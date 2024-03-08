vivo X Fold3 получит самый тонкий в мире корпус

Сегодня появилась достаточно интересная информация о смартфонах vivo X Fold3 и X Fold3 Pro — инсайдеры уверены, что складные смартфоны нового поколения будут запущены в конце этого месяца, и теперь появились достаточно детальные характеристики того, как эти гаджеты будут выглядеть и какие у них будут преимущества. Например, на рекламном постере указано, что модели X Fold3 и X Fold3 Pro, раскрывшись, будут тоньше, чем vivo X5 Max из 2015 года, который до сих пор может похвастаться титулом самого тонкого смартфона в мире с толщиной 5,1 мм. Также, если верить пресс-материалам, X Fold3 Pro станет первым раскладным смартфоном, который выйдет на рынок с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в то время как X Fold3, вероятно, будет оснащён Snapdragon 8 Gen 2.

А вот в плане дисплея ожидать нововведений не стоит — X Fold3 будет поставляться с дисплеем Samsung E7 AMOLED с диагональю 8,03 дюйма с разрешением 2K, пиковой яркостью 3 000 нит и двумя ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев — одним на внутреннем экране и вторым на внешнем экране диагональю 6,53 дюйма. В этом плане конфигурация дисплеев ничем не уступает текущему флагману компании Samsung. Новые складные смартфоны будут использовать фирменную прошивку OriginOS 4 на основе Android 14, а ёмкость аккумулятора составит 5 500 мАч с мощностью проводной зарядки в 120 Вт и беспроводной зарядки в 50 Вт. Это достаточно производительные решения, которые, вероятно, будут пользоваться спросом на рынке.
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