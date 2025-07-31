Qualcomm отчиталась об успехах даже без контрактов Apple

Для Qualcomm бизнес по производству мобильных чипов играет такую же ключевую роль, как и iPhone для Apple — именно он приносит основную часть выручки. Согласно отчёту за второй квартал 2025 года, 61% дохода компании — это 6,33 миллиарда долларов, полученные от бренда Snapdragon, что неудивительно с текущей расстановкой сил. Однако очевидно, что Qualcomm сталкивается с трудностями — Apple постепенно отказывается от её решений, заменяя их собственным модемом C1 5G, используемым в iPhone 16e. Тем не менее, глава Qualcomm Кристиано Амон заявил, что доход от процессорного бизнеса всё равно вырос на 15% по сравнению с прошлым годом — и это без учёта заказов от Apple, что на первый взгляд выглядит как позитивная новость. Впрочем, не все аналитики столь оптимистичны.

Как отмечает аналитик компании Third Bridge Уильям Макгонигл, рост выручки объясняется не увеличением объёмов поставок, а ростом цен на продукцию, что может оказаться рискованной стратегией в будущем. Общая квартальная выручка Qualcomm составила 10,37 миллиарда долларов, при этом значительная часть пришлась на продажи чипа Snapdragon 8 Elite. Этот флагманский процессор оказался дороже предыдущего поколения (Snapdragon 8 Gen 3) — в том числе из-за перехода на собственные ядра Oryon. Такой шаг осложнил ситуацию для производителей смартфонов, но оказался выгодным самой Qualcomm. Преемник текущего флагмана Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 2 — должен выйти уже в сентябре и, по слухам, будет лишь немного дороже текущей модели.
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