Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом

Популярность социальных сетей, особенно Instagram, ставит повышенные требования не только к качеству съемки основной камеры, но и фронтальной. Плюс общий тренд с переходом на удаленную работу с участием в конференциях и совещаниях. Тестируемый сегодня vivo V20, следуя трендам, оснащен селфи-камерой с разрешением 44 Мп и поддержкой автофокуса.

vivo V20 обзор

Его продажи стартуют с 22 октября. Ближе к этому времени будет известна официальная стоимость. Предполагаем, что она будет находиться на уровне 27 000 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, внутриканальные наушники, силиконовый чехол, руководство пользователя, скрепку для лотка, набор документации.

Внешний вид

Интересно у смартфона реализована задняя крышка. Она плоская с эффектом градиента от темно-серого к светлому.

Он менее подвержен загрязнению следами пальцев и не выскальзывает из рук при ношении. В комплекте изначально предлагается прозрачный силиконовый чехол.

В верхнем углу находится прямоугольный блок с тремя объективами и двойной светодиодной вспышкой. Он незначительно выступает за пределы плоскости крышки.

Корпус неразборный. В выдвижной лоток можно будет поставить две nanoSIM и карту памяти microSD.

Механические кнопки выведены на правой грани. Тут качелька регулировки громкости и кнопка включения с текстурным рисунком.

В vivo V20 сохранена поддержка проводных наушников. В комплекте идут такие наушники с достаточно хорошим качеством исполнения.

На нижней грани разъем USB Type-C, решетка динамика и микрофон. Второй микрофон шумоподавления на верхнем торце.

Сканер отпечатка интегрирован в дисплей. Визуально его зона отображается анимацией. Можно хранить несколько отпечатков в памяти. Срабатывает точно и быстро.

В верхней части находится каплевидный вырез с фронтальной камерой. Практически всю площадь занимает разговорная решетка динамика. Предполагаем, что сюда со временем будет забиваться пыль.

На экран с завода нанесена защитная пленка. Боковая грань, как и само защитное стекло, закруглена.

Визуально смартфон производит впечатление премиального продукта. Толщина не превышает 7.5 мм. Будет доступен также в цвете «красочный закат».

Экран

На борту 6.44-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Это AMOLED матрица.

Присутствует запас по уровню максимальной яркости. Насыщенный черный цвет. Хорошо настроен цветовой баланс. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

В качестве платформы используется Qualcomm Snapdragon 720G. Два ядра Kryo 260 (Cortex-A76) и шесть ядер Kryo 260 (Cortex-A55). Встроенная графика Adreno 618. Смартфон позволяет играть в актуальные игры, включая PUBG и World of Tanks Blitz. Интерфейс работает плавно, без видимых зависаний.

Связь

Аккумулятор

Доступны 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Под медиафайлы можно будет поставить дополнительную карту памяти.Смартфон поддерживает бесконтактные платежи. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Навигационный модуль в ходе тестов продемонстрировал хорошую точность позиционирования. Есть гироскоп и компас.В vivo V20 установлена несъемная батарейка с емкостью 4000 мАч. Ее хватает примерно на 8 часов работы с высоким уровнем яркости. Максимальная нагрузка разрядит за 3.5 часа. Поддерживается быстрая зарядка 33Вт, соответствующий адаптер идет в комплекте.

Камера

Фронтальная камера с разрешением 44 Мп. Она поддерживает автофокусировку по глазам. Есть ночной режим для селфи. Также экран смартфона можно использовать в качестве вспышки при съемке в условиях плохого уровня освещения. Качество снимков лучше, чем у большинства смартфонов.

Тест селфи камеры vivo V20

Пример работы автофокуса можно просмотреть в видео. Его работа станет весомым плюсом при съемке влогов в движении.

Есть ночной режим для Корректно работает с расстояния 15 сантиметров и более.

Главная камера с разрешением 64 Мп. Она дополнена 8 Мп камерой, выполняющей функцию размытия фона и расширения угла съемки. Третий модуль монохромный, его разрешение 2 Мп.

В приложении помимо уже традиционных режимов, выведен ночной с созданием серии снимков и последующим обновлением в кадр с высокой четкостью. Дополнительные инструменты в режиме ночной фотографии: алгоритм шумоподавления с искусственным интеллектом и алгоритм Sky Divider для отделения объектов от неба на фоне.

Тест основной камеры vivo V20

Видео пишет в разрешении 4К.

Софт

Установлена операционная система Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11. Часть дополнительных приложений предлагается убрать или добавить при первом включении.

Помимо корректировки визуального отображения с выбором виджетов и фонового изображения, можно вывести дополнительные рабочие пространства. Одно из них является центром приложений с ярлыками.

Раздел с рекомендациями. Вывод напоминаний, данных по погоде и новостями.

Итоги по vivo V20

vivo V20 станет хорошим выбором для тех, кто использует смартфон для съемки видео для социальных сетей, а также влогов для YouTube и TikTok. Привлекательный внешний вид, хорошее техническое оснащение, актуальное программное обеспечение, быстрая зарядка и хорошие показатели автономной работы, хорошая комплектация.