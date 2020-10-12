Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом

Его продажи стартуют с 22 октября. Ближе к этому времени будет известна официальная стоимость. Предполагаем, что она будет находиться на уровне 27 000 рублей.
vivo V20 обзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, внутриканальные наушники, силиконовый чехол, руководство пользователя, скрепку для лотка, набор документации.
Внешний видИнтересно у смартфона реализована задняя крышка. Она плоская с эффектом градиента от темно-серого к светлому.
Он менее подвержен загрязнению следами пальцев и не выскальзывает из рук при ношении. В комплекте изначально предлагается прозрачный силиконовый чехол.
В верхнем углу находится прямоугольный блок с тремя объективами и двойной светодиодной вспышкой. Он незначительно выступает за пределы плоскости крышки.
Корпус неразборный. В выдвижной лоток можно будет поставить две nanoSIM и карту памяти microSD.
Механические кнопки выведены на правой грани. Тут качелька регулировки громкости и кнопка включения с текстурным рисунком.
В vivo V20 сохранена поддержка проводных наушников. В комплекте идут такие наушники с достаточно хорошим качеством исполнения.
На нижней грани разъем USB Type-C, решетка динамика и микрофон. Второй микрофон шумоподавления на верхнем торце.
Сканер отпечатка интегрирован в дисплей. Визуально его зона отображается анимацией. Можно хранить несколько отпечатков в памяти. Срабатывает точно и быстро.
В верхней части находится каплевидный вырез с фронтальной камерой. Практически всю площадь занимает разговорная решетка динамика. Предполагаем, что сюда со временем будет забиваться пыль.
На экран с завода нанесена защитная пленка. Боковая грань, как и само защитное стекло, закруглена.
Визуально смартфон производит впечатление премиального продукта. Толщина не превышает 7.5 мм. Будет доступен также в цвете «красочный закат».
ЭкранНа борту 6.44-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Это AMOLED матрица.
Присутствует запас по уровню максимальной яркости. Насыщенный черный цвет. Хорошо настроен цветовой баланс. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
Начинка
В качестве платформы используется Qualcomm Snapdragon 720G. Два ядра Kryo 260 (Cortex-A76) и шесть ядер Kryo 260 (Cortex-A55). Встроенная графика Adreno 618. Смартфон позволяет играть в актуальные игры, включая PUBG и World of Tanks Blitz. Интерфейс работает плавно, без видимых зависаний.
Доступны 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Под медиафайлы можно будет поставить дополнительную карту памяти.
СвязьСмартфон поддерживает бесконтактные платежи. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Навигационный модуль в ходе тестов продемонстрировал хорошую точность позиционирования. Есть гироскоп и компас.
АккумуляторВ vivo V20 установлена несъемная батарейка с емкостью 4000 мАч. Ее хватает примерно на 8 часов работы с высоким уровнем яркости. Максимальная нагрузка разрядит за 3.5 часа. Поддерживается быстрая зарядка 33Вт, соответствующий адаптер идет в комплекте.
КамераФронтальная камера с разрешением 44 Мп. Она поддерживает автофокусировку по глазам. Есть ночной режим для селфи. Также экран смартфона можно использовать в качестве вспышки при съемке в условиях плохого уровня освещения. Качество снимков лучше, чем у большинства смартфонов.
Пример работы автофокуса можно просмотреть в видео. Его работа станет весомым плюсом при съемке влогов в движении.
Тест селфи камеры vivo V20Есть ночной режим для Корректно работает с расстояния 15 сантиметров и более.
Главная камера с разрешением 64 Мп. Она дополнена 8 Мп камерой, выполняющей функцию размытия фона и расширения угла съемки. Третий модуль монохромный, его разрешение 2 Мп.
В приложении помимо уже традиционных режимов, выведен ночной с созданием серии снимков и последующим обновлением в кадр с высокой четкостью. Дополнительные инструменты в режиме ночной фотографии: алгоритм шумоподавления с искусственным интеллектом и алгоритм Sky Divider для отделения объектов от неба на фоне.
Видео пишет в разрешении 4К.
Тест основной камеры vivo V20
СофтУстановлена операционная система Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11. Часть дополнительных приложений предлагается убрать или добавить при первом включении.
Помимо корректировки визуального отображения с выбором виджетов и фонового изображения, можно вывести дополнительные рабочие пространства. Одно из них является центром приложений с ярлыками.
Раздел с рекомендациями. Вывод напоминаний, данных по погоде и новостями.