Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией

Рекомендованная стоимость составляет 64 990 рублей.
vivo X60 Pro обзор
КомплектацияУпакован в коробку из окрашенного в черный цвет картона. Комплект включает чехол из прозрачного пластика, проводные наушники с силиконовыми амбушюрами, кабель USB-C, скрепку для лотка SIM, различную документацию.
Внешний видЗадняя крышка выполнена из защищенного стекла. Это неразборный моноблок. Вес корпуса 179 граммов.
Поверхность крышки с матовым покрытием. Интересно смотрится за счет градиента. Это голубой перламутр.
В верхней зоне расположен выступающий островок с тремя объективами. Тут используется улучшенная система 5-осевой стабилизации. Ее работу можно заметить по движению объектива при встряхивании корпуса.
У vivo X60 Pro традиционный набор клавиш управления. Тут кнопка включения и качелька регулировки громкости на правой грани.
На нижнем торце USB-C. Рядом отверстие микрофона и решетка динамика. Еще два микрофона, отвечающих за шумоподавление на верхнем торце.
Тут нет аудиоразъема, комплектные проводные наушники подключаются к USB-С разъему. Для него также предусмотрели дополнительные силиконовые амбушюры.
Выдвижной лоток с двумя посадочными местами под nanoSIM. Карты памяти не поддерживаются.
Лицевая сторона с закругленными боковыми гранями. В верхней зоне компактный островок с фронтальной камерой. Боковые рамки узкие.
Экран
Оснащен vivo X60 Pro матрицей E3 AMOLED с диагональю 6.56 дюймов и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Минимальное количество шлейфов от движущихся объектов подтверждено сертификатом SGS Seamless Pro.
Его отличает высокая яркость. В пике она достигает уровня 1300 нит. Им можно будет пользоваться под прямыми солнечными лучами. Контрастность с глубоким черным цветом. Поддерживается HDR10+.
НачинкаВ качестве платформы выбран Qualcomm Snapdragon 870. В сравнении с флагманами 2020 года, он дает прирост и по процессорным, и по графическим вычислениям примерно в районе 10%. Выполнен по 7 нм техпроцессу. Его отличием стала увеличенная на 100 МГц частота. Графика 100 МГц. В отличие от Snapdragon 888, она стоит дешевле, но при этом дает высокий уровень быстродействия.
Под хранение данных выделен накопитель объемом 256 Гбайт. Это UFS 2.1 со скоростями до 2.1 Гбайт/с. На борту 12 Гбайт оперативной памяти. Поддерживается возможность выделения дополнительных 3 Гбайт из встроенной памяти.
СвязьИспользуемая тут платформа дает весь набор актуальных модулей связи. Есть 5G, который все еще не получил повсеместного распространения, но количество опытных зон в России продолжает расширяться. Из ограничений нет Wi-Fi 6. Bluetooth 5.1 с кодеком aptX HD.
АккумуляторНа борту батарея с емкостью 4200 мАч. Она дает около 7.5 часов автономной работы с высокой яркостью экрана в смешанном сценарии эксплуатации. Комплектуется vivo X60 Pro зарядным устройством с мощностью 33 Вт.
КамераОсновная камера с разрешением 48 Мп с диафрагмой f/1.48. Она дополнена 13 Мп широкоугольной и 13 Мп макро.
Большое внимание уделено съемке при низком уровне освещения. Доступен ночной режим 2.0. Оптимизации для съемки звездного неба, луны. Ночные панорамы.
Есть спортивный режим с отслеживанием движений в кадре и улучшенной фокусировкой на объекте, лице или теле человека.
Портретный режим в стиле ZEISS Biotar. Суть его заключается в имитации вихревого боке. При съемке портретов в ночное время, часть дисплея подсвечивается белым цветом, выполняя функцию подсветки.
Большое внимание уделено стабилизации. Тут 5-осевая оптическая стабилизация. За счет этого компенсируется дрожание рук и тряска во время ходьбы. Максимальное разрешение съемки 4К со скоростью 60 кадров в секунду.
Тест камеры vivo X60 Pro
СофтУстановлена операционная система Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11.1. Оптимизация интерфейса, детальные настройки, поддержка жестов, широкие возможности кастомизации.
Итоги по vivo X60 Provivo X60 Pro при меньшей стоимости на фоне флагманов 2021 года, предлагает высокое качество съемки с системой 5-осевой оптической стабилизации и технологией Pixel Shift. Дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц и HDR10+. 12 и 256 Гбайт быстрой памяти. Хорошие показатели автономной работы, дополнительные режимы съемки, быстрая зарядка и поддержка 5G. К условным минусам отнесем Wi-Fi 6.
vivo X60 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".