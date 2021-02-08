Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA Renderer

В прошлом году мы проводили тестирование ASUS ROG Delta с разъемом Type-C и встроенным ЦАП. Не так давно ASUS обновила ее, выпустив ROG Delta S с поддержкой технологии MQA Renderer. Эта технология компрессии цифрового аудио с повышенным качеством воспроизведения. Помимо этого отмечаются микрофон с шумоподавлением и доработанная конструкция, улучшившая эргономику.

ASUS ROG Delta S обзор

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 15 тысяч рублей.

Комплектация

На обратной стороне упаковочной коробки описаны основные преимущества и особенности этой гарнитуры на английском языке. Стартовый набор включает дополнительные амбушюры из ткани, съемный микрофон, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид повторяет ключевые особенности предшественницы. Поверхность чашек треугольной формы с закругленными углами.

Периметр чашки подсвечивается, как и логотип ASUS. Подсветка поддерживает технологию AURA для тонкой настройки и синхронизации.

В верхней части чашек находится вентиляционная решетка, отвечающая за пассивный отвод тепла. Отдельно отметим, наушники комплектуются парой тканевых амбушюр.

Владелец ASUS ROG Delta S сможет выбрать между двумя вариантами амбушюр. Одни из них из экокожи, вторые из ткани. Оба комплекта с пенным наполнителем.

Оголовье с металлической направляющей. Его основная часть обтянута экокожей. Предусмотрена возможность изменения длины для оптимального обхвата.

Чашки поворачиваются относительно точки крепления. Так упрощается хранения. И за счет этого улучшается прижим к ушам.

На нижней грани у гарнитуры переключатель режимов подсветки, а также барабан регулировки громкости, совмещенный с кнопкой выключения микрофона.

Кабель в нейлоновой оплетке. Длина 1.5 метра. Подключается при помощи коннектора USB-C. В комплекте есть переходник на полноразмерный USB.

Софт

Управляется через фирменный центр управления Armoury Crate. Эта программа по умолчанию ставится с большинством материнских плат.

В разделе управления выставляются уровень громкости, дополнительные параметры, эквалайзер.

Есть отдельная часть с управлением технологией MQA.

Усиление басов. Увеличение акцента голоса.

Тесты

Управление подсветкой. Предлагается семь эффектов подсветки.Вес у наушников небольшой. На голове сидят удобно. Большую часть времени эксплуатировали с тканевыми амбушюрами. При длительном ношении не запотевают. Уши обхватывают полностью. ASUS ROG Delta S подойдут пользователям с разным объемом головы.

Использование USB-C позволяет подключать не только к современным ноутбукам и материнским платам, но и смартфонам. Длина кабеля оптимальна для ношения наушников в паре со смартфоном.

Оснащены наушники 50 мм динамиками ASUS Essence с частотой воспроизведения от 20 до 40 000 Гц. За обработку отвечает процессор ESS 9281. Сразу четыре цифроаналоговых преобразователя. Каждый под свою часть спектра воспроизведения.

Встроенный модуль обработки MQA сохраняет высокое качество звука без потери качества при воспроизведении. Для раскрытия потенциала необходима установка софта. Финальная звуковая сцена сильно зависит от выбранного эквалайзера.

В целом же сохранили игровую направленность, по ощущениям, акцент сделан на средние и высокие частоты. Детализировано передает спецэффекты в фильмах и играх. Есть запас по громкости.

Итоги по ASUS ROG Delta S

Установленный тут микрофон поддерживает систему шумоподавления. Управлять его работой можно с помощью программного обеспечения. Со своей задачей справляется на отлично, отсекая шумы в помещении.ASUS ROG Delta S – игровые наушники со встроенной звуковой картой и проводным способом подключения. Четыре ЦАП под свои диапазоны частот, технология MQA, две пары амбушюр, удобная посадка и поворотные чашки, USB-С разъем, микрофон с шумоподавлением, управляемая подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".