Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2

Мы провели тестовую эксплуатацию новинки vivo T2, оснащенную AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и 64-Мп камерой с поддержкой оптической стабилизацией. Из особенностей выделяются 8 и 256 Гбайт памяти, платформа Helio G99 и аккумулятор с емкостью 4600 мАч.

Комплектация

Комплект включает прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания FlashCharge, USB-кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано в коробку из белоснежного кратона с минималистичным оформлением.

vivo T2 обзор

Внешний вид

Доступен смартфон в трех вариантах расцветки корпуса. У нас на тестах фиолетовый, рисунок на его крышки при попадании лучей света похож на изморозь на стекле.

Поверхность приятна тактильно. Качество сборки хорошее. Переход в боковую грань близок к прямому углу, но пальцы не режет. Толщина 7.7 мм.

Камеры в общем островке, выступающем за пределы плоскости крышки, со шлицем по периметру. Тут три объектива, расположенные в ряд. Светодиодная вспышка.

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Корпус неразборный, снизу выдвижной лоток на две nanoSIM или nanoSIM и карту памяти.

Зарядка проводится через разъем USB-С. Микрофон дополнен верхним для шумоподавления. Встроенный динамик дает хорошее качество звука.

Лицевая сторона у vivo T2 с узкими боковыми рамками. Сканер отпечатка пальца расположен под экраном. Дополнительно с завода нанесена защитная пленка.

Экран

Фронтальная камера в виде компактного островка в верхней есть. Установлены датчики приближения и освещения.Установлен 6.62-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей. Это контрастная AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя составляет 360 Гц. Согласно проведенным нами замерам, в пике его яркость достигала 780 кд/м². ШИМ-модуляции не было замечено на широком диапазоне регулировки яркости.

Доступно три цветовых профиля, выбором которых можно подобрать под себя оптимальный пресет. Тут есть как нейтральный, так и яркий.

Платформа

На борту платформа MediaTek Helio G99 с двумя ядрами Cortex-A76, шестью Cortex-A55 и графики Malo-G57. vivo T2 располагает 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 256 Гбайт встроенной памяти UFS 2.2, которую также владелец сможет дополнить емкой картой памяти.

Уровня быстродействия достаточно для игр на низких настройках графики в Genshin Impact. Доступен игровой режим в котором можно контролировать нагрузку процессора и графического ядра. При продолжительной нагрузке крышка заметно не нагревалась.

Аккумулятор

Это версия с LTE, работа проверялась с двумя российскими сотовыми операторами. Проблем во время работы замечено не было. Встроенное приложение поддерживает запись разговоров. Bluetooth 5.2 с aptX HD. Бесконтактные платежи с поддержкой Mir Pay. Wi-Fi работает в двух диапазонах.Автономная работа обеспечивается батарейкой с емкостью 4600 мАч. В смешанной нагрузке ее хватает на 8 часов. Поддерживается быстрая зарядка, требующая час на полный цикл.

Камера

В vivo T2 используется группа из нескольких модулей, включающая 64 Мп Samsung ISOCELL GW3, 2 Мп макро и 2 Мп сенсор глубины. По умолчанию основной модуль объединяет соседние пиксели для увеличения детализации и точности. Доступна съемка в RAW, а также различные творческие режимы работы.

Хорошее качество съемки в дневное время, а также при недостаточном уровне освещения. Фокусировка работает точно.

Тест камеры vivo T2

Видеозапись ведется в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду. Есть оптическая стабилизация.Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, это Samsung ISOCELL GD2.

Софт

Работает на базе операционной системы Android 13 с Funtouch OS. За время тестирование было получено обновление. Поддерживаются жесты, разделение экрана, управление одной рукой, быстрый вызов приложений. На старте можно выбрать загружаемые дополнительные приложения.

Итоги

vivo T2 – сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента с привлекательным внешним видом, ярким экраном с 120 Гц, хорошими показателями автономной работы и быстрая зарядка в комплекте, а также камерой с оптической стабилизацией, записью звонков. Не устроить может выступающий блок камеры, отсутствие аудиоразъема.