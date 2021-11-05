Обзор vivo TWS 2e (XEW21). Беспроводные наушники с чистой передачей голоса

В октябре состоялся старт продаж новых беспроводных наушников vivo TWS 2e, оснащенных подвижной катушкой и композитной диафрагмой из углеродного волокна. Из особенностей отмечаются поддержка стереоэффектов DeepX 2.0, всенаправленные микрофоны с шумоподавлением, длительное время автономной работы и мощный бас. Насколько эти заявления соответствуют действительности, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Комплектация

Средняя стоимость на момент начала ноября составляет 6 990 рублей.Стартовый набор включает дополнительные силиконовые амбушюры, зарядный кейс, кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

vivo TWS 2e обзор

Внешний вид

Вышли наушники в белом (лунный белый) и синем (звездно синий). В светлом смотрятся наиболее удачно. Этот цвет визуально уменьшает габариты, и он же хорошо скрывает следы пальцев, которые могут появиться в ходе эксплуатации.

А это актуально с учетом того, что управление здесь сенсорное и касание к внешней части ножки предусмотрено эксплуатацией.

С помощью сенсорных касаний владелец сможет переключать треки, отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу и активировать голосовой помощник.

Сам список действий можно корректировать в настройках. На касания реагировали корректно и при эксплуатации в холодное время.

В основании ножки помимо отверстия микрофонов, выведена группа контактов. Есть пометки по правой и левой сторонам.

Основная часть корпуса повторяет анатомическую форму ушной раковины. Дополнительную надежность фиксации обеспечивают силиконовые амбушюры.

У vivo TWS 2e они съемные. В комплекте идут две дополнительные пары амбушюр, позволяя подобрать оптимальную посадку в своих ушах.

В комплекте идет зарядный кейс, выполненный в компактном формате, помещаясь даже в кармане для монет на джинсах.

Внутри него наушники дополнительно фиксируются с помощью магнитных замков, предотвращая случайное извлечение при открытии крышки. Восстановление заряда проходит через USB-C на нижнем торце.

Для сравнения приведем совместный кадр с Apple AirPods Pro. По качеству исполнения и удобству ношения они не уступают этой гарнитуре, но при этом между ними весомая разница в стоимости.

Софт

Для операционной системы Android доступно бесплатное приложение для проведения настроек. После загрузки и подключения выводится подробные данные по заряду каждого из наушников в отдельности.

Можно выставить действия под двойные касания для правого и левого уха.

В разделе настроек можно провести актуализацию версии программного обеспечения.

Тесты

Для передачи звука и подключения используется модуль Bluetooth 5.2 с кодеками AAC/SBC. Мы проверяли работу данных наушников с Google Pixel 5 и iPhone 13 Pro Max. С последним есть ограничения по дополнительным настройкам. Для Android доступен упрощенный способ сопряжения и функция поиска наушников по последнему местоположению.

Проблем в стабильности соединения и качестве передачи звука замечено не было. Помимо прослушивания музыки мы использовали их для игр, подключая к ноутбуку. Заметных задержек в передаче звука замечено не было.

Установленные в vivo TWS 2e динамики с диаметром 12.2 мм дают хорошую отработку низкий частот. Добротно звучит современная музыка и передаются спецэффекты в играх. Присутствует запас по громкости.

В ушах сидят удобно. Движения головы в стороны не ограничиваются. Вместе с обычной эксплуатацией брали их на занятия фитнесом. Опять же в сравнение с AirPods Pro здесь посадка надежнее.

По времени автономной работы дают около 5.5 часов на беспрерывном прослушивании музыки с высокой громкостью. Снижение громкости увеличивает время примерно до 7 часов. В комплектном зарядном кейсе достаточно заряда для трех полных циклов зарядки.

Тест микрофона vivo TWS 2e

Итоги

В отличие от старшей модели, а вместе с ними вышли vivo TWS 2 ANC, тут нет системы активного шумоподавления, только пассивная звукоизоляция, создавая при плотном прилегании наушников в ушной раковине. Есть система шумоподавления у микрофона. Передает голос без искажения и без посторонних шумов.С учетом стоимости vivo TWS 2e выглядит достаточно интересным решением при поиске беспроводных наушников для смартфонов, ноутбуков и планшетов. Аккуратный формат исполнения, длительное время автономной работы, хорошее качество звука, микрофон с шумоподавлением. Не устроить может платформенное ограничение по настройке.