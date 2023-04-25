Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island

Временами создается впечатление, что смартфоны в бюджетном сегменте совсем не в состоянии чем-то удивить. Кажется, новинка realme C55 пытается доказать обратное. В нее впервые применили технологию «Динамического острова». Среди всего прочего модель еще оснастили большим 6,72-дюймовым экраном, основной камерой на 64 Мпикс и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В этом обзоре мы пройдемся по всем основным характеристикам данного смартфона и выделим все его преимущества и недостатки.

Комплектация

realme C55 поставляется в картонной коробке желтого цвета. Внутри нее можно найти сам смартфон, кабель USB Type-C, блок питания на 33 Вт, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В плане дизайна realme C55 сильно напоминает своего предшественника realme C33. Он получил тот же корпус с прямыми линиями и схожий блок камер. Главным отличием является другой узор задней крышки. Она имеет текстуру, отдаленно напоминающую шлифованный металл.Корпус смартфона изготовлен целиком из пластика. Покрытие преимущественно матовое, поэтому жирные разводы от пальцев собираться не будут. Смартфон лучше носить в комплектном или любом другом стороннем чехле, ведь в противном случае на нем со временем будут появляться мелкие царапины. Вес realme C55 составляет всего 190 гр.

realme C55 можно приобрести в одном из двух цветах: перламутровый и черный.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку разблокировки. К его работе нет никаких вопросов. Работает крайне стабильно и четко. В настройках можно выбрать, при какой силе нажатия будет происходить идентификация касания — сильном, или слабом.

В слот можно одновременно установить две SIM-карты и еще карту памяти MicroSD объемом до 1 Тбайт.

На нижнюю грань смартфона вынесли аудиоджек, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик. Звук у него довольно плоский, но это все-таки бюджетная модель. С запасом громкости все напротив хорошо. Его хватает с запасом.

Экран

realme C55 оснастили качественным экраном на 6,72 дюйма с FHD+ разрешением ( 2400x1080 пикселей). Плотность пикселей составляет 391 ppi, поэтому изображение на нем выглядит цельным, незернистым. Благодаря IPS матрице цвета на экране отображаются естественно, без вырвиглазных оттенков. Экран занимает 91,4% от всей передней площади. Соотношение сторон — 20:9.Частота обновления экрана составляет 90 Гц, так что интерфейс будет отображаться довольно плавно. В настройках можно установить постоянные 60 Гц, если вы хотите повысить запас автономности. Пиковая яркость экрана составляет 680 нит, и для бюджетника это очень хороший показатель. Этого хватает, чтобы текст на экране оставался читаемым при сильном солнечном свете.

В realme C55 появилось некое подобие технологии Dynamic Island, как в iPhone 14 Pro. Сами realme называют ее мини-капсула. На данный момент она умеет отображать состояние батареи при зарядке и расход трафика данных. Анимация выглядит действительно красиво и эффектно. Осталось дождаться ее интеграции с большим количеством функций и приложений.

В настройках экрана можно включить темную тему, поменять размер шрифта, изменить цветовой режим, активировать режим защиты зрения и тд.

Начинка

Смартфон получил восьмиядерный процессор MediaTek Helio G88, построенный по 12-нм техпроцессу. По количеству памяти не поскупились. В зависимости от конфигурации объем внутреннего накопителя будет составлять 128 или 256 Гбайт, а ОЗУ 8 Гбайт, причем есть возможность расширить количество оперативки на дополнительные 4-8 Гбайт за счет использования внутреннего хранилища.

Запас производительности неплохой. Интерфейс работает довольно шустро, ничего не тормозит. Поиграть на нем тоже выйдет. К примеру, PUBG Mobile идет на высоких настройках при 30 кадров/сек. Standoff 2 в свою очередь идет также на высоком уровне графики, но чуть с большим запасом fps. Сложности могут возникнуть разве, что с Genshin Impact. Его получится запустить только на низких настройках. Вполне ожидаемо, все же это не игровой смартфон.

Смартфон работает на ОС Android 13 с фирменной оболочкой realme UI 4.0. Интерфейс выглядит красивым и лаконичным. Есть различные полезные функции по типу гибких окон, которые позволяют уменьшать размер приложений и перемешать их по всему экрану. Еще в realme UI 4.0 есть функция разделения экрана. Она позволяет выводить два приложения одновременно.Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

В realme C55 встроили два модуля камер:- Основной на 64 Мпикс с сенсором Omnivision OV64B со светосилой f/1.79;- Вспомогательный портретный модуль на 2 Мпикс со светосилой f/2,4. На основную камеру в дневное время суток выходят довольно яркие и детализированные фотографии. Автофокус достаточно шустрый, баланс белого чаще всего определяется корректно. При съемке можно опционально включить HDR и режим цветности, повышающий контрастность фотографий.

Из режимов в камере имеются: ночь, улица, видео, фото, портрет, 64М, панорама, замедленная съемка, ускоренная и PRO с ручными настройками.

Фронтальная камера имеет разрешение на 8 Мпикс со светосилой f/2.0. К качеству получаемых снимков вопросов нет. Есть поддержка портретного режима.

Аккумулятор

Видео можно записывать в разрешении Full HD при 60 кадров/сек. Есть поддержка цифровой стабилизации.В плане автономности у realme C55 все хорошо. Несмотря на большой экран, батареи на 5000 мАч хватает на весь день работы, и это даже если часто смотреть видео и периодически запускать игры.realme не поскупились и оснастили данный смартфон быстрой зарядкой SuperVooc на 33 Вт. Чтобы полностью зарядить смартфон от 0 до 100% понадобится 1 час 10 минут.

Итоги

realme C55 подойдет для тех, кто хочет за относительно небольшие деньги получить смартфон с приятным дизайном, большим экраном, качественной камерой, шустрой оболочкой и впечатляющим запасом автономности, благодаря которому телефон не разрядится в самый неподходящий момент. Среди прочих плюсов стоит еще выделить наличие большого количества встроенной памяти, наличие NFC и поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. К минусам мы отнесли не самое качественное звучание основного динамика.