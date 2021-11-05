Обзор vivo TWS 2e (XEW21). Беспроводные наушники с чистой передачей голоса

В октябре состоялся старт продаж новых беспроводных наушников vivo TWS 2e, оснащенных подвижной катушкой и композитной диафрагмой из углеродного волокна. Из особенностей отмечаются поддержка стереоэффектов DeepX 2.0, всенаправленные микрофоны с шумоподавлением, длительное время автономной работы и мощный бас. Насколько эти заявления соответствуют действительности, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

vivo TWS 2e

Средняя стоимость на момент начала ноября составляет 6 990 рублей.

Комплектация

Стартовый набор включает дополнительные силиконовые амбушюры, зарядный кейс, кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

vivo TWS 2e

vivo TWS 2e обзор

Внешний вид

Вышли наушники в белом (лунный белый) и синем (звездно синий). В светлом смотрятся наиболее удачно. Этот цвет визуально уменьшает габариты, и он же хорошо скрывает следы пальцев, которые могут появиться в ходе эксплуатации.

vivo TWS 2e

А это актуально с учетом того, что управление здесь сенсорное и касание к внешней части ножки предусмотрено эксплуатацией.

vivo TWS 2e

С помощью сенсорных касаний владелец сможет переключать треки, отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу и активировать голосовой помощник.

vivo TWS 2e

Сам список действий можно корректировать в настройках. На касания реагировали корректно и при эксплуатации в холодное время.

vivo TWS 2e

В основании ножки помимо отверстия микрофонов, выведена группа контактов. Есть пометки по правой и левой сторонам.

vivo TWS 2e

Основная часть корпуса повторяет анатомическую форму ушной раковины. Дополнительную надежность фиксации обеспечивают силиконовые амбушюры.

vivo TWS 2e

У vivo TWS 2e они съемные. В комплекте идут две дополнительные пары амбушюр, позволяя подобрать оптимальную посадку в своих ушах.

vivo TWS 2e

В комплекте идет зарядный кейс, выполненный в компактном формате, помещаясь даже в кармане для монет на джинсах.

vivo TWS 2e

Внутри него наушники дополнительно фиксируются с помощью магнитных замков, предотвращая случайное извлечение при открытии крышки. Восстановление заряда проходит через USB-C на нижнем торце.

vivo TWS 2e

Для сравнения приведем совместный кадр с Apple AirPods Pro. По качеству исполнения и удобству ношения они не уступают этой гарнитуре, но при этом между ними весомая разница в стоимости.

vivo TWS 2e

Софт

Для операционной системы Android доступно бесплатное приложение для проведения настроек. После загрузки и подключения выводится подробные данные по заряду каждого из наушников в отдельности.

vivo TWS 2e

Можно выставить действия под двойные касания для правого и левого уха.

vivo TWS 2e

В разделе настроек можно провести актуализацию версии программного обеспечения.

vivo TWS 2e

Тесты

Для передачи звука и подключения используется модуль Bluetooth 5.2 с кодеками AAC/SBC. Мы проверяли работу данных наушников с Google Pixel 5 и iPhone 13 Pro Max. С последним есть ограничения по дополнительным настройкам. Для Android доступен упрощенный способ сопряжения и функция поиска наушников по последнему местоположению.

vivo TWS 2e

Проблем в стабильности соединения и качестве передачи звука замечено не было. Помимо прослушивания музыки мы использовали их для игр, подключая к ноутбуку. Заметных задержек в передаче звука замечено не было.

vivo TWS 2e

Установленные в vivo TWS 2e динамики с диаметром 12.2 мм дают хорошую отработку низкий частот. Добротно звучит современная музыка и передаются спецэффекты в играх. Присутствует запас по громкости.

vivo TWS 2e

В ушах сидят удобно. Движения головы в стороны не ограничиваются. Вместе с обычной эксплуатацией брали их на занятия фитнесом. Опять же в сравнение с AirPods Pro здесь посадка надежнее.

vivo TWS 2e

По времени автономной работы дают около 5.5 часов на беспрерывном прослушивании музыки с высокой громкостью. Снижение громкости увеличивает время примерно до 7 часов. В комплектном зарядном кейсе достаточно заряда для трех полных циклов зарядки.

vivo TWS 2e

В отличие от старшей модели, а вместе с ними вышли vivo TWS 2 ANC, тут нет системы активного шумоподавления, только пассивная звукоизоляция, создавая при плотном прилегании наушников в ушной раковине. Есть система шумоподавления у микрофона. Передает голос без искажения и без посторонних шумов.

Тест микрофона vivo TWS 2e

Итоги

С учетом стоимости vivo TWS 2e выглядит достаточно интересным решением при поиске беспроводных наушников для смартфонов, ноутбуков и планшетов. Аккуратный формат исполнения, длительное время автономной работы, хорошее качество звука, микрофон с шумоподавлением. Не устроить может платформенное ограничение по настройке.
Комментарии и отзывы vivo TWS 2e
Компания Edifier анонсировала стильные гарнитуры на любой вк…
Компания Edifier анонсировала стильные гарнитуры на любой вк
Беспроводные стереонаушники Peacock Flight ручной работы…
Беспроводные стереонаушники Peacock Flight ручной работыLinsoul вместе с Peacock Audio представили Peacock Flight - превосходный набор беспроводных наушников руч…
Обзор HIPER TWS ALTO. Недорогая альтернатива AirPods…
Обзор HIPER TWS ALTO. Недорогая альтернатива AirPodsТестируемые сегодня наушники HIPER TWS ALTO помимо традиционного черного и белого исполнения вышли также …
Soundcore Liberty 3 Pro беспроводные наушники с шумоподавлен…
Soundcore Liberty 3 Pro беспроводные наушники с шумоподавленНа этой неделе инженеры Soundcore выпустили свои новые беспроводные наушники с шумоподавлением Liberty 3 …
Creative выпустила беспроводные наушники Outlier Air V3 …
Creative выпустила беспроводные наушники Outlier Air V3 Компания Creative Technology объявила о выпуске наушников Creative Outlier Air V3. …
SteelSeries Arctis 7 обновились до USB Type-C…
SteelSeries Arctis 7 обновились до USB Type-CМногие зарубежные и российские издания рекомендуют SteelSeries Arctis 7 как одну из лучших игровых гарнит…
Victrix представила контроллер и беспроводную гарнитуру сери…
Victrix представила контроллер и беспроводную гарнитуру сериКомпания из США Victrix, представила два новых устройства разработанных специально для консоли Xbox. Игро…
Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75…
Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75Сегодня Jabra объявила о выпуске новой модели гарнитур серии Evolve для корпоративных клиентов — Evolv…
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофоном
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA RendererОбзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA Renderer
Обзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1). Игровые наушники 7.1 с кардиодным микрофономОбзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1). Игровые наушники 7.1 с кардиодным микрофоном
Обзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушникиОбзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушники
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor