vivo V17 продают по акции

Компания vivo решила ударить по конкурент со всех орудий и представила новую акцию, которая поразит абсолютно любого покупателя. Без шуток. При оформлении предварительного заказа на смартфон vivo V17 и последующей его покупке вы получите в подарок смартфон vivo V11 совершенно бесплатно. Да, вы все правильно прочитали — покупаешь один смартфон, а второй дарят просто так. Это весьма интересная акция, которая позволяет купить гаджет для личного пользования, а тот, что подарили, отдать ребенку, маме, папе, бабушке, девушке и так далее. Да и даже если вам некому его дарить, можно оставить себе и пользоваться в будущем, когда этот смартфон надоест. Мы настоятельно рекомендуем обратить свое внимание на данную акцию, она шикарна.