Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене

Нынешняя ситуация с долларом удручает, и все мы понимаем, что рост цен на технику неизбежен. Но есть хорошие новости для тех, кто планировал обновить свой смартфон на что-то более свежее. realme привезла в Россию новую бюджетную модель «C3» с большим дисплеем, тройной камерой, процессором Helio G70, аккумулятором 5000 мА·ч, модулем NFC. С учетом ценника в 9 990 рублей и всех завяленных характеристик, предложение звучит крайне привлекательным. Осталось проверить, как все обстоит на деле, чем мы и займемся в этом обзоре.

Комплектация

realme C3 поставляется в красочной желтой коробке. Внутри нее находится сам смартфон, блок питания на 10 Вт, кабель microUSB и вся необходимая документация

Дизайн

Хоть и realme C3 относится к смартфонам начального сегмента, по дизайну он выполнен по всем канонам среднебюджетных моделей, безрамочный дисплей с каплевидный вырезом, вытянутый тонкий корпус и сканер на задней крышке. Смартфон продается в двух ярких цветовых решениях: красный, как у нас и синий.

На задней крышке нанесен текстурированный рисунок из множества волнообразных линий, создающий интересный градиент в виде лучей. Решение простое и крайне удачное, как с визуальной точки зрения, так и с практичной, ведь благодаря этому смартфон более надежно лежит в руках.

Сам сканер отпечатков пальцев работает достаточно четко и быстро. Также есть возможность разблокировать смартфон с помощь фронтальной камеры.

В realme C3 имеется полноценный слот под две SIM-карты и MicroSD до 256 Гбайт, что не может не радовать.

Снизу имеется разъем под наушники и MicroUSB для зарядки. В таком случае, как это обычно принято, говорят о том, что пора бы уже всем без исключений перейти на USB Type-C, но для бюджетника это простительно.

По качеству сборки и внешнему виду смартфон оставляет после себя приятные впечатления без особых претензий.

Дисплей

В realme C3 установлен дисплей на 6,5 дюйма с соотношением сторон 20:9. Разрешение здесь ожидаемо составляет HD+, но главное, что здесь используется отличная IPS матрица с хорошим запасом яркости и правильной цветопередачей без излишнего контраста. Плотность писклелей составляет 269 ppi, а максимальная яркость равно 480 нит.

Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3, а также с завода покрыт неплохой защитной пленкой, которую даже необязательно снимать после начала эксплуатации.

Начинка

realme C3 работает на самом свежем процессоре Helio G70, который специально оптимизирован под игры. Вместе с 3 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней он выдает высокий уровень производительности для смартфона данного класса. Вся система работает на realme UI 1.0, которая представляет собой практически чистый Android, за исключением ряда доработок в виде своей шторки уведомлений и своих настроек.

Специально для России realme C3 оснастили модулем NFC для бесконтактной оплаты, в глобальной версии его нет. Если говорить конкретно об играх, то смартфон запускает PUBG Mobile, Asphalt 9 и World of Tanks на высоком уровне графики с частотой кадров около 30 fps.

Камера

В realme C3 используется три модуля камеры: основной на 12 Мпикс со светосилой f/1.8, макрообъектив со светосилой f/2.4 и датчик измерения глубины на 2 Мпикс. Поддерживаемые технологии искусственного интеллекта позволяют снять портрет с красиво размытым задним фоном и приукрасить внешность в режиме селфи.

Также в камере приятно порадовало наличие полноценного HDR, способный во время съемки склеить несколько снимков в один и, тем самым, выдать более качественный вариант.

Видео записывается при FullHD или HD разрешении в 30 кадров/сек. По качеству все более или менее сносное, но с внутренней стабилизацией было бы еще лучше.

Аккумулятор

realme C3 обладает емким аккумулятором на 5000 мАч. Его хватает на два дня использованиям при свешанном использовании с выставленной яркостью в 60%. Поддержки быстрой зарядки здесь нет, и комплектное зарядное устройство на 10 Вт способен зарядить смартфон до 100% приблизительно за 2,5 часа.

Итоги

realme C3 показал себя, как смартфон, который можно исключительно советовать к приобретению, и на данный момент даже у легендарной Xiaomi нет ничего подобного за схожий прайс. За 9 990 рублей вы получаете приятный дизайн, шустрый процессор, четкий дисплей, неплохую камеру, NFC модуль и высокий запас автономности.
Комментарии и отзывы realme C3 3/64GB
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
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