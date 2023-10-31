Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29

В течение месяца мы проводили активную эксплуатацию смартфона vivo V29, построенного на платформе Qualcomm Snapdragon 778G и оснащенного 50 Мп камерой с оптической стабилизацией. Из особенностей отмечаются AMOLED дисплей с разрешением 1.5К и частотой обновления 120 Гц, 8 и 256 Гбайт памяти, а также аккумулятор с емкостью 4600 мАч с 80-Ватной зарядкой.

vivo V29

Комплектация

Комплект включает адаптер питания FlashCharge, USB-кабель, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением.

vivo V29

vivo V29 обзор

Внешний вид

У смартфона премиальное внешнее исполнение с металлической рамкой, закругленными панелями. Толщина корпуса 7.46 мм и вес 186 граммов.

vivo V29

При этом сам торец врезается в палец, из-за этого нажимать на расположенные справа кнопку включения и регулятор громкости не комфортно.

vivo V29

Проблему удобства хвата решает комплектный чехол и он же выравнивает плоскость задней крышки с выступающим блоком основной камеры.

vivo V29

Поверхность задней крышки с приятным тактильно покрытием, похожим по ощущениям на бархат. Представлен в нескольких цветовых исполнениях.

vivo V29

Сам блок камеры тут состоит из трех габаритных объективов и одного компактного. Есть стилизованная светодиодная вспышка Aura Light в виде кольца. Из интересного поддерживается регулировка цветовой температуры свечения с переходом из холодного в теплое свечение.

vivo V29

На основании у vivo V29 разъем USB-C справа от которого находится решетка динамика, а слева микрофон и выдвижной лоток на две nanoSIM.

vivo V29

Лицевая сторона с защитным стеклом и олеофобным покрытием. В верхней зоне в острове фронтальная камера. Датчик приближения и освещения, а также разговорный динамик.

vivo V29

Дактилоскопический сенсор встроен в экран. Его зона обозначена выводом анимации. Проблем со срабатыванием за время тестов обнаружено не было.

Экран

Установлена яркая AMOLED матрица с пиком в 1400 нит. Поддерживаются HDR HLG Youtube и HDR10+. Высокая контрастность. В настройках можно выбрать между частотой 120 Гц, 60 Гц и умным переключением в соответствии с режимом эксплуатации. ШИМ-модуляции нет на широком диапазоне выставленного уровня яркости.

vivo V29

Разрешение у экрана 1260 на 2800 пикселей. Диагональ 6.78. Экран в vivo V29 отлично себя показал при эксплуатации в помещении и на улице.

vivo V29

Платформа

Процессор Qualcomm Snapdragon 778G выполнен по 6нм техпроцессу. 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной. Также доступна модификация с 512 Гбайт. Карты памяти не поддерживаются.

vivo V29

При продолжительной нагрузке крышка заметно не нагревалась. Справляется с рабочими приложениями и дает играть в игры на средних настройках графики.

vivo V29

Поддерживает 5G, мы же эксплуатировали в сетях LTE двух российских операторов. Прием цепкий, скорость обмена данными высокая. Wi-Fi в двух диапазонах, VoWi-Fi и VoLTE. Bluetooth 5.2 с кодеком aptX HD. Бесконтактные платежи с поддержкой приложения MIR PAY.

Аккумулятор

В смешанной нагрузке на высоком уровне яркости работал 9.5 часов. В обычной эксплуатации это зарядка раз в 1.5 дня. Комплектный адаптер мощностью 70 Вт, полный цикл зарядки занимает 45 минут.

vivo V29

Камера

На борту 50 Мп камера с матрицей Samsung ISOCELL GN5 с диафрагмой F/1.88. поддерживается оптическая стабилизация. Дополнительно к ней идет широкоугольная 8 Мп матрица OmniVision OV08D10 и монохромный 2 Мп модуль.

vivo V29

vivo V29

vivo V29

vivo V29

vivo V29

vivo V29

Качество съемки отличное. Высокая детализация на дневных и ночных кадрах.

vivo V29

vivo V29

Видеосъемка идет с разрешением 4К и частотой 30 кадров в секунду.

Тест камеры vivo V29

Фронтальная камера с разрешением 50 Мп. Доступны алгоритмы улучшения внешнего вида и автофокус. Для нее также предлагается съемка в 4К.

vivo V29

Софт

Android с фирменной оболочкой FunTouch OS 13. Оболочка проработана, есть инструменты кастомизации. Предустановлен набор дополнительных программ, Play Market дополнен своим магазином приложений.

vivo V29

Итоги

vivo V29 – сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Привлекательное внешнее исполнение, высокое качество съемки на основной и фронтальной камере, AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, быстрая зарядка, актуальный объем памяти. Не устроить могут отсутствие поддержки карты памяти.
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