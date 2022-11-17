Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?

Совсем недавно в продажу поступил realme C30. Он стал одним из самых доступных смартфонов данного бренда, который когда-либо официально продавался в России. В данном обзоре посмотрим, насколько качественное устройство удалось сделать за эти деньги, обошлось ли без компромиссов и хватит ли его на несколько лет использования.

Комплектация

realme C30 поставляется в простенькой картонной коробке желтого цвета. Внутри нее находятся сам смартфон, кабель MicroUSB, зарядное устройство на 10 Вт, скрепка для извлечения лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Силиконового чехла нет. Защитная пленка на экране тоже отсутствует. Все в угоду снижения цены.

Внешний вид

Дизайн realme C30 утилитарный, но сделанный со вкусом. Блок камеры смартфона отдаленно напоминает некогда культовый LG Nexus 5. Можете сами в этом убедиться по фотографии ниже.

Корпус выполнен целиков из матового пластика. Разводы от пальцев на нем не собираются от слова совсем. Поверхность шероховатая. Толщина корпуса всего 8,5 мм. Вес тоже небольшой — 182 грамма.

Если купить realme C30 не в черном цвете, а в более ярком зеленом или голубом варианте, то у задней крышки будет совсем иная текстура. Она будет состоять из ребристых вертикальных линий, внешне напоминающих дорогой дорожный чемодан.

Сканера отпечатков пальцев нет. Разблокировать смартфон можно с помощью фронтальной камеры и по старинке, введя пароль или графический ключ. На правой грани смартфона находятся качелька громкости и кнопка разблокировки.

Слева выведен лоток для двух SIM-карт и MicroSD объемом до 1 Тбайт.

На нижнюю грань вынесли аудиоразъем, микрофон, разъем для зарядки MicroUSB и основной динамик.

Экран

В realme C30 установили экран с диагональю на 6.5 дюйма. Он занимает 88,7% от всей передней площади. Могло быть и больше, если бе не нижний подбородок, но все-таки это бюджетная модель и симметричных рамок здесь и не стоило ожидать.

Разрешение дисплея составляет 1600 х 720 пикселей или другими словами HD+. Плотность изображения равна около 270 ppi, поэтому если близко всматриваться, то отдельные пиксели можно разглядеть. Соотношение сторон распространенное — 22:1. Тип матрицы IPS. Картинка в меру сочная, запас яркости для подобного смартфона внушительный. Экран неплохо откалиброван, но чувствуется, что немного уходит в холодные оттенки. Это легко фиксится в настройках экрана в разделе «Цветовой режим и температура». Нужно слегка сместить ползунок влево.

Здесь же в настройках можно активировать темную тему, защиту зрения от вредного для глаз синего света и функцию улучшения воспроизведения видео, которая позволяет сделать картинку в роликах более насыщенной.

Начинка

В качестве процессора в смартфоне выступает восьмиядерный чипсет Unisoc Tiger T612, построенный по 12-нм техпроцессу. Уровня производительности хватает для повседневных задач и даже игр, хоть и не для всех. Нам удалось запустить на низких настройках Standoff 2 и PUBG Mobile. С Brawl Stars, казалось бы, более простой игрой были замечены трудности в виде периодического падения fps, поэтому с комфортом в нее не поиграешь. В любом случае для смартфона подобной ценовой категории даже такие показатели можно считать достойными.

У нас на руках оказалась версия realme C30 с 4 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4Х и 64 Гбайт внутренней. Такого количества ОЗУ хватает, чтобы держать одновременно открытыми 6-7 приложений.

Смартфон работает на упрощенной оболочке realme UI Go Edition, основанная на ОС Android 11. Ее «Упрощенность» заключается в том, что в ней нет никаких излишеств. Например, на главный экран нельзя установить виджет, а слева нет раздела с новостями. Самое главное, что благодаря этому все действительно быстро работает и в пользовании смартфоном не чувствуешь себя в чем-то обделенным. Также есть еще пару моментов, о которых стоит сказать. В C30 нет модуля NFC для бесконтактной оплаты, а Wi-Fi работает только на частоте 2.4 ГГц.

Камера

В realme C30 установлена одна камера 8 Мпикс со светосилой f/2.0. В камере есть несколько встроенных режимов съемки: бьютификация лица с 7 параметрами (гладкость кожи, приукрасить, осветлить, тон, размер глаз, контур и губы), фильтры, HDR, панорама, портретный, замедленная съемка, профессиональный с ручными настройками и ночной. Качество фотографий относительно неплохое. Днем смартфону удается сделать четкие снимки в резкости и с корректной цветопередачей. В темное время суток дела обстоят тоже не самым худшим образом.

Фронтальная камера получила разрешение на 5 Мпикс и светосилу f/2.2. Звезд с неба она не хватает, но все равно качество фотографий вменяемое.

Аккумулятор

Видео на основную камеру можно записать в FullHD при 30 кадров/сек. Никакой стабилизации нет.Объем батареи составляет 5000 мАч. Его хватает на полтора дня активного использования на уровне яркости 70%. Виной всему экран с невысоким разрешением и энерогоэффективный процессор.Чтобы полностью зарядить смартфон комплектным зарядным устройством на 10 Вт от 0 до 100% понадобится чуть больше 3 часов.

Итоги

realme C30 — это тот ультрабюджетник, который можно брать не глядя. У него практичный корпус, большой экран на 6,5 дюйма, большой запас автономности, шустрая оболочка, неплохая камера и есть поддержка двух SIM карт. За свою стоимость его можно считать сбалансированным вариантом для покупки, которого будет достаточно на пару лет использования. Без минусом тоже не обошлось. Из них мы выделили отсутствие комплектного чехла, защитной пленка на экране и модуля NFC.