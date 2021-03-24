Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?

В центре внимания сегодня недорогой смартфон realme C20, ориентированный на молодежную аудиторию и предлагающий сразу ряд аппаратных решений, характерных для более дорогих моделей. Это NFC-модуль с бесконтактными платежами, экран с диагональю 6.5 дюймов, 2 и 32 Гбайт памяти, а также реверсивная зарядка.

realme C20

Его рекомендованная стоимость составляет 8 990 рублей. С учетом общей тенденции к росту цен и наличию NFC-модуля с бесконтактными платежами, стоимость очень привлекательна. К слову, за 2 года с момента своего основания, бред realme уже входит в топ-5 в России и в топ-7 по миру. Подробнее - https://clck.ru/TtGaK

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в сочно-желтом цвете. На ее обратной стороне приведены ключевые особенности и характеристики. Комплект включает кабель питания, зарядное устройство и различную документацию.

realme C20

Внешний вид

Это классический неразборный моноблок. Вышел в двух расцветках корпуса: «Голубое озеро» (Lake Blue) и «Серая сталь» (Iron Grey).

realme C20

Интересная текстура и рисунок на задней крышке. Ее поверхность обработана с помощью технологии пятиосевой высокоточной лазерной гравировки и длительной полировки. За счет этого ее поверхность создает отражающий эффект при попадании лучей света.

realme C20

Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью. Из рук при эксплуатации без чехла не выпадает.

realme C20

В верхнем углу расположен модуль основной камеры. Состоит он из объектива и светодиодной вспышки. Он только незначительно выступает за пределы плоскости стекла.

realme C20

На правой грани у realme C20 кнопки включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы они в корпусе хорошо.

realme C20

Зарядка проводится через microUSB-разъем. Сохранена поддержка проводных наушников. Аудиоразъем также расположен на нижнем торце.

realme C20

Лицевая часть смартфона с защитным стеклом. Рамки вокруг дисплея узкие. В верхней части каплевидный вырез.

realme C20

Общая жесткость у корпуса высокая. Крышка не продавливается при нажатии пальцами.

realme C20

На боковой грани скрывается выдвижной лоток с тремя отдельными посадочными местами. Две SIM-карты и карта памяти без необходимости выбора.

realme C20

Экран

Оснащен дисплеем с диагональю 6.5 дюймов. Разрешение 720x1600 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Соотношение сторон 20:9. За счет узких боковых рамок и выреза в верхней части активная зона дисплея 85.9%.

realme C20

За время тестирования мы его использовали во всех типовых сценариях, включая браузер, фильмы, игры. Проблем с выводом картинки замечено не было.

Начинка

Построен realme C20 на базе платформы MediaTek Helio G35. В своем ценовом сегменте он предлагает максимальный уровень быстродействия. Это 8-ядерная платформа с ядрами Cortex-A53. Встроенная графика PowerVR GE8320. Располагает 2 Гбайт оперативной памяти. Это LPDDR4X, быстрее, чем часто используемая в недорогих моделях LPDDR3. Под хранение выделены 32 Гбайт встроенной памяти. Ее можно расширить с помощью емких карт памяти.

Связь

Бесконтактные платежи с NFC-модулем. Мы его активно использовали во время тестирования для оплаты покупок. Поддерживаются сети LTE со всеми диапазонами российских операторов. Wi-Fi функционирует в двух диапазонах. Bluetooth 5.1 с базовым набором кодеков.

Аккумулятор

За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанном сценарии нагрузки с максимальной яркостью экрана до 9 часов работы. Типовые задачи — это работа в течение двух дней без зарядки.

realme C20

Подключив в microUSB-разъему OTG-кабель, можно будет провести зарядку аксессуаров или другого смартфона. Сам же телефон укомплектован 10 Вт адаптером питания, на полный цикл он требует 2.5 часа.

Камера

Установлена 8 Мп камера с диафрагмой f/2.0. В приложении доступно большое количество дополнительных настроек и режимов съемки. Есть возможность в один клик приближать изображение в режимах «Х2» и «Х4».

realme C20
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realme C20
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realme C20
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realme C20

realme C20

realme C20

realme C20

realme C20

realme C20

realme C20

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп, диафрагма F/2.2. Они подойдут не только для съемки, но и использования в удаленных совещаниях и работы.

realme C20

Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

Установлена операционная система Android 10 с оболочкой realme UI. Дополнительные возможности кастомизации и настроек. Внешний вид создавался под молодежную аудиторию.

realme C20

Хороший стартовый выбор фоновых изображений, анимации и иконок. Поддерживаются жесты для часто используемых действий, например, снять скриншот можно с помощью трех пальцев, просто проведя вдоль экрана.

realme C20

Доступна темная тема оформления. Она тут идет с оптимизацией и интерфейса телефона, и приложений. Включать ее можно автоматически.

realme C20

Итоги по realme C20

Золото. Выбор редакции MegaObzorrealme C20 – хорошо сбалансированный недорогой смартфон со сбалансированным техническим оснащением. Яркая и практичная поверхность задней крышки, длительное время автономной работы, каплевидный вырез, модуль бесконтактных платежей, 8 Мп камера с Al, тройной слот с поддержкой емких карт памяти, 6.5-дюймовый S-IPS дисплей.
realme C20 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы realme C20
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