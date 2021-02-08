Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA Renderer

В прошлом году мы проводили тестирование ASUS ROG Delta с разъемом Type-C и встроенным ЦАП. Не так давно ASUS обновила ее, выпустив ROG Delta S с поддержкой технологии MQA Renderer. Эта технология компрессии цифрового аудио с повышенным качеством воспроизведения. Помимо этого отмечаются микрофон с шумоподавлением и доработанная конструкция, улучшившая эргономику.

ASUS ROG Delta S

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 15 тысяч рублей.

ASUS ROG Delta S обзор

Комплектация

На обратной стороне упаковочной коробки описаны основные преимущества и особенности этой гарнитуры на английском языке. Стартовый набор включает дополнительные амбушюры из ткани, съемный микрофон, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

ASUS ROG Delta S

Внешний вид

Внешний вид повторяет ключевые особенности предшественницы. Поверхность чашек треугольной формы с закругленными углами.

ASUS ROG Delta S

Периметр чашки подсвечивается, как и логотип ASUS. Подсветка поддерживает технологию AURA для тонкой настройки и синхронизации.

ASUS ROG Delta S

В верхней части чашек находится вентиляционная решетка, отвечающая за пассивный отвод тепла. Отдельно отметим, наушники комплектуются парой тканевых амбушюр.

ASUS ROG Delta S

Владелец ASUS ROG Delta S сможет выбрать между двумя вариантами амбушюр. Одни из них из экокожи, вторые из ткани. Оба комплекта с пенным наполнителем.

ASUS ROG Delta S

Оголовье с металлической направляющей. Его основная часть обтянута экокожей. Предусмотрена возможность изменения длины для оптимального обхвата.

ASUS ROG Delta S

Чашки поворачиваются относительно точки крепления. Так упрощается хранения. И за счет этого улучшается прижим к ушам.

ASUS ROG Delta S

На нижней грани у гарнитуры переключатель режимов подсветки, а также барабан регулировки громкости, совмещенный с кнопкой выключения микрофона.

ASUS ROG Delta S

Кабель в нейлоновой оплетке. Длина 1.5 метра. Подключается при помощи коннектора USB-C. В комплекте есть переходник на полноразмерный USB.

ASUS ROG Delta S

Софт

Управляется через фирменный центр управления Armoury Crate. Эта программа по умолчанию ставится с большинством материнских плат.

ASUS ROG Delta S

В разделе управления выставляются уровень громкости, дополнительные параметры, эквалайзер.

ASUS ROG Delta S

Есть отдельная часть с управлением технологией MQA.

ASUS ROG Delta S

Усиление басов. Увеличение акцента голоса.

ASUS ROG Delta S

Управление подсветкой. Предлагается семь эффектов подсветки.

Тесты

Вес у наушников небольшой. На голове сидят удобно. Большую часть времени эксплуатировали с тканевыми амбушюрами. При длительном ношении не запотевают. Уши обхватывают полностью. ASUS ROG Delta S подойдут пользователям с разным объемом головы.

ASUS ROG Delta S

Использование USB-C позволяет подключать не только к современным ноутбукам и материнским платам, но и смартфонам. Длина кабеля оптимальна для ношения наушников в паре со смартфоном.

ASUS ROG Delta S

Оснащены наушники 50 мм динамиками ASUS Essence с частотой воспроизведения от 20 до 40 000 Гц. За обработку отвечает процессор ESS 9281. Сразу четыре цифроаналоговых преобразователя. Каждый под свою часть спектра воспроизведения.

ASUS ROG Delta S

Встроенный модуль обработки MQA сохраняет высокое качество звука без потери качества при воспроизведении. Для раскрытия потенциала необходима установка софта. Финальная звуковая сцена сильно зависит от выбранного эквалайзера.

ASUS ROG Delta S

В целом же сохранили игровую направленность, по ощущениям, акцент сделан на средние и высокие частоты. Детализировано передает спецэффекты в фильмах и играх. Есть запас по громкости.

ASUS ROG Delta S

Установленный тут микрофон поддерживает систему шумоподавления. Управлять его работой можно с помощью программного обеспечения. Со своей задачей справляется на отлично, отсекая шумы в помещении.

Итоги по ASUS ROG Delta S

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Delta S – игровые наушники со встроенной звуковой картой и проводным способом подключения. Четыре ЦАП под свои диапазоны частот, технология MQA, две пары амбушюр, удобная посадка и поворотные чашки, USB-С разъем, микрофон с шумоподавлением, управляемая подсветка.
ASUS ROG Delta S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Delta S
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