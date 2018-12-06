Обзор Яндекс.Телефон: плюсы и минусы смартфона

5 декабря компания Яндекс наконец оказала то, что обсуждали во всех IT-сообществах последний месяц – первый Яндекс-телефон. Что же это за зверь оказался, и с чем его едят? Нетрудно догадаться, что за 17 990 рублей нам хотят предложить середнячок в плане «железа», напичканный сервисами Яндекса, но в отличие от большинства производителей, команда софтверного гиганта постаралась учесть в нем желания пользователей, а также реализовала пару уникальных «фишек».

Корпус телефона покрыт стеклом с двух сторон, а по периметру его окаймляет металлическая рамка. Следуя заветам Генри Форда о том, что автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – чёрный, создатели выпустили смартфон лишь в одной расцветке, но предлагают закупаться яркими чехольчиками.

Яндекс.Телефон интервью

Экран тут вытянутый на 5,65 дюйма с разрешением 2160 x 1080 точек, но без всяких «чёлок». Идентификация происходит через сканер отпечатков на тыльной стороне.

Процессор не самый производительный: восьмиядерный Snapdragon 630 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Есть гибридный слот для 2 SIM / 1SIM+microSD. Поддерживается работа с LTE.

Зарядка осуществляется через Type-C, а слушать музыку можно как через Bluetooth, так и через традиционный mini jack, благо, аудиочип Qualcomm Aqstic поддерживает не только кодек aptX, но и отлично справляется с «проводным воспроизведением». Не забыли поставить и чип NFC, а заодно «прикрутить» к нему свой сервис Яндекс.Деньги.

Основных камер две: 16+5 Мп, причем вторая пока не понятно для чего, так как софт еще не поддерживает «фишки» с ее использованием. Зато у фронтальной камеры на 5 Мп имеется своя собственная вспышка. Телефон работает на Android 8.1, который обещают в ближайшее время обновить до версии 9.0. Батарейка на 3050 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Главное, на что делают ставку производитель – встроенный голосовой помощник Алиса. Позвать ее можно в любой момент: во время игры, просмотра фильма, из браузера или даже с выключенного экрана.

Так, если вы уже легли спать, а точное местонахождение смартфона в комнате неизвестно, то Алису можно попросить завести будильник, не вставая с постели.Помощник предугадывает, какая информация может понадобиться человеку в определённое время и в определённом месте, и показывает карточки-подсказки. Правда, пока нет идентификации по голосу, и говорить с Алисой может не только хозяин, но опять же, обещают «допилить».

«Телефон позволяет по-новому взаимодействовать с привычными приложениями Яндекса, — уверен руководитель проекта Фёдор Ежов. — Теперь они представлены в виде экосистемы, в центре которой находится Алиса. Чтобы решить задачу, необязательно даже запускать приложение — достаточно лишь обратиться к голосовому помощнику».

Еще одна фирменная «фишка» - определитель номера. Телефон подключён к базе Яндекс.Справочника, поэтому если идет вызов с номера, которого нет в контактах, то смартфон быстро осуществляет поиск и выводит на экран название организации.

Руководствуясь тем же принципом, можно позвонить, зная лишь название организации, а умный смартфон подставит необходимый номер. Так, на презентации нам удалось дозвониться в Московский Кремль.

Уже сегодня телефон можно купить непосредственно в офисе Яндекса, а с завтрашнего дня он станет доступен по всей России. Цена 17 990 не самая дешевая для такого «железа», но в подарок идут приятные бонусы, значительно увеличивающие его конкурентоспособность.

Так, к каждому аппарату прилагается полугодовая подписка Яндекс.Плюс, 300 рублей на поездки на Яндекс.Такси, 500 рублей на счёт в Яндекс.Деньгах и 10-процентный кешбэк на покупки, оплаченные Деньгами, в течение трёх месяцев.