Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2

Мы провели тестовую эксплуатацию новинки vivo T2, оснащенную AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и 64-Мп камерой с поддержкой оптической стабилизацией. Из особенностей выделяются 8 и 256 Гбайт памяти, платформа Helio G99 и аккумулятор с емкостью 4600 мАч.

vivo T2

Комплектация

Комплект включает прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания FlashCharge, USB-кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано в коробку из белоснежного кратона с минималистичным оформлением.

vivo T2

vivo T2 обзор

Внешний вид

Доступен смартфон в трех вариантах расцветки корпуса. У нас на тестах фиолетовый, рисунок на его крышки при попадании лучей света похож на изморозь на стекле.

vivo T2

Поверхность приятна тактильно. Качество сборки хорошее. Переход в боковую грань близок к прямому углу, но пальцы не режет. Толщина 7.7 мм.

vivo T2

Камеры в общем островке, выступающем за пределы плоскости крышки, со шлицем по периметру. Тут три объектива, расположенные в ряд. Светодиодная вспышка.

vivo T2

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Корпус неразборный, снизу выдвижной лоток на две nanoSIM или nanoSIM и карту памяти.

vivo T2

Зарядка проводится через разъем USB-С. Микрофон дополнен верхним для шумоподавления. Встроенный динамик дает хорошее качество звука.

vivo T2

Лицевая сторона у vivo T2 с узкими боковыми рамками. Сканер отпечатка пальца расположен под экраном. Дополнительно с завода нанесена защитная пленка.

vivo T2

Фронтальная камера в виде компактного островка в верхней есть. Установлены датчики приближения и освещения.

Экран

Установлен 6.62-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей. Это контрастная AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя составляет 360 Гц. Согласно проведенным нами замерам, в пике его яркость достигала 780 кд/м². ШИМ-модуляции не было замечено на широком диапазоне регулировки яркости.

vivo T2

Доступно три цветовых профиля, выбором которых можно подобрать под себя оптимальный пресет. Тут есть как нейтральный, так и яркий.

vivo T2

Платформа

На борту платформа MediaTek Helio G99 с двумя ядрами Cortex-A76, шестью Cortex-A55 и графики Malo-G57. vivo T2 располагает 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 256 Гбайт встроенной памяти UFS 2.2, которую также владелец сможет дополнить емкой картой памяти.

vivo T2

Уровня быстродействия достаточно для игр на низких настройках графики в Genshin Impact. Доступен игровой режим в котором можно контролировать нагрузку процессора и графического ядра. При продолжительной нагрузке крышка заметно не нагревалась.

vivo T2

Это версия с LTE, работа проверялась с двумя российскими сотовыми операторами. Проблем во время работы замечено не было. Встроенное приложение поддерживает запись разговоров. Bluetooth 5.2 с aptX HD. Бесконтактные платежи с поддержкой Mir Pay. Wi-Fi работает в двух диапазонах.

Аккумулятор

Автономная работа обеспечивается батарейкой с емкостью 4600 мАч. В смешанной нагрузке ее хватает на 8 часов. Поддерживается быстрая зарядка, требующая час на полный цикл.

vivo T2

Камера

В vivo T2 используется группа из нескольких модулей, включающая 64 Мп Samsung ISOCELL GW3, 2 Мп макро и 2 Мп сенсор глубины. По умолчанию основной модуль объединяет соседние пиксели для увеличения детализации и точности. Доступна съемка в RAW, а также различные творческие режимы работы.

vivo T2

vivo T2

vivo T2

vivo T2

vivo T2

vivo T2

Хорошее качество съемки в дневное время, а также при недостаточном уровне освещения. Фокусировка работает точно.

vivo T2

vivo T2

Видеозапись ведется в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду. Есть оптическая стабилизация.

Тест камеры vivo T2

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, это Samsung ISOCELL GD2.

Софт

Работает на базе операционной системы Android 13 с Funtouch OS. За время тестирование было получено обновление. Поддерживаются жесты, разделение экрана, управление одной рукой, быстрый вызов приложений. На старте можно выбрать загружаемые дополнительные приложения.

vivo T2

Итоги

vivo T2 – сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента с привлекательным внешним видом, ярким экраном с 120 Гц, хорошими показателями автономной работы и быстрая зарядка в комплекте, а также камерой с оптической стабилизацией, записью звонков. Не устроить может выступающий блок камеры, отсутствие аудиоразъема.
Xiaomi показала флагманский смартфон Xiaomi 14…
Компания Xiaomi в лице руководителя Лу Вейбинга опубликовала изображения, демонстрирующее верхнюю часть ф…
Redmi Note 13 Pro засветился в базе регулятора …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 13 Pro, официальный р…
Xiaomi 13T Pro показали на пресс-рендерах …
В сети появились официальные изображения флагманских смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, официальный …
Huawei Mate 60 засветился на фото …
Китайские источники опубликовали живые фото флагманского смартфона Huawei Mate 60, который еще не был пре…
Представлен кнопочный раскладной смартфон Mode 1 Retro II…
Японский производитель P-UP World пополнил ассортимент смартфонов довольно необычной моделью Mode 1 Retro…
Глобальный Redmi Note 13 Pro засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о международной версии смартфона Redm…
Смартфон Tecno Phantom V Flip получит SoC Dimensity 1300…
В базе данных Google Play Console обнаружились некоторые характеристики складного смартфона Tecno Phantom…
OnePlus Ace 2 Pro стал хитом продаж …
Компания OnePlus отчиталась об успешном начале продаж смартфона OnePlus Ace 2 Pro, который был представле…
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor