Nothing Phone (3) признали неремонтопригодным

Специалисты iFixit разобрали смартфон Nothing Phone (3), оценив его ремонтопригодность всего на 3 балла из 10. Ремонтникам не понравились скрытые винты, необходимость отрывать прозрачную заднюю панель, а также приклеенные к корпусу аккумулятор и дисплей. Любопытно, что ранее разобравший смартфон видеоблогер JerryRigEverything был не столь категоричен и назвал Nothing Phone (3) в целом ремонтопригодным устройством.

Напомним, что новинка оснащается производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OV50H оптического формата 1/1.3 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 114°) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, светодиодной матрицей Glyph с отображением полезной информации, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 65-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками и подэкранным оптическим дактилоскопом.
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