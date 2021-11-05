Обзор vivo TWS 2e (XEW21). Беспроводные наушники с чистой передачей голоса

Средняя стоимость на момент начала ноября составляет 6 990 рублей.
А это актуально с учетом того, что управление здесь сенсорное и касание к внешней части ножки предусмотрено эксплуатацией.
С помощью сенсорных касаний владелец сможет переключать треки, отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу и активировать голосовой помощник.
Сам список действий можно корректировать в настройках. На касания реагировали корректно и при эксплуатации в холодное время.
В основании ножки помимо отверстия микрофонов, выведена группа контактов. Есть пометки по правой и левой сторонам.
Основная часть корпуса повторяет анатомическую форму ушной раковины. Дополнительную надежность фиксации обеспечивают силиконовые амбушюры.
У vivo TWS 2e они съемные. В комплекте идут две дополнительные пары амбушюр, позволяя подобрать оптимальную посадку в своих ушах.
В комплекте идет зарядный кейс, выполненный в компактном формате, помещаясь даже в кармане для монет на джинсах.
Внутри него наушники дополнительно фиксируются с помощью магнитных замков, предотвращая случайное извлечение при открытии крышки. Восстановление заряда проходит через USB-C на нижнем торце.
Для сравнения приведем совместный кадр с Apple AirPods Pro. По качеству исполнения и удобству ношения они не уступают этой гарнитуре, но при этом между ними весомая разница в стоимости.
Можно выставить действия под двойные касания для правого и левого уха.
В разделе настроек можно провести актуализацию версии программного обеспечения.
Проблем в стабильности соединения и качестве передачи звука замечено не было. Помимо прослушивания музыки мы использовали их для игр, подключая к ноутбуку. Заметных задержек в передаче звука замечено не было.
Установленные в vivo TWS 2e динамики с диаметром 12.2 мм дают хорошую отработку низкий частот. Добротно звучит современная музыка и передаются спецэффекты в играх. Присутствует запас по громкости.
В ушах сидят удобно. Движения головы в стороны не ограничиваются. Вместе с обычной эксплуатацией брали их на занятия фитнесом. Опять же в сравнение с AirPods Pro здесь посадка надежнее.
По времени автономной работы дают около 5.5 часов на беспрерывном прослушивании музыки с высокой громкостью. Снижение громкости увеличивает время примерно до 7 часов. В комплектном зарядном кейсе достаточно заряда для трех полных циклов зарядки.
В отличие от старшей модели, а вместе с ними вышли vivo TWS 2 ANC, тут нет системы активного шумоподавления, только пассивная звукоизоляция, создавая при плотном прилегании наушников в ушной раковине. Есть система шумоподавления у микрофона. Передает голос без искажения и без посторонних шумов.