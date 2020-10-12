Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом

Популярность социальных сетей, особенно Instagram, ставит повышенные требования не только к качеству съемки основной камеры, но и фронтальной. Плюс общий тренд с переходом на удаленную работу с участием в конференциях и совещаниях. Тестируемый сегодня vivo V20, следуя трендам, оснащен селфи-камерой с разрешением 44 Мп и поддержкой автофокуса.

vivo V20

Его продажи стартуют с 22 октября. Ближе к этому времени будет известна официальная стоимость. Предполагаем, что она будет находиться на уровне 27 000 рублей.

vivo V20 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, внутриканальные наушники, силиконовый чехол, руководство пользователя, скрепку для лотка, набор документации.

vivo V20

Внешний вид

Интересно у смартфона реализована задняя крышка. Она плоская с эффектом градиента от темно-серого к светлому.

vivo V20

Он менее подвержен загрязнению следами пальцев и не выскальзывает из рук при ношении. В комплекте изначально предлагается прозрачный силиконовый чехол.

vivo V20

В верхнем углу находится прямоугольный блок с тремя объективами и двойной светодиодной вспышкой. Он незначительно выступает за пределы плоскости крышки.

vivo V20

Корпус неразборный. В выдвижной лоток можно будет поставить две nanoSIM и карту памяти microSD.

vivo V20

Механические кнопки выведены на правой грани. Тут качелька регулировки громкости и кнопка включения с текстурным рисунком.

vivo V20

В vivo V20 сохранена поддержка проводных наушников. В комплекте идут такие наушники с достаточно хорошим качеством исполнения.

vivo V20

На нижней грани разъем USB Type-C, решетка динамика и микрофон. Второй микрофон шумоподавления на верхнем торце.

vivo V20

Сканер отпечатка интегрирован в дисплей. Визуально его зона отображается анимацией. Можно хранить несколько отпечатков в памяти. Срабатывает точно и быстро.

vivo V20

В верхней части находится каплевидный вырез с фронтальной камерой. Практически всю площадь занимает разговорная решетка динамика. Предполагаем, что сюда со временем будет забиваться пыль.

vivo V20

На экран с завода нанесена защитная пленка. Боковая грань, как и само защитное стекло, закруглена.

vivo V20

Визуально смартфон производит впечатление премиального продукта. Толщина не превышает 7.5 мм. Будет доступен также в цвете «красочный закат».

vivo V20

Экран

На борту 6.44-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Это AMOLED матрица.

vivo V20

Присутствует запас по уровню максимальной яркости. Насыщенный черный цвет. Хорошо настроен цветовой баланс. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

vivo V20

Начинка

vivo V20

В качестве платформы используется Qualcomm Snapdragon 720G. Два ядра Kryo 260 (Cortex-A76) и шесть ядер Kryo 260 (Cortex-A55). Встроенная графика Adreno 618. Смартфон позволяет играть в актуальные игры, включая PUBG и World of Tanks Blitz. Интерфейс работает плавно, без видимых зависаний.

vivo V20vivo V20

Доступны 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Под медиафайлы можно будет поставить дополнительную карту памяти.

Связь

Смартфон поддерживает бесконтактные платежи. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Навигационный модуль в ходе тестов продемонстрировал хорошую точность позиционирования. Есть гироскоп и компас.

Аккумулятор

В vivo V20 установлена несъемная батарейка с емкостью 4000 мАч. Ее хватает примерно на 8 часов работы с высоким уровнем яркости. Максимальная нагрузка разрядит за 3.5 часа. Поддерживается быстрая зарядка 33Вт, соответствующий адаптер идет в комплекте.

vivo V20

Камера

Фронтальная камера с разрешением 44 Мп. Она поддерживает автофокусировку по глазам. Есть ночной режим для селфи. Также экран смартфона можно использовать в качестве вспышки при съемке в условиях плохого уровня освещения. Качество снимков лучше, чем у большинства смартфонов.

vivo V20

vivo V20

vivo V20

vivo V20

Пример работы автофокуса можно просмотреть в видео. Его работа станет весомым плюсом при съемке влогов в движении.

Тест селфи камеры vivo V20

Есть ночной режим для Корректно работает с расстояния 15 сантиметров и более.

vivo V20

vivo V20

vivo V20

vivo V20

vivo V20

vivo V20

vivo V20

Главная камера с разрешением 64 Мп. Она дополнена 8 Мп камерой, выполняющей функцию размытия фона и расширения угла съемки. Третий модуль монохромный, его разрешение 2 Мп.

vivo V20

vivo V20

В приложении помимо уже традиционных режимов, выведен ночной с созданием серии снимков и последующим обновлением в кадр с высокой четкостью. Дополнительные инструменты в режиме ночной фотографии: алгоритм шумоподавления с искусственным интеллектом и алгоритм Sky Divider для отделения объектов от неба на фоне.

vivo V20

vivo V20

vivo V20

vivo V20

Видео пишет в разрешении 4К.

Тест основной камеры vivo V20

Софт

Установлена операционная система Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11. Часть дополнительных приложений предлагается убрать или добавить при первом включении.

vivo V20

Помимо корректировки визуального отображения с выбором виджетов и фонового изображения, можно вывести дополнительные рабочие пространства. Одно из них является центром приложений с ярлыками.

vivo V20

Раздел с рекомендациями. Вывод напоминаний, данных по погоде и новостями.

vivo V20

Итоги по vivo V20

vivo V20 станет хорошим выбором для тех, кто использует смартфон для съемки видео для социальных сетей, а также влогов для YouTube и TikTok. Привлекательный внешний вид, хорошее техническое оснащение, актуальное программное обеспечение, быстрая зарядка и хорошие показатели автономной работы, хорошая комплектация.
Комментарии и отзывы vivo V20
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