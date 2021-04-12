Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией

Сегодня состоялся анонс флагманского смартфона vivo X60 Pro. Одной из ключевых особенностей стала 5-осевая система профессиональной стабилизации, а также улучшенная ночная съемка. Оптика этого телефона создавалась в партнерстве с ZEISS. Построен он на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 870, являющейся разогнанной версией Snapdragon 865.

vivo X60 Pro обзор

Рекомендованная стоимость составляет 64 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из окрашенного в черный цвет картона. Комплект включает чехол из прозрачного пластика, проводные наушники с силиконовыми амбушюрами, кабель USB-C, скрепку для лотка SIM, различную документацию.

Внешний вид

Задняя крышка выполнена из защищенного стекла. Это неразборный моноблок. Вес корпуса 179 граммов.

Поверхность крышки с матовым покрытием. Интересно смотрится за счет градиента. Это голубой перламутр.

В верхней зоне расположен выступающий островок с тремя объективами. Тут используется улучшенная система 5-осевой стабилизации. Ее работу можно заметить по движению объектива при встряхивании корпуса.

У vivo X60 Pro традиционный набор клавиш управления. Тут кнопка включения и качелька регулировки громкости на правой грани.

На нижнем торце USB-C. Рядом отверстие микрофона и решетка динамика. Еще два микрофона, отвечающих за шумоподавление на верхнем торце.

Тут нет аудиоразъема, комплектные проводные наушники подключаются к USB-С разъему. Для него также предусмотрели дополнительные силиконовые амбушюры.

Выдвижной лоток с двумя посадочными местами под nanoSIM. Карты памяти не поддерживаются.

Лицевая сторона с закругленными боковыми гранями. В верхней зоне компактный островок с фронтальной камерой. Боковые рамки узкие.

Экран

Оснащен vivo X60 Pro матрицей E3 AMOLED с диагональю 6.56 дюймов и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Минимальное количество шлейфов от движущихся объектов подтверждено сертификатом SGS Seamless Pro.

Его отличает высокая яркость. В пике она достигает уровня 1300 нит. Им можно будет пользоваться под прямыми солнечными лучами. Контрастность с глубоким черным цветом. Поддерживается HDR10+.

Начинка

В качестве платформы выбран Qualcomm Snapdragon 870. В сравнении с флагманами 2020 года, он дает прирост и по процессорным, и по графическим вычислениям примерно в районе 10%. Выполнен по 7 нм техпроцессу. Его отличием стала увеличенная на 100 МГц частота. Графика 100 МГц. В отличие от Snapdragon 888, она стоит дешевле, но при этом дает высокий уровень быстродействия.

Под хранение данных выделен накопитель объемом 256 Гбайт. Это UFS 2.1 со скоростями до 2.1 Гбайт/с. На борту 12 Гбайт оперативной памяти. Поддерживается возможность выделения дополнительных 3 Гбайт из встроенной памяти.

Связь

Аккумулятор

Используемая тут платформа дает весь набор актуальных модулей связи. Есть 5G, который все еще не получил повсеместного распространения, но количество опытных зон в России продолжает расширяться. Из ограничений нет Wi-Fi 6. Bluetooth 5.1 с кодеком aptX HD.На борту батарея с емкостью 4200 мАч. Она дает около 7.5 часов автономной работы с высокой яркостью экрана в смешанном сценарии эксплуатации. Комплектуется vivo X60 Pro зарядным устройством с мощностью 33 Вт.

Камера

Основная камера с разрешением 48 Мп с диафрагмой f/1.48. Она дополнена 13 Мп широкоугольной и 13 Мп макро.

Большое внимание уделено съемке при низком уровне освещения. Доступен ночной режим 2.0. Оптимизации для съемки звездного неба, луны. Ночные панорамы.

Есть спортивный режим с отслеживанием движений в кадре и улучшенной фокусировкой на объекте, лице или теле человека.

Портретный режим в стиле ZEISS Biotar. Суть его заключается в имитации вихревого боке. При съемке портретов в ночное время, часть дисплея подсвечивается белым цветом, выполняя функцию подсветки.

Тест камеры vivo X60 Pro

Большое внимание уделено стабилизации. Тут 5-осевая оптическая стабилизация. За счет этого компенсируется дрожание рук и тряска во время ходьбы. Максимальное разрешение съемки 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Софт

Итоги по vivo X60 Pro

Установлена операционная система Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11.1. Оптимизация интерфейса, детальные настройки, поддержка жестов, широкие возможности кастомизации.vivo X60 Pro при меньшей стоимости на фоне флагманов 2021 года, предлагает высокое качество съемки с системой 5-осевой оптической стабилизации и технологией Pixel Shift. Дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц и HDR10+. 12 и 256 Гбайт быстрой памяти. Хорошие показатели автономной работы, дополнительные режимы съемки, быстрая зарядка и поддержка 5G. К условным минусам отнесем Wi-Fi 6.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".