhone 15 Pro Max и realme 12+, планшету и ноутбуку. Проблем обнаружено не было. Отдельно отметим игровой режим, при котором звук дополнительно сжимается и задержки сокращаются, с ним можно полноценно играть в сетевые шутеры и не испытывать проблем с позиционированием противников.

В обычных режимах этот режим лучше отключать, так детализация будет лучше. А наушники тут хороший звук с деталями и без смешивания композиций в общую кашу. В них слушали музыку со стриминговых сервисов, просматривали ролики с Youtube и сериалы с различных площадок.

Хорошо удерживаются в ушах, не выпадали. Можно тренироваться и бегать на улице, причем им не будет страшен внезапно начавшийся дождь. В отличие от накладных гарнитур нет запотевания при эксплуатации в жаре. Встроенного аккумулятора в них хватает на 6 часов воспроизведения на высоком уровне громкости и три полные зарядки в комплектном кейсе.

Тест микрофона realme Buds T110

Итоги

Микрофон использует технологию подавления шумов ENC. Голос во время разговора передает без искажения. Приводим пример без дополнительной обработки.realme Buds T110 стали открытием в недорогом ценовом сегменте, они предлагают высокое качество звучания, эргономичную конструкцию с IPX4, игровой режим, сенсорное управление, возможность детальной настройки с помощью приложения, а также хорошие показатели автономной работы.