Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e

В конце прошлого месяца проводили тестирование смартфона vivo v29, сегодня же поделимся опытом эксплуатации его упрошенной модификации vivo V29e, также оснащенного кольцевой вспышкой «Аура» и AMOLED-экраном с HDR 10 и HDR HLG. У него проще аппаратная платформа, но при этом также уделили внимание внешней привлекательности корпуса.

Комплектация

Комплект помимо адаптера FlashCharge, кабеля USB, скрепки для лотка и документации также включает прозрачный силиконовый чехол. Упаковано в коробку в оформлении которой обыграна кольцевая подсветка.

vivo V29e обзор

Внешний вид

Это неразборный моноблок с симпатичным исполнением. Это современное исполнение с выверенными линями, выступающим блоком основной камеры и небольшой толщиной. Есть защита IP54.

Представлен в двух расцветках, у нас на тестах «розовое золото», также доступен в цвете «таинcтвенный лес». Поверхность крышки переливается под лучами света, выполнена она из стекла.

Блок камер включает два объектива, светодиодную вспышку, а также кольцевую подсветку «Аура». Оба механических элемента управления справа, это регулятор громкости и кнопка включения.

Лицевая сторона со стеклом Schott Xensation UP. Есть антибликовое и олеофобное покрытия. Под экраном находится сканер отпечатка пальца, при запросе на срабатывание его зона подсвечивается.

На нижнем торце USB-C, микрофон и решетка динамика. Аудиоразъема нет. В выдвижной лоток устанавливаются до двух nanoSIM.

Экран

vivo V29e получил яркий и контрастный экран с диагональю 6.67 дюймов. Это AMOLED матрица с разрешением 2400х1080 пикселей. Поддерживает частоту обновления 120 Гц. В пике яркость составляет 920 нит, поддерживает HDR 10 и HDR HLG.

Смартфоном пользовались на улице и в домашних условиях, показал себя на отлично. Изображение читаемо под разными углами наклона. Используется технология подавления мерцания. Несколько вариантов по цветовому профилю, Always-on-Display с библиотекой стилей.

Платформа

Работает на платформе Snapdragon 695 с восемью ядрами и графикой Adreno 619, выполненной по 6 нм техпроцессу. Здесь связка из 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт внутренней памяти.

Справляется с Genshin Impact и PUBG работают на средних настройках графики. Не нагревался. Wi-Fi в двух диапазонах со скромными скоростями обмена данными, 5G и LTE. Есть Vo-WiFi. Доступен модуль бесконтактных платежей с поддержкой различных систем оплаты. Bluetooth с aptX HD.

Автономность

Батарейка с емкостью 4800 мАч давала 1-1.5 дня автономной работы в зависимости от активности, частоты обновления экрана и яркости. В типовых задачах это 10.5 часов беспрерывной работы. Комплектная зарядка – быстрая, полный цикл с ней займет час.

Камера

Главный модуль камеры у vivo V29e это OmniVision OV64B с размером пикселя 0.7 мкм. Оптическая стабилизация и различные творческие режимы съемки. Разрешение 64 Мп и по умолчанию соседние пиксели объединяются в один. Второй модуль – широкоугольный с разрешением 8 Мп.

Снимает камера достойно в дневное время и хуже в ночное. Доступны технологии определения сцены для подбора оптимального пресета съемки. С помощью модуля Аура, можно делать снимки теплее или холоднее. Видеосъемка ограничена разрешением Full HD с частотой 60 кадров в секунду.

Итоги

Фронтальная камера с разрешением 50 Мп. Автофокусировка. Это модуль Samsung ISOCELL JN1.vivo V29e – крепкий смартфон среднего ценового сегмента в симпатичном корпусе, с ярким AMOLED экраном 120 Гц и достаточным уровнем быстродействия. Не устроить в нем могут отсутствие слота под карту памяти и скромные возможности видеосъемки.