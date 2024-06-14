Недорогие TWS наушники с достойным звуком. Обзор realme Buds T110

Зарядный кейс с матовым покрытием компактен. Грани его закруглены, удобно помещается в кармане, из рук не выскальзывает. На его лицевой стороне светодиодный индикатор активности. Зарядка идет через USB-C.
Наушники внутри кейса размещаются в отсеках и дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Даже если крышка будет случайно открыто, они не выпадут.
Корпус гарнитуры легок, в районе 4 граммов. Это уже традиционная форма с вытянутой ножкой в основании которой металлические контакты и округлый корпус.
На вывод динамика ставится силиконовая амбушюра. В комплекте с realme Buds T110 идут три пары, отличающиеся габаритами, позволяя индивидуально подобрать посадку.
На внешней стороне ножки находится сенсорная зона используемая для управления воспроизведением, ответа на входящие вызовы и также активации голосового помощника.
В настройках можно активировать усиление басов, изменить баланс между высокими и низкими частотами, активировать четкую передачу голоса. Опция повышения громкости и игровой режим.
Доступна возможность изменения команд выполняемых командами. Можно подстроить под себя.
В обычных режимах этот режим лучше отключать, так детализация будет лучше. А наушники тут хороший звук с деталями и без смешивания композиций в общую кашу. В них слушали музыку со стриминговых сервисов, просматривали ролики с Youtube и сериалы с различных площадок.
Хорошо удерживаются в ушах, не выпадали. Можно тренироваться и бегать на улице, причем им не будет страшен внезапно начавшийся дождь. В отличие от накладных гарнитур нет запотевания при эксплуатации в жаре. Встроенного аккумулятора в них хватает на 6 часов воспроизведения на высоком уровне громкости и три полные зарядки в комплектном кейсе.
Микрофон использует технологию подавления шумов ENC. Голос во время разговора передает без искажения. Приводим пример без дополнительной обработки.