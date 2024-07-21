Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью

Последние пару лет компания realme делает большой акцент на номерных моделях. При этом в Telegram, метро, по ТВ и других каналах коммуникации редко встретишь упоминание бюджетных моделей компании. Хотя они не менее интересны, чем середнячки. Разбираемся с новым бюджетным realme C65, чем же он хорош.

Комплектация

Смартфон поставляется в ярко-желтой упаковке — броско, ничего не сказать. Внутри устройство, документация, скрепка для сим-лотка, кабель Type-C, зарядка, чехол и даже пленка наклеена с завода.

Внешний вид

Корпус смартфона выполнен из приятного на ощупь матового пластика с глянцевой вставкой в области блока камер. Качество сборки на высоте: стыки между материалами не ощущаются, корпус не скрипит и не гнется при скручивании. Также есть защита от воды и пыли, правда только по стандарту IP54. Водные брызги выдерживает, но купаться с ним нельзя.

За счет небольшой толщины — 7,64 мм и матовой поверхности, устройство отлично лежит в руке и не выскальзывает из нее. Также на удобстве сказывается сравнительно небольшой вес — 185 грамм, он и карман не оттягивает, и руку не напрягает.

Клавиша включения, как и полагается расположена на правой грани. В нее интегрирован сканер отпечатков пальцев — шустрый, стоит признать. Срабатывает безотказно, даже если палец чуть вспотел.

Слева — лоток для двух SIM-карт и одной microSD.

Снизу — USB Type-C, динамик, микрофон и Jack 3.5 mm для наушников.

К слову, о динамиках. Звук — моно, а значит рассчитывать на сверхвысокое качество не приходится. Всё в рамках класса устройства: играет громко, средние и верхние частоты распределены нормально, а вот басов не хватает.

Экран

realme C65 оснащен дисплеем диагональю 6,67 дюймов. Матрица — IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. При такой диагонали не хватает PPI, из-за чего картинка выглядит зернистой. Зато батарея расходуется меньше и нагрузка на процессор ниже.

Впрочем, назвать матрицу плохой — сложно. У нее хорошие качество цветопередачи и углы обзора. Она яркая — 625 нит в пике, что позволяет пользоваться телефоном с комфортом даже в солнечные день. Не под прямыми солнечными лучами, само собой.

Из необычных решений отметим «‎мини-капсулу» на манеру Dynamic Island‎ в iPhone. Функциональность в целом схожа: можно посмотреть заражается ли смартфон или нет, проверить процент заряда, какой трек играет, какая погода и сколько пройдено шагов.

Железо

В качестве процессора в realme C65 используется восьмиядерный MediaTek Helio G85, который работает в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. При этом ОЗУ можно расширить еще на 8 ГБ за счет встроенного накопителя.

Несмотря на не самую мощную начинку realme C65 работает быстро и плавно. Приложения открываются без задержек, а интерфейс отзывчивый. Небольшие фризы могут проявляться только в тяжелых приложениях, всё-таки чип бюджетный.

За графику отвечает видеоядро Mali-G52 MP2 и его хватает не для всех игр. В PUBG и Call of Duty Mobile можно играть только на минимальных настройках графики в 30-40 FPS. Genshin Impact можно не скачивать — даже на низких настройках FPS плавает в пределах 20-25 кадров с просадками до 12 кадров в секунду.

Впрочем, в браузере, Telegram и YouTube не тормозят, а большего за такие деньги не ожидаешь.

Камера

Основная камера представлена двумя сенсорами, по факту же съемка ведется на один 50 Мп модуль, второй на 2 Мп используется для портретов. К камере нареканий нет, она делает яркие и четкие снимки при хорошем освещении. Даже двукратным цифровым зумом можно воспользоваться и рассмотреть детали объекта фото. Вечером картина ожидаемо ухудшается: появляются цифровой шум и смазы, а автофокус может сбоить.

Разумеется, не забыли про возможность записи видео. Рассчитывать стоит на Full HD 30 FPS, правда без стабилизации — для домашнего архива сгодится.
Фронтальная камера хоть и невысокого разрешения, всего 8 Мп, но днем делает неплохие кадры. Местами алгоритмы перенасыщают изображения, делая его “пластиковым”.

Батарея

Так как изображение экрана невысокое, автономность realme C65 на хорошем уровне. Батареи емкостью 5000 мАч хватает для работы в течении всего дня. К примеру, за час игры в CoD на трети яркости уходит 10% заряда.

При этом устройство радует высокой скоростью зарядки. Комплектный адаптер на 45 Вт восполняет ёмкость батареи с 0 до 100 всего за час, что довольно быстро.

Итоги

realme C65 — это хороший бюджетный смартфон с ярким IPS-дисплеем 90 Гц и HD+ разрешением. А камера с основным модулем на 50 Мп делает качественные фотографии в условиях хорошего освещения. Главный козырь Realme C65 — впечатляющая автономность, которая делает его хорошим выбором для тех, кому важно долго не заряжать смартфон.
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